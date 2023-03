asiatimes: Chinas großer Plan für eine weltmeisterliche digitale Zukunft – Rückverfolgung aller Daten

Peking wird eine neue Abteilung einrichten, um seinen Plan „Digitales China“ umzusetzen, mit dem die informationstechnische Infrastruktur und die Regulierung des Landes im nächsten Jahrzehnt verbessert werden sollen.

Obwohl die neue Behörde den Namen „Nationales Datenbüro“ trägt, wird sich ihr Auftrag nicht auf die Verwaltung des Datenflusses in China beschränken.

Es wird die chinesische Cyberspace-Verwaltung ersetzen, um Pekings langfristigen Digitalisierungsplan umzusetzen und die Entwicklung sogenannter „intelligenter Städte“ zu fördern, teilte der Staatsrat am Dienstag mit.

Es wird auch einige der Aufgaben des Staatsrats übernehmen, wie die Planung von Chinas Big-Data-Strategie und digitaler Infrastruktur.

In der Zwischenzeit wird auch das Ministerium für Wissenschaft und Technologie umstrukturiert. Die meisten seiner Funktionen werden von anderen Abteilungen übernommen, darunter das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und die Nationale Gesundheitskommission.

Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie wird dann eine stärkere Rolle bei der strategischen Planung, der Mittelzuweisung und der Regulierung spielen. Es wird weiterhin die chinesischen Laboratorien, internationale Technologieprojekte und die National Natural Science Foundation of China verwalten.

Die Änderungen werden vom Nationalen Volkskongress während seiner laufenden Jahrestagung, die am 13. März endet, erörtert und genehmigt.

All dies kam ans Licht, nachdem Vizepremier Liu He am 2. März erklärt hatte, China solle seinen Halbleitersektor mit einem „gesamtnationalen“ Ansatz fördern, der es der Regierung ermöglicht, die Ressourcen der Forschungseinrichtungen und Unternehmen des Landes zu mobilisieren, um technologische Durchbrüche zu erzielen.

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Staatsrat veröffentlichten am 27. Februar den Gesamtplan für die Entwicklung eines digitalen Chinas, der die Integration der digitalen und realen Wirtschaft des Landes fordert.

Der Plan zielt darauf ab, die Nutzung digitaler Technologien in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur, Soziales und Umwelt zu fördern.

Bis 2025 wird China ein landesweites System aufbauen, um das Ziel des „Digitalen Chinas“ zu erreichen, so der Plan. Wenn alles nach Plan läuft, wird China bis 2035 zu den führenden Ländern der Welt gehören, was den Digitalisierungsgrad angeht.

Der Plan besagt, dass neue Infrastrukturprojekte 5G und optische Gigabit-Netzwerke, Rechen- und Datenzentren in der westlichen Region des Landes sowie Einrichtungen im Kontext des mobilen Internets der Dinge umfassen werden. Außerdem soll die Einführung von mehr Internet- und Beidou-Satellitenanwendungen gefördert werden.

Etwa 10.000 chinesische Unternehmen, darunter 6.000 Fabriken, haben bereits dedizierte 5G-Netzwerke installiert, die Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) unterstützen, um die Produktivität zu steigern, so Quellen aus der Industrie, die an der Einführung beteiligt sind.

Dazu gehört Huawei Technologies, das seit 2018 mit mehreren Sanktionsrunden der Vereinigten Staaten konfrontiert ist – seine 5G-Technologie ist von den USA und einigen Ländern in Europa und Nordamerika aufgrund von Sicherheitsbedenken verboten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen sein Geschäft auf intelligente Häfen und Bergwerke in China ausgedehnt.

Mehr Infrastruktur erforderlich

Der digitalen Vision Chinas stehen noch viele hartnäckige Hindernisse entgegen.

„Es gibt viele ungelöste systemische Probleme, die den Datenfluss behindern“, sagte Pan Helin, Co-Direktor des Forschungszentrums für digitale Wirtschaft und Finanzinnovation an der Universität Zhejiang. „Zum Beispiel haben die Regierungsbehörden nicht das Mandat, ihre Datenbanken gemeinsam zu nutzen, und es gibt nicht genügend Infrastruktur, um die Entwicklung des Datensektors zu unterstützen.“

Pan glaubt, dass die Einrichtung des Nationalen Datenbüros zur Lösung der Probleme beitragen wird. Er sagte, dass die Sammlung und Kategorisierung von Daten eine neue Nachfrage für Chinas Big-Data-, KI- und Cloud-Unternehmen sowie für die Betreiber von Rechenzentren und die Hersteller von Chips und IT-Geräten schaffen wird.

Yang Chang, Chefanalyst bei Zhongtai Securities Co, sagte, dass Daten ein wichtiger Produktionsfaktor nach Land, Arbeit, Kapital und Technologie seien und ihr strategischer Wert steige. Yang sagte, das Nationale Datenbüro werde staatliche und private Unternehmen dazu ermutigen, ihre Daten zu nutzen, um kommerziellen Wert zu schaffen.

Zhang Ying, stellvertretender Direktor bei der städtischen Kommission für Wirtschaft und Informatisierung in Shanghai, sagte, das neue Büro werde einen reibungslosen Datenfluss über Chinas Grenzen hinweg ermöglichen. Da es keine standardisierte Plattform für den Datenaustausch zwischen Unternehmen auf dem Festland und im Ausland gebe, seien die übertragenen Daten in der Regel fragmentiert und unbrauchbar, so Zhang.

Außerdem wies sie darauf hin, dass ausländische Unternehmen mehr Interesse an Investitionen und der Entwicklung ihrer Geschäfte in China haben werden, wenn sie die Daten ihrer Einheiten auf dem Festland exportieren dürfen.

Am 31. Oktober 2019 stufte die KPC erstmals „Daten“ als Produktionsfaktor ein, neben den traditionellen Faktoren wie Arbeitskraft, Kapital, Land, Wissen, Know-how und Management. Seitdem wird der Begriff „Datenfaktoren“, der sich auf Daten mit wirtschaftlichem Wert bezieht, in offiziellen Verlautbarungen häufig verwendet.

Zwischen Ende 2020 und Mitte 2022 führte die Regierung eine Reihe neuer Kartell- und Datenschutzvorschriften zur Regulierung des Technologiesektors ein. Außerdem mussten chinesische Technologieunternehmen die Genehmigung der chinesischen Aufsichtsbehörden einholen, wenn sie im Ausland an die Börse gehen wollten.

Im Juni 2021 verabschiedete der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses das Datensicherheitsgesetz, das besagt, dass soziale Medienplattformen den Austausch von Nutzerdaten zwischen verschiedenen Instant-Messaging-Apps unterstützen und die Blockierung des plattformübergreifenden Zugriffs und der Dateiübertragung verbieten müssen.

Im Rahmen des Digtial China-Plans will China mehr „intelligente Städte“ schaffen. Bild: AFP / Pablo Camacho / AltoPress

Ein gut organisierter und regulierter Datenfluss wird auch den zentralen und lokalen Regierungen helfen, neue Einnahmen zu erzielen, so einige Kommentatoren.

Im Oktober 2021 sagte der ehemalige Bürgermeister von Chongqing, Huang Qifan, dass Unternehmen eine „Datensteuer“ zahlen sollten, wenn sie mit den Daten ihrer Nutzer handeln. Er sagte, der Steuersatz könne auf etwa 20-30 % der Einnahmen festgelegt werden, die Unternehmen aus Datentransaktionen erzielen.

Er sagte, die Zentralregierung könnte ein Zentrum einrichten, das alle lokalen Datenaktivitäten verwaltet, und mehreren wichtigen Städten die Einrichtung von Börsen für Datentransaktionen erlauben. All diese Datentransaktionen sollten durch den Einsatz von KI und Blockchain-Technologien rückverfolgbar sein.