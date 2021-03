Die Machteliten ermorden demonstrativ den tansanischen Präsidenten Magufuli

Wer nicht hören will, muss fühlen? Bereits im Juli 2020 starb der völlig gesunde Präsident von Burundi an einer „Herzattacke“. Er hatte die Coronakrise als Hoax bezeichnet. Am 18.3.2021 meldet das Fachportal Corona Transition unter Berufung auf die Quelle Spiegel: „Tansanias Präsident Magufuli ist tot“. Es handelt sich den Medien zufolge selbstverständlich um reinen Zufall oder Corona…

„Seit Wochen war Tansanias Präsident John Magufuli nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten, es gab Gerüchte über eine Coronainfektion. Nun hat seine Stellvertreterin den Tod des Staatschefs bekannt gegeben.“

Magufuli hatte schon vor Monaten öffentlich ausgesagt