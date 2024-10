Der Iran schießt einen Warnschuss vor den Bug Israels

Von Mike Whitney

Am Dienstag heulten in ganz Israel Sirenen, als eine massive Salve iranischer ballistischer Raketen Ziele in der Umgebung von Tel Aviv traf. Der Angriff erfolgte als Reaktion auf die Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh und des Hisbollah-Vorsitzenden Hasan Nasrallah durch Israel. Laut einer Erklärung der iranischen Revolutionsgarden richtete sich der Angriff auf „drei Militärstützpunkte“ im Raum Tel Aviv. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurden keine Opfer gemeldet und das Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian lobte den Angriff und bezeichnete ihn als „entschlossene Reaktion“ auf die israelische „Aggression“.

In Übereinstimmung mit legitimen Rechten und dem Ziel, Frieden und Sicherheit im Iran und in der Region zu [schaffen], wurde eine entschiedene Antwort auf die Aggression des zionistischen Regimes gegeben. Netanjahu sollte wissen, dass der Iran keinen Krieg sucht, aber er wird sich jeder Bedrohung entschieden entgegenstellen. Dies ist nur ein kleiner Einblick in unsere Fähigkeiten.

Der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, veröffentlichte im Anschluss an die Äußerungen des Präsidenten eine Abbildung eines großen unterirdischen Waffenlagers, das zur Abschreckung künftiger israelischer Aggressionen dienen soll.

Weniger als eine Stunde nach dem Angriff warnte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, mit den Worten: „Dieser Angriff wird schwerwiegende Folgen haben, und wir werden mit Israel zusammenarbeiten, um dies zu erreichen.“ Sullivan weigerte sich, näher darauf einzugehen, wie die USA oder Israel Vergeltung üben würden, aber einige Analysten glauben, dass die Reaktion bereits am Dienstagabend erfolgen könnte.

Ein nicht verifiziertes Video vom israelischen Luftwaffenstützpunkt Nevatim zeigt eine Anlage, die durch den Beschuss mit ballistischen Raketen des Iran schwer beschädigt wurde. Die Trümmer erstrecken sich in alle Richtungen und Dutzende von Arbeitern sind zu sehen, wie sie durch die Haufen von zerbrochenem Beton und verbogenen Bewehrungsstäben wühlen. Wenn das Video echt ist, dann scheint der Iran über die technologischen Fähigkeiten zu verfügen, um schwer verteidigte Einrichtungen im Herzen Israels anzugreifen. All dies wird natürlich in die Entscheidung Tel Avivs einfließen, wie am besten Vergeltung geübt werden kann.

Abgesehen von israelischen Militärstützpunkten hat der Iran auch einen direkten Treffer auf einer israelischen Gasplattform vor der Küste des Gazastreifens gelandet. Das „in den USA ansässige Energieunternehmen Chevron … betreibt die Tamar-Plattform, die sich etwa 13 Meilen vor der Küste des Gazastreifens befindet.“ Palästinensische Beamte haben das Recht Israels, das Gas zu verkaufen, angefochten, da das Feld ein Gebiet innerhalb der palästinensischen Hoheitsgewässer einnimmt. Sehen Sie sich diesen Beitrag von Kathleen Tyson an:

(Israel) wird Gaza annektieren, um die Palästinenser der Gaseinnahmen aus dem Levantinischen Becken zu berauben, vielleicht auch den Libanon. Im Krieg geht es immer um Kohlenwasserstoffe @Kathleen_Tyson_ Blutdurst, ja, aber auch Land-, Öl- und Gasgier. Zionisten werden nicht tolerieren, dass die Einnahmen aus den Gasreserven des Levante-Beckens an Palästinenser und Libanesen gehen. Die USA, Großbritannien und die EU unterstützen den Völkermord, weil sie ihr Angebot mit der Ukraine als Stellvertreter verloren haben, um das Öl, Gas und Lithium des Donbass und der Krim zurückzugewinnen.

Es ist erwähnenswert, dass die Unterstützung für die expansionistischen Kriegsziele Israels im Nahen Osten nun auf heftigen Widerstand bei Mitgliedern des außenpolitischen Establishments in Washington stößt. Dies geht aus einem Artikel in Politico hervor:

Hochrangige Persönlichkeiten des Weißen Hauses teilten Israel unter vier Augen mit, dass die USA seine Entscheidung, den militärischen Druck auf die Hisbollah zu erhöhen, unterstützen würden – und das, obwohl die Biden-Regierung die israelische Regierung in den letzten Wochen öffentlich dazu drängte, ihre Angriffe einzuschränken, wie amerikanische und israelische Beamte berichteten… Nicht alle in der Regierung waren mit der Kehrtwende Israels einverstanden, trotz der Unterstützung im Weißen Haus, sagten die Beamten. Die Entscheidung, sich auf die Hisbollah zu konzentrieren, führte zu einer Spaltung innerhalb der US-Regierung und stieß auf Widerstand bei Personen im Pentagon, im Außenministerium und in Geheimdienstkreisen, die glaubten, dass Israels Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Miliz die amerikanischen Streitkräfte in einen weiteren Nahostkonflikt hineinziehen könnte. Beamte der Geheimdienste hatten in Briefings und Gesprächen mit Kongressabgeordneten in der vergangenen Woche erklärt, dass sie sich zunehmend Sorgen über die Möglichkeit einer direkten Bodenkonfrontation zwischen Israel und der Hisbollah machen. Die öffentliche Botschaft der Regierung an Israel lautet weiterhin: Vermeidet eine Eskalation und setzt die Diplomatie mit der Hisbollah fort. Politico

Der Autor argumentiert zwar überzeugend, dass Teile des US-Bundesstaates eine weitere Eskalation ablehnen, doch das ist weitgehend ein strittiger Punkt. Die Biden-Regierung hat Israel am meisten unterstützt und trägt sicherlich die gleiche Verantwortung für das Blutbad, das im Gazastreifen und bald auch im Libanon angerichtet wird. Wenn ein Krieg zwischen dem Iran und Israel ausbricht, werden die USA Israel bis zum Äußersten unterstützen und damit ihre Schuld am Massenmord und der Auslösung eines Dritten Weltkriegs unterstreichen. Hier ist eine gekürzte Version der heutigen Erklärung des Generalstabs der iranischen Streitkräfte:

„Nach den illegitimen Handlungen des zionistischen Regimes, der Ermordung unserer Militärberater in Syrien und im Libanon und der Ermordung der Anführer des Widerstands wie Ismael Haniyeh und Hassan Nasrallah sowie insbesondere nach seinen Massakern in Gaza und im Libanon war eine harte Reaktion erforderlich. Die Islamische Republik Iran hat in den letzten 45 Jahren keinen Krieg begonnen, wird aber nicht zögern, sich selbst zu verteidigen … Wenn das zionistische Regime Vergeltung gegen den Iran übt, muss es die Zerstörung seiner militärischen Infrastruktur in den besetzten palästinensischen Gebieten abwarten. Im Falle einer direkten Unterstützung Israels durch die USA bei einem Angriff auf den Iran werden ihre Einrichtungen und Stützpunkte in der Region auf harte und bedauerliche Weise angegriffen werden.“

Da steht es schwarz auf weiß: „Leg dich mit uns an, und du wirst es bereuen“. Deutlicher geht es nicht.

Eine Reihe von Analysten sagen voraus, dass Israel eine Atomwaffe gegen den Iran einsetzen wird, um das Land ins Chaos zu stürzen und einen schnellen Sieg zu erringen. Wir schließen zwar nicht aus, dass Israel diese Option in Betracht ziehen könnte, halten dies jedoch aus dem einfachen Grund für unwahrscheinlich, weil Putin – der Berichten zufolge am Dienstag mit Netanjahu gesprochen hat – dies nicht zulassen wird. Denken Sie daran, dass Russland und der Iran ihre diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen in den letzten Jahren so stark ausgebaut haben, dass sie sich offen für die Sicherheit des jeweils anderen einsetzen. Der Militäranalyst Will Schryver fasst dies wie folgt zusammen:

Russland, China und der Iran haben nun de facto eine militärische und wirtschaftliche Allianz gebildet – was sie lieber als „Partnerschaft“ bezeichnen. Im Falle Russlands und Chinas ist eine umfassende Partnerschaft entstanden, die das gesamte Spektrum abdeckt: Militär, Wirtschaft und Währung. Russland, China und der Iran führen regelmäßig gemeinsame Übungen im Arabischen Meer durch. Diese Übungen haben in den letzten Jahren sowohl an Umfang als auch an Häufigkeit zugenommen. Sowohl Russland als auch China investieren riesige Summen in den Iran, einen Großteil davon in den Energiesektor und in ehrgeizige Verkehrsprojekte, die darauf abzielen, schnelle und effiziente Handelskorridore zu errichten, die China, den Iran und Russland als Hauptknotenpunkte des eurasischen Handels verbinden … Der Waffen- und Technologietransfer zwischen den drei Ländern hat ein beispielloses Ausmaß erreicht … Es wird immer offensichtlicher, dass Russland, China und der Iran erkennen, dass ein Angriff auf eines dieser Länder eine existenzielle Bedrohung für sie alle darstellen würde. Die strategischen Interessen aller drei Länder sind nun untrennbar miteinander verflochten. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie sich in einem einzigen übergeordneten strategischen Ziel einig sind: die Herrschaft des seit langem regierenden angloamerikanischen Imperiums zu zerschlagen. In einem vermeintlichen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran würden sowohl Russland als auch China den Iran aktiv unterstützen … Der Iran würde einfach von seinen beiden Partnern mit Waffen und anderen logistischen Notwendigkeiten versorgt werden – und möglicherweise in einem ausdrücklichen Akt der Abschreckung unter ihren nuklearen Schutzschirm gestellt werden. Das Imperium ist so ausgedünnt und sein Potenzial zur Machtprojektion so geschwächt, dass selbst ein einziger großer Krieg ausreichen würde, um das gesamte Kartenhaus zum Einsturz zu bringen. Dies ist die harte Realität, mit der die Herren des Imperiums jetzt konfrontiert sind, und keine noch so große Mythenbildung über die „grenzenlose“ Macht, die ihnen zur Verfügung steht, kann daran etwas ändern. In dem Maße, in dem Russland, China und der Iran entschlossen sind, alle für einen und einer für alle zu handeln, stellen sie eine Kombination aus globaler militärischer und wirtschaftlicher Macht dar, die nicht besiegt werden kann. Alle für einen und einer für alle, Will Schryver, Twitter

Ein Gedanke zum Schluss:

NBC News veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Artikel, der den wahren Grund für die Ermordung Nasrallahs enthüllte. Dieser hatte natürlich nichts mit der offiziellen Begründung zu tun, er sei ein „Terrorist“ gewesen. Nein. Der wahre Grund war, dass er sich moralisch verpflichtet fühlte, die Palästinenser zu retten, indem er Druck auf Israel ausübte. Im Grunde tat Nasrallah das, was der UN-Sicherheitsrat schon vor Monaten getan hätte, wenn er einen Weg gefunden hätte, die Obstruktionspolitik der USA zu verhindern. Hier ist die Geschichte von NBC:

Israel fasste den Entschluss, Nasrallah zu ermorden, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass er keine diplomatische Lösung zur Beendigung der Kämpfe an der israelisch-libanesischen Grenze akzeptieren würde, die nicht mit einem Ende des Krieges im Gazastreifen verbunden war, so ein israelischer Beamter. Israel hatte seit dem 8. Oktober wiederholt versucht, eine separate diplomatische Lösung mit der Hisbollah zu erreichen, aber Nasrallah bestand darauf, dass er so lange weiter schießen würde, bis Israel ein Abkommen mit der Hamas schließen würde, sagte der Beamte gegenüber NBC News. „Nach über elf Monaten müssen wir feststellen, dass Nasrallah sich und den von ihm übernommenen entführten libanesischen Staat hartnäckig mit allem in Gaza in Verbindung bringt“, so der Beamte. „Er hat jede diplomatische Bemühung abgelehnt. Er hat Botschaften abgelehnt, sich nicht mehr mit Gaza in Verbindung zu bringen. Und er hat weiterhin auf Israel gefeuert und in den letzten Wochen oder Monaten sogar die Reichweite und Geschwindigkeit der Angriffe gegen Israel erhöht.“ „Das hat uns zu der Einsicht geführt, dass er nicht länger Teil des Spiels sein kann. Und wir haben einen sehr präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Schlag gegen das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut durchgeführt, um sicherzustellen, dass Nasrallah in der Region keine Entscheidungen mehr treffen kann.“ Israel hat beschlossen, Nasrallah zu töten, nachdem er sich geweigert hatte, den Libanon von Gaza zu trennen, sagen Beamte, NBC News

Laut israelischen Regierungsvertretern ist Nasrallah also ein Held, der sein Leben für unbewaffnete Zivilisten opferte, die sich nicht verteidigen konnten.

Wie lautet das Sprichwort: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde …“?

Den Rest kennen Sie.