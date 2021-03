China verkauft Militärdrohnen an fast jeden auf der ganzen Welt

„China ist bereit, bewaffnete Drohnen an fast jeden zu exportieren.“

Das Geschäft mit Kampfdrohnen boomt in China, wo die staatliche Aviation Industry Corp (AVIC) an Boden gewonnen hat, um ihre schwer bewaffneten Kampfdrohnen an Länder auf der ganzen Welt zu verkaufen.

In den letzten Jahren hat AVIC Hunderte seiner Wing Loong II – der Name bedeutet Dinosaurier „Pterodactyl“ – Drohne, die ein Dutzend Raketen trägt, an 16 Länder verkauft, darunter Nigeria, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Arabien Saudi, so ein Bloombergbericht.

Während US-Unternehmen immer noch den weltweiten Export von Militärdrohnen dominieren, scheint die Verbreitung chinesischer Kampfdrohnen ein globales Wettrüsten auszulösen, das dazu führt, dass mehr Kriegsmaschinen um die Welt fliegen.

„China ist bereit, bewaffnete Drohnen an fast jeden zu exportieren“, sagte Ulrike Franke, politische Mitarbeiterin beim Europäischen Rat für auswärtige Beziehungen, gegenüber Bloomberg.

Wing Loong II-Drohnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie etwa 15-mal billiger sind als in den USA hergestellte Drohnen, und China scheint es laut Bloomberg egal zu sein, wie sie eingesetzt werden.

„Vielleicht sind die chinesischen Drohnen nicht so gut wie die amerikanischen“, sagte Pawel Paszak, Direktor des China Monitor-Programms am Warschauer Institut. „Aber 15 Drohnen statt einer und ohne Menschenrechtsprobleme? Dies ist ein gutes Angebot.

Die chinesische Regierung bestritt die Idee, dass sie ein globales Wettrüsten befeuert, aber Bloomberg merkt an, dass Länder wie Russland, Japan, Südkorea und die Türkei ihre eigene Produktion von Militärdrohnen als Reaktion auf den jüngsten Anstieg der Exporte aus China steigern.

„Die Verbreitung bewaffneter Drohnen ist aufgrund chinesischer Exporte unvermeidlich“, sagte der Politikwissenschaftler Michael Horowitz von der University of Pennsylvania gegenüber Bloomberg.

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor führend im Welthandel mit Militärdrohnen (AVIC steht beim Gesamtabsatz von Militärwaffen hinter fünf amerikanischen Unternehmen), aber Tatsache ist, dass das Unternehmen diese Maschinen in mehr Hände als je zuvor verkauft.