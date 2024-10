Deutschland bereitet sich auf die Einführung einer Social-Media-Gestapo vor: Das Ende ist nah

Von Phil Butler

Die Nachricht, dass der Schengen-Raum ohne Grenzen zerfällt, ist eine beängstigende Nachricht für die 420 Millionen Bürger, die in der passfreien Zone leben. Noch beängstigender ist jedoch der gezielte Abbau der Beziehungen, der sich im Hintergrund vollzieht. Vor allem die jüngsten Schritte Deutschlands und Vorschläge, die an vergangene Schrecken erinnern, werden zweifellos eine Katastrophe bedeuten.

So unglaublich es auch scheinen mag, die deutsche Polizei steht hinter einer Bewegung, die damit beginnt, die Social-Media-Konten von Schengen-Visum-Antragstellern bei der Bearbeitung ihrer Anträge zu überprüfen. Viele Leser werden sich strenge Männer in knielangen Ledermänteln vorstellen, die mit einem starken arischen Akzent „Papiere“ verlangen. Während die Deutschen behaupten, dass die Maßnahmen Betrüger daran hindern sollen, in die Region/das Land einzureisen, berichtet der Schengen News, dass es um mehr geht als um ein paar freundliche Polizisten, die Einwanderer jagen. Die Quintessenz der Veröffentlichung verrät uns die Wahrheit:

Es wurde auch empfohlen, Risikoprofile zu erstellen. [und] Solche Empfehlungen wurden ausgesprochen, um dem Visumbetrug ein Ende zu setzen und Antragsteller besser zu überprüfen.

In dem Bericht wird auch darauf eingegangen, wie sogenannte Entscheidungsträger soziale Medien und andere Open-Source-Ressourcen durchforsten würden, um zu entscheiden, ob eine Person einer „intensiveren Prüfung“ unterzogen werden sollte. Nein, das ist kein Scherz, und der Bericht geht weiter und enthüllt, dass die deutsche Polizei ohne deren Erlaubnis Informationen (Daten) über Visumantragsteller sammeln wird. Den Deutschen zufolge wird alles legal und über jeden Zweifel erhaben sein.

Die EU hat sich also unter der Führung der Deutschen auf den Weg gemacht, eine Oligarchie oder Diktatur zu schaffen. In den Vereinigten Staaten bahnt sich dieselbe Entwicklung an.

Die verschiedenen Berichte über Probleme bei der europäischen Grenzkontrolle konzentrieren sich auf Einwanderer, vor allem auf diejenigen, die im Zuge von COVID-19 in bestimmte Länder einreisen. Nirgendwo wird auch nur ein Wort über die Millionen von Flüchtlingen verloren, die durch die Aktionen der USA/NATO/EU nach Europa getrieben wurden, um die durch den Arabischen Frühling herbeigeführten Regimewechsel herbeizuführen und aufrechtzuerhalten. Für einige Experten war diese Lawine von Flüchtlingen, die auf Europa herabkommt, Teil eines größeren Plans zur Umgestaltung unserer Welt. Dies ist ein anderes Thema, aber es ist klar, dass die EU, die Eurozone und die Schengen-Zone in großen Schwierigkeiten stecken. Tatsächlich bedeutet dies angesichts der weitreichenden Auswirkungen große Schwierigkeiten für uns alle. Es gibt jedoch auch Widerstand innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft. Dr. Saila Heinikoski, leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Finnischen Institut für Internationale Angelegenheiten (FIIA), sagte gegenüber Euronews:

„Ich bezweifle, dass diese (Schengen-)Länder bereit sind, ihre Grenzkontrollen bald abzuschaffen, da dies ein falsches Signal wäre. Die Kontrollen sind oft zufällig und nicht sehr invasiv, und ich denke, sie werden auch aus symbolischen Gründen beibehalten: um den Bürgern, anderen EU-Ländern und potenziellen Migranten zu zeigen, dass es in Europa eine Ausnahmesituation gibt, die die Regierung in Angriff nimmt.“

Hillary Clintons Reichstag?

Wenn man all dies von einer höheren Warte aus betrachtet, ist es nicht schwer zu erkennen, dass die liberale Weltordnung verzweifelt versucht, jede Entität oder Person, die nicht mit ihrer Ideologie und ihrer Hegemonie übereinstimmt, zu zensieren, wenn nicht gar einzusperren. Als die ehemalige US-Senatorin und Außenministerin Hillary Clinton vorschlug, Trump-Anhänger wegen der Verbreitung von Fehlinformationen ins Gefängnis zu werfen, war der Moment des Untergangs der Demokratie gekommen. Um es ganz offen zu sagen: Wir scherzen hier nicht einfach über ein Klischee der deutschen Geheimpolizei, wir sehen eine multinationale Gestapo Gestalt annehmen.

Viele Amerikaner und Teile der europäischen Gemeinschaft verstehen das. Der Stellvertreterkrieg gegen Russland, die ständigen Kriegstrommeln gegen China, die Israelis, die ohne rechtliche Handhabe gegen die Palästinenser vorgehen – die Zeichen sind nicht an der Wand, sie sind am klaren blauen Himmel zu sehen. Nehmen wir die riesigen Pinselstriche, mit denen die Unternehmensmedien ihre Feinde als Staatsfeinde identifizieren. Als Elon Musk beispielsweise ein Interview mit dem ehemaligen Fox-News-Superstar Tucker Carlson gab, stürzten sich Politico (im Besitz von Axel Springer) und die anderen auf Musk und Carlson, als wären sie die Feinde der Menschheit.

Übrigens fördert Axel Springer den Völkermord an den Palästinensern, der derzeit in Palästina stattfindet, und verdient gleichzeitig Geld mit den illegalen Siedlungen, die Netanjahus Regierung errichtet. Ich zitiere direkt aus The Intercept:

„Die israelische Kleinanzeigen-Website Yad2 von Springer – die größte Craigslist-ähnliche Kleinanzeigen-Website des Landes – veröffentlicht Immobilienanzeigen in ganz Israel, darunter Mietwohnungen und Verkäufe in israelischen Siedlungen, die nach internationalem Recht als illegal gelten.“

Und wieder sind wir auf eine andere Ebene des größeren Spiels um die Weltherrschaft gelangt, und sie lehnen jede Form von Demokratie ab. Hört euch das an. Elon Musk hat der Welt kürzlich erzählt, dass die EU ihm ein illegales Geheimabkommen angeboten habe, um „stillschweigend“ Reden zu zensieren, nachdem die Kommission sie beschuldigt hatte, gegen die digitalen Gesetze der EU zu verstoßen. Er sagte, die EU habe angeboten, die Geldstrafen für sein Unternehmen fallen zu lassen, wenn er sich daran halte. Er hatte auch Folgendes zu sagen:

„Die anderen Plattformen haben diesen Deal akzeptiert. X nicht. Wir freuen uns auf einen sehr öffentlichen Kampf vor Gericht, damit die Menschen in Europa die Wahrheit erfahren können.“

Die EU-Schergen bestritten und wiesen Musks Behauptung zurück, aber es scheint sicher, dass er Beweise für seine Behauptungen haben wird. Es gibt auch den Fall, in dem der Oberste Gerichtshof Brasiliens das Recht auf freie Meinungsäußerung eklatant verletzte, indem er X verbot, als Musk sich weigerte, missbilligte Ansichten zu zensieren. Die brasilianischen Machthaber wollten, dass Musk seinen Vertreter in Brasilien aufgibt, und Musk weigerte sich. Er befürchtete, dass der Richter am brasilianischen Obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes, den X-Vertreter mit Sicherheit ins Gefängnis stecken würde. Daraufhin beschlagnahmte Brasilien Musks Starlink.

Die Endlösung – die ultimative Kontrolle

Die EU hat sich also unter der Führung der Deutschen auf den Weg gemacht, eine Oligarchie oder Diktatur zu schaffen. In den Vereinigten Staaten ist die gleiche Bewegung im Gange. Erinnern Sie sich daran, dass Musk die sogenannten „Twitter-Akten“ zugelassen hat, die die frühere Zensurmaschinerie des Social-Media-Unternehmens gegen Donald Trump und andere aufgedeckt haben. Nun überlegen Sie, wer versucht, Nachrichten, Informationen und Meinungen zu zensieren – im Grunde alle Grundsätze, die eine Demokratie ausmachen. Was wir gerade erleben, ist die Schaffung dessen, was der europäische Historiker Professor Robert Gellately als Gestapo-Taktik bezeichnen würde:

„[Erzwingen] der Beteiligung einiger Institutionen an der Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung, einschließlich der aktiven Beteiligung der Bürger an der Polizeiarbeit und der informellen sozialen Stärkung des Terrorsystems.“

Die westlichen Eliten weisen ihre Medienimperien und Denkfabriken an, den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür zu kritisieren, dass er über die Geschichte nachdenkt. Die Führung in Washington, London, Brüssel und Berlin arbeitet hart daran, eine neue und verbesserte Gestapo zu schaffen. Wenn wir uns erinnern, war es Himmlers Geheimpolizei, die Telefongespräche abhörte, Briefe abfing und normale Deutsche dazu ermutigte, ihre Mitbürger zu denunzieren. Und es war Hitlers (und vielleicht auch Hillary Clintons) SS, die Konzentrationslager einrichtete, in die „Staatsfeinde“ geschickt wurden.

Im nationalsozialistischen Deutschland stieg die Zahl der Verbrechen, die mit dem Tod bestraft werden konnten, von 3 auf 46. Und alles begann mit dem Sammeln von Informationen, der Kontrolle der Botschaft und der „intensiven Untersuchung“ bestimmter Personen. Wir müssen sehr aufmerksam sein.