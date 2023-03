Chinas 540-Millionen-Dollar-Energieabkommen mit den Taliban in Afghanistan. Was bedeutet das?

Die Taliban feierten am 5. Januar, 2023 die Unterzeichnung ihres ersten internationalen Abkommens seit ihrer Machtübernahme im August 2021 mit einer Fernsehveranstaltung. Das unterzeichnete Dokument ist ein Vertrag über die Ausbeutung von Ölreserven im Norden Afghanistans in Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen. Gemäß der Vereinbarung wird Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) jährlich 150 Millionen US-Dollar für Afghanistan beisteuern, was für den 25-Jahres-Vertrag in drei Jahren auf 540 Millionen US-Dollar steigen wird. Die Initiative konzentriert sich auf eine 4.500 Quadratkilometer große Region, die sich über drei nordafghanische Provinzen erstreckt: Sar-e Pol, Jowzjan und Faryab. Die beiden letzteren sind Turkmenistans Grenzen. Nachdem die US-Soldaten im August 2021 abgezogen und die Taliban die von den USA unterstützte Regierung gestürzt hatten, brach die von Hilfe abhängige Wirtschaft Afghanistans zusammen. Die Regierung versucht, die Wirtschaft zu stabilisieren, indem sie Investitionen anlockt, die notleidenden Afghanen Arbeit verschaffen. Eine der wenigen verfügbaren wirtschaftlichen Möglichkeiten ist die Entwicklung von Minen und Kohlenwasserstoffressourcen, bei denen Energie eine bedeutende Rolle spielen kann. Außerdem kann China im regionalen Bereich eine wichtige Rolle im Hinblick auf die politischen und wirtschaftlichen Aussichten spielen. Daher kam der Deal zustande.

Zuvor hatten die staatliche China National Petroleum Corporation (CNPC) und die vorherige Regierung im Dezember 2011 ein solches Abkommen unterzeichnet. Das Amudarja-Becken sollte damals geschätzt bis zu 87 Millionen Barrel Rohöl enthalten. Wahidullah Shahrani, der damalige Bergbauminister, erklärte, dass „die eigentliche Arbeit im Oktober 2012 beginnen wird“. Er erwähnte Verhandlungen mit einem nicht genannten nördlichen Nachbarn und die Erwartung, dass Afghanistan bis Ende 2013 bis zu 25.000 Barrel pro Tag produzieren könnten, als er im März 2013 erklärte, dass „die Bohrungen produktionsbereit sind“. Da Kabul Gespräche mit Usbekistan über Transitfragen führte, wurden die Bauarbeiten offenbar ausgesetzt und chinesische Mitarbeiter hatten das Land bis August 2013 verlassen. Daher ist die jüngste Entwicklung von großer Bedeutung.

Der Umgang mit den Taliban ist eine Erweiterung eines strategischen Rätsels, das China mit seiner Energiesicherheit durchmacht. China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, ein industrielles Powerhouse und verbraucht weltweit auch die meiste Energie. Die heimischen Ressourcen des Landes reichen nicht aus, um die Anforderungen des schnell wachsenden heimischen Marktes zu erfüllen. Infolgedessen ist China heute ein beträchtlicher Nettoimporteur von Öl und Gas, was eine treibende Kraft hinter mehreren seiner jüngsten Allianzen war, darunter die mit Russland, Ecuador und den Golfstaaten des Nahen Ostens. Obwohl China ausgezeichnete Beziehungen zu diesen Nationen unterhält, haben Pekings Energieimporte eine strategische Schwäche, da sie mit Ausnahme derjenigen aus Russland auf dem Seeweg und über politisch sensible Gebiete transportiert werden müssen, die von USA militarisiert werden, einschließlich des Südchinesischen Meeres. Denn China hat mit der BRI (Belt and Road Initiative) und anderen Projekten wie diesem einen eigenen Einflussbereich geschaffen. Aber kein strategischer Plan Chinas, einschließlich der BRI, wäre vollständig ohne die Einbeziehung Afghanistans. Der Nahe Osten, Zentralasien und Südasien sind alle über einen kleinen Grenzabschnitt verbunden, den die zentralasiatische Nation mit China teilt. Dies weist darauf hin, dass Kabul für Chinas eigene Sicherheit und Strategie sowie für die Ausweitung wirtschaftlicher Aktivitäten von wesentlicher Bedeutung ist. Trotz der Tatsache, dass Afghanistan an sich schon immer unberechenbar und daher in Bezug auf die politische Landschaft ungeeignet war, hat das Ende des von den USA geführten Krieges gegen Afghanistan und die Machtübernahme der Taliban China den Boden bereitet, um seine Einflusssphäre in der Region zu beschleunigen. Aber mitten im Ukrainekrieg wurde die Wirtschaft des Landes in vielerlei Hinsicht verzerrt und muss neu orientiert werden. Andererseits braucht China mit seiner Vision, eine wirtschaftliche Supermacht zu werden, wie bereits erwähnt, Afghanistan auf der richtigen Seite. Außerdem hat der Krieg in der Ukraine auch die Energieversorgungskette unterbrochen. Vor diesem Hintergrund ist die Investition erfolgt. Die Beschreibung wird die wichtigsten Aussichten der Transaktion und ihre Ergebnisse hervorheben.

Schaffung einer lebensfähigen Wirtschaft für Afghanistan

Bei einer Vertragsunterzeichnungszeremonie für das neue Feld in Kabul erklärte Mullah Abdul Ghani Baradar, stellvertretender Premierminister der Taliban für Wirtschaftsangelegenheiten, dass seine Gruppe darauf abziele, eine lebensfähige Wirtschaft für Afghanistan zu schaffen. Es wird neue Fenster der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten schaffen.

Wege ebnen, um neue Investitionsmöglichkeiten zu schaffen

Der Wert der natürlichen Reichtümer Afghanistans, zu denen auch Seltene Erden gehören, die jetzt in Elektroautos verwendet werden, wurde von US-Experten vor zehn Jahren auf 1 Billion Dollar geschätzt. Dieser potenzielle Reichtum wurde während des Krieges nie genutzt. Außerdem ist die Entwicklung von Bergbau- und Ölunternehmen in Afghanistan im Vergleich zu früher immer noch die sicherste. Die Entwicklung dieses konkreten Projekts bietet ein Paradigma für die Zusammenarbeit zwischen China und Afghanistan bei großen Projekten in der Energie- und anderen Industrien. Außerdem forderte Shahabuddin Dilawar, der Minister für Mineralien und Erdöl der Taliban, China auf, die Erschließung der riesigen Kupfermine Mes Aynak abzuschließen, die eine der größten ungenutzten Kupferressourcen der Welt ist.

Neue Jobchancen für die Afghanen

Shahabuddin Dilawar, der Taliban-Minister für Mineralien und Erdöl, behauptete, dass das Amu Darya-Projekt den Afghanen 3.000 neue Arbeitsplätze verschaffen würde. Er behauptete, dass die afghanische Seite zunächst 20 % des Projekts besitze. In zwei bis drei Jahren würde er dafür sorgen, dass die Wirtschaft floriere und Menschen aus Übersee nach Afghanistan kämen, um dort zu arbeiten. Herr Dilawar erklärte, dass das Öl des Feldes in Afghanistan raffiniert werden würde, obwohl nicht bekannt ist, ob China bereit wäre, dort eine Raffinerie zu errichten.

Gewinnung neuer ausländischer Investitionen

Afghanistan verfügt über 1,75 Billionen Kubikfuß an bestätigten Erdgasreserven und etwas Öl zusätzlich zu seinem enormen Bodenschätzenreichtum. Die chinesische Investition spiegelt den aktuellen Stand der Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit wider. Es wird weitere ausländische Investitionen in den verwandten Bereichen bedeuten. Außerdem stimmt China zu, seiner langjährigen Politik der Nichteinmischung zu folgen und die Innenpolitik Afghanistans im Austausch für dieses Abkommen zu respektieren. Andere finanzielle Investoren können daraus einige Erkenntnisse gewinnen.

Förderung von Wirtschaftswachstum und Stabilität in der Region

Mit dieser Investition hat China in Afghanistan eine bedeutende Rolle in einer Reihe von Bereichen gewonnen, darunter im Sektor von Energie und Mineralien. Die Nation hat kürzlich große Ausgaben für die Infrastruktur und die Entwicklung der natürlichen Ressourcen Afghanistans getätigt, was zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der Stabilität in der Region beigetragen hat.

Wachsende Mineralindustrie

China hat sich neben der Energiewirtschaft auch zu einer bedeutenden Rolle in der afghanischen Mineralindustrie entwickelt. China war an der Exploration und dem Abbau dieser Ressourcen beteiligt. Es wird angenommen, dass Afghanistan über enorme Mengen an Mineralien verfügt, darunter Eisen, Kupfer, Gold und Lithium. So wurde beispielsweise eine der größten Kupferminen der Welt, Mes Aynak in Afghanistan, teilweise von der China Metallurgical Group Corporation (MCC) erschlossen. Es wird erwartet, dass die Erschließung dieser Mine Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und die Wirtschaft Afghanistans erheblich stärken wird.

Ein weiterer Meilenstein für die BRI

Die übergreifende Belt and Road Initiative (BRI), eine weltweite Infrastrukturentwicklungsinitiative, die darauf abzielt, Nationen in Asien, Europa und Afrika durch ein Netzwerk von Straßen, Zügen und Häfen miteinander zu verbinden, umfasst Chinas Beteiligung an der afghanischen Energie- und Mineralindustrie. Afghanistan wird als entscheidender Teilnehmer an der BRI und als Mittel für China angesehen, um seinen wirtschaftlichen und politischen Einfluss weltweit auszubauen.

Energieversicherung für China

China hat selbst auch von der Expansion der afghanischen Öl- und Mineralindustrie profitiert. China ist in der Lage, durch Investitionen in die natürlichen Ressourcen Afghanistans einen beständigen Strom von Energie und Mineralien für den eigenen Gebrauch sicherzustellen und so den langfristigen wirtschaftlichen Fortschritt des Landes zu unterstützen. Darüber hinaus haben Chinas Investitionen in die Infrastruktur und Ressourcen Afghanistans die Handels- und Transitverbindungen zwischen den beiden Nationen verbessert und ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter gefestigt.

Exploration neuer Gasfelder

Aber die geschätzten Ölreserven am Standort Amu Darya sind für sich genommen nicht so bedeutend. Es besteht vielmehr die Hoffnung, dass sich ein weiteres riesiges Gasfeld, das direkt hinter der Grenze von Turkmenistan liegt, bis nach Afghanistan erstreckt; Wenn dies der Fall ist, könnte es die Wirtschaft Afghanistans genauso wichtig machen wie sie es für Turkmenistan ist.

Sich den Chancen stellen: Echte Herausforderungen, die angegangen werden müssen

Der chinesische Einfluss in der Region wird mit strategischen und diplomatischen Ansätzen der USA und anderer regionaler Akteure konfrontiert. Außerdem ist das Land von so vielen herausfordernden Gebieten umgeben, dass es für China eine gewaltige Aufgabe sein wird, die Ressourcen bis an ihr Ziel zu leiten. Auch die lokale Politik sollte berücksichtigt werden, da die lokale Kriegsherren schwer bewaffnet sind und daher in vielen Bereichen große Herausforderungen darstellen können. Aber am Ende ist dies ein Zeichen für neue Konkurrenz in der Region in Bezug auf die wirtschaftlichen Aussichten, und das Taliban-Regime könnte ein neues wirtschaftliches Instrument finden, um seine Macht zu stärken.