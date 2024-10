Schockierende Untersuchung: CIA-Auftragnehmer hat Migrantenkinder quer durch Amerika gebracht

Von Tyler Durden

„Die katastrophale Grenzpolitik der Biden-Harris-Regierung ist nur eine Dimension der Mitschuld der US-Bundesregierung am Massenhandel mit Kindern. Die gesamte Migrationsroute von Südamerika bis zur südlichen Grenze der USA wird von Netzwerken von Menschenhändlern kontrolliert, die jedes Jahr Zehntausende ausländischer Kinder in die Vereinigten Staaten schleusen. Für viele ausländische Kinder ist das Überqueren der südlichen Grenze der USA nur der Anfang ihrer Probleme„, sagte Muckraker’s Anthony Rubin in einem brisanten Bericht mit dem Titel „Finding The Feds‘ Missing Children | CHILD TRAFFICKING IN AMERICA“ (Suche nach vermissten Kindern der Bundesbehörden | KINDERHANDEL IN AMERIKA).

Rubin führte eine dreimonatige Untersuchung durch, um den Lesern einen Einblick in die explodierende Kinderhandelsindustrie in den Vereinigten Staaten zu geben, die alle von den Globalisten in der Biden-Harris-Regierung begünstigt wurde.

Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was Rubin und sein Team herausfanden, nachdem sie einige der 320.000 illegalen ausländischen Kinder aufgespürt hatten, die der Biden-Harris-Regierung verloren gingen:

Die Bundesregierung schickt Kinder zu Fremden.

Ein Auftragnehmer der CIA transportiert Kinder quer durch Amerika.

Kinder werden an Menschenhändlerringe vermittelt.

Menschenhändler drohen mit Abschiebung, um von den Patenkindern „Schuldzahlungen“ zu erpressen.

„Dieser Bericht enthüllt die kalte, harte Wahrheit über die Realität der Politik der offenen Grenzen der Biden-Harris-Regierung, die zum Menschenhandel mit unzähligen Kindern geführt hat“, so Rubin.

* * *

Hier ist der vollständige Bericht:

Die vermissten Kinder der Regierung finden | KINDERHANDEL IN AMERIKA

Am 19. August 2024 gab das Department of Homeland Security bekannt, dass es den Überblick über mehr als 300.000 Kinder verloren habe. Aber was genau bedeutet das?

Seit 2021 werden täglich durchschnittlich 400 unbegleitete Kinder in die Vereinigten Staaten geschmuggelt.

Diese Kinder, die ohne Eltern in die Vereinigten Staaten einreisen, werden anschließend in Gewahrsam genommen, im Rahmen des Programms der Bundesregierung für unbegleitete Kinder bearbeitet und schließlich in das Land entlassen.

Laut der Ankündigung des DHS vom 19. August wurden 291.000 der 300.000 vermissten Kinder ohne einen geplanten Gerichtstermin in die Vereinigten Staaten entlassen, während weitere 32.000, denen Gerichtstermine zugewiesen wurden, nie zu ihrem geplanten Gerichtstermin erschienen.

Im Juni 2024 übergab ein Insider aus dem Ministerium für Gesundheit und Soziales Muckraker eine Liste mit den Namen von über 8.000 ausländischen Kindern und ihren letzten bekannten Adressen. Also begannen wir, die vermissten Kinder selbst zu suchen.

Im Laufe unserer Ermittlungen entdeckten wir die gefährlichen Orte, an denen die Kinder abgeliefert wurden, konfrontierten einen CIA-Auftragnehmer, der diese Kinder umsiedelt, hörten schockierende Geschichten von Kindern, die die Bundesregierung aus den Augen verloren hat, und deckten ein Kinderhandelsnetzwerk in Florida auf.

Kinder und Minderjährige, die illegal und ohne Eltern in die Vereinigten Staaten einreisen, werden anschließend in Gewahrsam genommen und in Auffanglagern untergebracht, während das Office of Refugee Resettlement (kurz ORR) im Rahmen seines Programms für unbegleitete Kinder (Unaccompanied Children, UC) versucht, für das Kind ein dauerhaftes Zuhause zu finden.

Das Ziel des UC-Programms besteht darin, ausländische Kinder bei überprüften Sponsoren unterzubringen, bei denen es sich in der Regel um Verwandte oder enge Freunde der Familie handelt. Es ist jedoch gut dokumentiert, dass dieses Programm Kinder in die Hände krimineller Organisationen wie MS13 sowie Arbeits- und Sexhandelsringen gebracht hat.

Wir begannen unsere Untersuchung, indem wir an den Adressen der schutzbedürftigsten Kinder auf unserer Liste von Tür zu Tür gingen, wobei wir uns auf die jüngsten Kinder konzentrierten, die dem höchsten Risiko des Menschenhandels ausgesetzt waren.

Eine unserer ersten Entdeckungen war ein verlassenes Haus, in dem angeblich zwei Jungen im Alter von 7 und 10 Jahren abgegeben worden waren. Es ist unklar, was mit den Jungen geschah, die an dieser Adresse dem Sponsor übergeben wurden, wir konnten sie letztendlich nicht ausfindig machen.

Unsere Untersuchung führte uns schließlich zu den Projekten in der Bronx, wo wir ein Mädchen fanden, das uns eine Horrorgeschichte aus der Einrichtung in Pomona, Kalifornien, erzählte, in der sie festgehalten wurde.

Das oben abgebildete Mädchen, das wir Alexa nennen wollen, wurde schließlich bei einem sicheren Sponsor untergebracht. Sie erzählte uns jedoch, dass sie in einer Auffangstation in Pomona, Kalifornien, auf Kinder traf, die weinten, weil sie zu einem Sponsor geschickt wurden, den sie nicht kannten.

Alexa erklärte, wie Kinder um 3 Uhr morgens geweckt und aus der Auffangstation zu ihren Sponsoren gebracht werden, ohne dass sie die Möglichkeit haben, sich von ihren Freunden zu verabschieden. Alexa erzählte uns auch von einer Freundin, die mit ihr in der Einrichtung in Pomona, Kalifornien, war.

Alexa und ihre Freundin hatten vereinbart, sich über Facebook zu kontaktieren, sobald sie sicher bei ihren Sponsoren untergebracht waren. Leider hat Alexa nie wieder etwas von ihrer Freundin gehört. Es ist unklar, was letztlich aus ihrer Freundin geworden ist.

Die US-Bundesregierung beauftragt Auftragnehmer damit, die Kinder aus Haftanstalten, wie der, in der Alexa festgehalten wurde, in die Obhut ihrer Paten zu übergeben. Einer dieser Auftragnehmer ist MVM, ein privates Sicherheitsunternehmen mit Verbindungen zur CIA, NSA, zum FBI und zum Heimatschutzministerium.

Zu den Aufgaben von MVM gehörte die Bereitstellung von Sicherheitspersonal in Guantanamo Bay, die Bewachung von CIA-Stationen im Irak und die Durchführung von Recherchen für die High Value Detainee Research Group des FBI, die für die Durchführung von Verhören von Terroristen zuständig ist.

In den letzten Jahren hat MVM Verträge im Wert von Hunderten Millionen Dollar abgeschlossen, um inhaftierte ausländische Kinder zu ihren Sponsoren in ganz Amerika zu eskortieren.

Die drei Bundesstaaten, die seit 2021 die meisten unbegleiteten Kinder aufgenommen haben, sind Texas, Kalifornien und Florida, wobei jeder Staat über 10.000 pro Jahr aufnimmt.

Wir erfuhren, dass zwei illegale Einwanderer aus Guatemala namens Baltazar und Juana die Patenschaft für 13 Kinder an fünf verschiedenen Adressen in Bonita Springs, Florida, übernommen hatten. Noch besorgniserregender war, dass dieselben Adressen auch von anderen illegalen Einwanderern genutzt wurden, die versuchten, die Patenschaft für Kinder zu übernehmen.

In einem bestimmten Haus mit zwei Schlafzimmern wurden 13 Kinder von vier verschiedenen Erwachsenen gesponsert.

Uns wurde gesagt, dass dieser Fall von Menschenhandel dem HSI, dem FBI und dem HHS gemeldet worden war, aber nachdem sich alle diese Behörden jahrelang nicht um den Fall gekümmert hatten, war keine von ihnen vorangekommen.

Es gelang uns, ein Geschwisterpaar aus Guatemala ausfindig zu machen, das einige Jahre zuvor an den mutmaßlichen Menschenhändlerring in Bonita Springs, Florida, ausgeliefert worden war.

Sie behaupteten, dass sie wegen Menschenhandels verschuldet seien, und beschrieben ein System des Arbeitsmarkthandels, das auf unbegleitete ausländische Kinder abzielt.

Video: Die verschwundenen Kinder der Bundespolizei finden | KINDERHANDEL IN AMERIKA

* * *

Wenn wir herausfinden wollen, wen die Bundesregierung angeheuert hat, um die größte Migranteninvasion zu ermöglichen, die diese Nation je gesehen hat, genauer gesagt, welche Unternehmen davon profitieren, dann brauchen wir nur einen Blick auf den privaten Sicherheitsdienstleister MVM zu werfen.

Ein kurzer Blick auf ihre Website verrät uns ihre „Mission Solutions“, zu denen „Transport und Betreuung schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen“ gehören.

Möchten Sie wissen, wie MVM zu seinem Geld gekommen ist? … nun, durch die endlosen Kriege im Nahen Osten …

MVM hat sein Geschäftsmodell von Personallösungen in den Kriegen im Nahen Osten auf die Bereitstellung von Lösungen für offene Grenzen verlagert.

Das Betreiben von Schleppernetzwerken für Migranten ist ein großes Geschäft für die Globalisten im Sumpf von Washington.