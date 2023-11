China schließt sich der Hamas an und streicht Israel von der Landkarte

Roger L. Simon

theepochtimes.com: China hat sich dem digitalen Kartenwerk angeschlossen und Israel buchstäblich von den Landkarten getilgt. Das Wall Street Journal berichtete: „Internetnutzer in China drücken ihr Unverständnis darüber aus, dass der Name Israel auf führenden Online-Digital-Karten von Baidu und Alibaba nicht erscheint, eine Ungewissheit, die sich mit der vagen Diplomatie Pekings in der Region deckt und im Gegensatz zu seiner allgemeinen Aufmerksamkeit für Karten steht.“

„Vage“ Diplomatie? Es scheint kaum vage zu sein, wenn man ein ganzes Land auslöscht. Selbst das winzige Luxemburg ist identifiziert.

Im Falle von Baidu werden wichtige israelische Städte angezeigt, aber nicht das Land, in dem sie sich befinden. (Baidu und Alibaba sind große chinesische Unternehmen, die mit Erlaubnis und unter Aufsicht der Kommunistischen Partei Chinas existieren.)

Diese Auslassung geschah nicht zufällig und sollte auch nicht ignoriert werden. Das Wall Street Journal ist nicht das einzige Medium, das darauf gestoßen ist. Viele Nachrichtenagenturen und ihre Leser weltweit werden davon wissen oder bereits erfahren haben.

Das Löschen von Israel ist eine Form verdrehten Tugend-Signalisierens an Chinas Verbündete (Russland, Iran und Nordkorea) sowie an Terrororganisationen wie Hamas, Hisbollah und die Huthis. Es signalisiert, dass das Regime auf ihrer Seite steht, während es sich gleichzeitig ein Stück über dem Geschehen halten und jegliche Beteiligung vermeiden kann, die heutzutage als kinetisch bezeichnet wird.

Das ist natürlich nichts Neues. Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) mit ihren maoistischen Wurzeln und ihrer Unterstützung für sogenannte Befreiungsbewegungen hat schon immer die palästinensische Sache unterstützt.

Die KPCh hat sich jedoch nicht sofort auf die Seite der Hamas geschlagen und zunächst zur Ruhe aufgerufen und dergleichen. Vielleicht erkannte sie, dass die „Optik“ des abscheulichen barbarischen Verhaltens der Hamas nicht die beste sein könnte.

Kürzlich jedoch berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua: „Israels Handlungen haben den Rahmen der Selbstverteidigung überschritten.“

Fast zeitgleich wurde Israel von den Online-Karten getilgt.

Die Heuchelei dabei ist monumental. Stellen Sie sich vor, wie China reagiert hätte, wenn es angegriffen worden wäre.

Aber das spielt keine Rolle, da China in all dem nur einem Prinzip gefolgt ist, das sie immer leitet: Weltherrschaft, schrittweise und unaufhaltsam. Und dennoch entscheiden sich so viele unserer Führer dafür, Chinas Verhalten aus Angst vor Konflikten oder aus Eigeninteresse zu ignorieren.

In anderen Fällen signalisieren unsere Politiker ein wenig Tugendhaftigkeit, um sich so der Realität des chinesischen Expansionismus zu entziehen.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, teilte uns auf seiner kürzlichen Reise nach Peking in diesem X (ehemals Twitter) –Beitrag von Fox’s Elex Michaelson seine Prioritäten mit.

„Ich frage @GavinNewsom, warum er das Thema Menschenrechte nicht direkt bei Präsident Xi anspricht?“, schrieb Herr Michaelson.

„Er sagt, das Außenministerium habe ihm geraten, es mit Chinas Vizepräsidenten und Außenminister zu besprechen, damit er sich auf den Klimawandel mit Xi konzentrieren könne.

„Ich hatte die Gelegenheit, über das wichtigste Thema in unserem Leben zu sprechen!“

Vergessen Sie die Uiguren. Vergessen Sie Falun Gong. Vergessen Sie Demokratiedemonstranten. Vergessen Sie das Belt-and-Road-Infrastrukturprogramm, das den Globus ausnutzt. Vergessen Sie das Wuhan Institute of Virology. Für Gavin Newsom geht es um den Klimawandel!

Ich könnte weiter darüber sprechen, wie China von der Klima-Obsession des chinesischen Führers Xi Jinping profitiert, indem es der weltweit größte Exporteur von Solarpanelen und Seltenerdmetallen für Elektroautos ist, von denen ein Großteil aus chinesisch besessenen Minen im Kongo stammt, die auf Kinderarbeit angewiesen sind, aber warum sollte ich? Es würde bei Herrn Newsom keinen Unterschied machen.

In der Zwischenzeit wurde Israel von der Landkarte getilgt.