Die COVID-19-Impfmünze des Vatikans – Der Heilige Vater hat wiederholt die Bedeutung von Impfungen betont.

Peter A. McCullough, MD, MPH

Vergangenes Jahr gab die Vatikanstadt eine 20-Euro-Silbermünze heraus. Der Numista-Katalog beschreibt sie so:

Auf der Münze sind ein Arzt, eine Krankenschwester und ein junger Mensch abgebildet, der bereit ist, sich impfen zu lassen. Der Heilige Vater hat wiederholt die Bedeutung von Impfungen hervorgehoben und daran erinnert, dass die Gesundheitsfürsorge „eine moralische Verpflichtung“ ist und dass es wichtig ist, „die Bemühungen fortzusetzen, auch die ärmsten Völker zu impfen“.

Nachdem ich diesen Aufsatz veröffentlicht hatte, begann ich über diese Beschreibung (aus dem Numista-Katalog) nachzudenken, und mir wurde klar, dass die Formulierung „ein junger Mensch, der bereit ist, den Impfstoff zu empfangen“ identisch ist mit der Formulierung für einen Kommunikanten, „der bereit ist, die Hostie zu empfangen“ – auf Italienisch „pronta a ricevere l’Eucaristia“. Als ich dies erkannte, fragte ich mich, wer die Katalogkopie geschrieben hatte. War es das Philatelistische und Numismatische Amt des Staates Vatikanstadt?

Die Vorderseite der Münze trägt den Namen Franciscus, die Jahreszahl 2022 („Anno MMXXII“) und das Wappen von Papst Franziskus.

Wie ich in einem Substack-Aufsatz vom Oktober letzten Jahres mit dem Titel „Präsident Biden hält am Glauben fest“ schrieb, scheinen viele so etwas wie einen religiösen Glauben in die COVID-19-Impfstoffe zu setzen, die als Retter der Menschheit konzipiert sind. Mit dieser Gedenkmünze aus Silber, die im Namen von Papst Franziskus ausgegeben wurde, hat der Heilige Vater die COVID-19-Impfstoffe offiziell gebilligt und ihnen seine erhabene Autorität und sein Prestige verliehen.

Die Gedenkmünze erinnerte mich an die Viagra-PR-Kampagne von Pfizer. Pfizer entwickelte das Medikament ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina pectoris. In klinischen Versuchen stellte das Unternehmen jedoch fest, dass das Medikament besser geeignet war, Erektionen hervorzurufen, als Angina pectoris zu behandeln. Also hat Pfizer den Wirkstoff für die Behandlung der erektilen Dysfunktion umgewidmet und eine massive, weltweite PR-Kampagne gestartet – einschließlich der Bitte um moralische Zustimmung von Papst Johannes Paul II. Die cleveren Marketingleute des Unternehmens überzeugten ihn davon, dass Viagra Ehen stärken und die Fortpflanzung fördern würde.