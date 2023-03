Leserzuschrift: Analysierender Report zu den Pfizer Dokumenten in DE und EN

Erst nach gerichtlicher Anordnung rückte 2022 die Pharma-Firma Pfizer 55.000 Dokumente zum Covid-Impstoff heraus, die nach dem Willen der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) 75 Jahre lang unter Verschluß bleiben sollten.

Nach einem öffentlichen Aufruf von DailyClout.io, einer Website, die sich für Transparenz einsetzt, haben sich an die 3.500 Freiwillige gemeldet, die diese ungeheure Menge von Dokumenten / Studien, die oft mehrere tausend Seiten umfaßten, aufgearbeitet haben.

»Viele davon sind Experten auf ihrem Gebiet, u.a. Biostatistiker, Labor-Ärzte, Pathologen, Anästhesisten, Sportmediziner, Kardiologen, Wissenschaftler in der Forschung, und andere.

Viele anständige, hochqualifizierte Menschen boten sich somit an, die schwierigen, technischen Dokumente durchzuarbeiten – pro bono, als Dienst an der Menschheit (und aus Achtung vor ihrem eigenen lebenslangen Engagement für echte Wissenschaft, echte Medizin und die Wahrheit generell).