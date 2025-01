Chinas DeepSeek KI verlegt die Hauptstadt der Technologie von Palo Alto nach Hangzhou

Von Mike Whitney

Innerhalb weniger Tage hat sich die Nachricht von Chinas KI-Sensation DeepSeek R1 von einem lauen Lüftchen zu einem Orkan der Stärke 5 entwickelt. Es ist jetzt klar, dass niemand im Silicon Valley oder in Washington DC auch nur die leiseste Ahnung hatte, dass ihre Welt durch ein innovatives neues Produkt, das die geopolitischen Karten weiter nach Osten verschieben würde, auf den Kopf gestellt werden würde. Aber genau das ist passiert. Und das liegt nicht nur daran, dass die neueste Version von DeepSeek die Leistung von Amerikas bestem Modell, OpenAI, erreicht oder übertrifft, sondern auch daran, dass sie billiger, zugänglicher und transparenter ist. Dies ist KI für alle, unabhängig von ihrer Stellung oder ihrem Einkommen. Und ihr plötzliches Auftauchen aus „heiterem Himmel“ hat Zweifel an der Fähigkeit westlicher Technologiegiganten aufkommen lassen, die Fähigkeiten ihrer Konkurrenten vorherzusehen oder eine Branche zu führen, die für Washington von entscheidender Bedeutung ist, um seinen immer lockerer werdenden Griff um die globale Macht zu bewahren. Hier ist eine kurze Zusammenfassung von Venture Beat:

… dank der Veröffentlichung von DeepSeek R1, einem neuen großen Sprachmodell, das ähnlich wie das derzeit beste verfügbare Modell o1 von OpenAI „denkt“ – es benötigt mehrere Sekunden oder Minuten, um schwierige Fragen zu beantworten und komplexe Probleme zu lösen, da es seine eigene Analyse Schritt für Schritt oder in einer „Denkkette“ reflektiert. Nicht nur das, sondern DeepSeek R1 schnitt bei einer Vielzahl von Benchmarks von Drittanbietern genauso gut oder besser ab als OpenAI’s o1 … und wurde Berichten zufolge zu einem Bruchteil der Kosten trainiert … mit weitaus weniger Grafikprozessoren (GPU) unter einem strengen Embargo, das von den USA, dem Heimatland von OpenAI, verhängt wurde. Im Gegensatz zu o1, das nur zahlenden ChatGPT-Abonnenten der Plus-Stufe (20 US-Dollar pro Monat) und teurerer Stufen (z. B. Pro für 200 US-Dollar pro Monat) zur Verfügung steht, wurde DeepSeek R1 als vollständig quelloffenes Modell veröffentlicht, was auch erklärt, warum es schnell in die Charts der KI-Code-Sharing-Community der am häufigsten heruntergeladenen und aktivsten Modelle von Hugging Face aufgestiegen ist. Warum alle in der KI-Branche wegen DeepSeek ausflippen, Venture Beat

„Ausflippen“ ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Das Silicon Valley befindet sich in einem ausgewachsenen emotionalen Zusammenbruch und der Weg nach vorne ist alles andere als sicher. Wie wir weiter unten sehen werden, werden die westlichen Tech-Mandarine zu Square 1 zurückkehren und ihren Ansatz an die neue Realität anpassen müssen. Kurz gesagt, die Agenda wird von Menschen mit unterschiedlichen Prioritäten, Werten und Überzeugungen festgelegt, die 10.000 Meilen entfernt leben. Sie sind nicht der Meinung, dass technologische Fortschritte die Überwachung durch den Polizeistaat oder andere repressive Formen der sozialen Kontrolle verstärken sollten (wie es im Westen der Fall ist). Ihre Zukunftsvision ist völlig anders, aber immer optimistisch.

Ist Ihnen aufgefallen, dass „DeepSeek R1 unter einem strengen Embargo der USA genauso gut oder besser abschnitt als OpenAI’s o1“?

Mit anderen Worten: Diese chinesischen Genies haben ihre hochmoderne Version mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand entwickelt. Sie haben die belastenden Sanktionen Washingtons abgeschüttelt und Onkel Sam mit seinen eigenen Waffen geschlagen, was eine beachtliche Leistung ist. (Forbes: „Die US-Exportkontrollen für fortschrittliche Halbleiter sollten Chinas KI-Fortschritt verlangsamen, aber sie haben möglicherweise versehentlich Innovationen vorangetrieben.“) Und es geht noch weiter:

Dank der Tatsache, dass es vollständig quelloffen ist, haben die Menschen bereits viele verschiedene Varianten des Modells für unterschiedliche aufgabenspezifische Zwecke optimiert und trainiert, z. B. um es klein genug zu machen, damit es auf einem mobilen Gerät ausgeführt werden kann, oder um es mit anderen quelloffenen Modellen zu kombinieren. Selbst wenn Sie es für Entwicklungszwecke verwenden möchten, sind die API-Kosten von DeepSeek mehr als 90 % günstiger als das entsprechende o1-Modell von OpenAI. Warum alle in der KI-Branche wegen DeepSeek ausflippen, Venture Beat

Cheaper, more adaptable and more transparent. Is there more? There is:

Am beeindruckendsten ist jedoch, dass man nicht einmal ein Software-Ingenieur sein muss, um es zu nutzen: DeepSeek hat eine kostenlose Website und eine mobile App, sogar für US-Nutzer mit einer R1-betriebenen Chatbot-Schnittstelle, die OpenAI’s ChatGPT sehr ähnlich ist. Nur dass DeepSeek OpenAI erneut unterbietet oder „mogged“, indem es dieses leistungsstarke Argumentationsmodell mit der Websuche verbindet – etwas, das OpenAI noch nicht getan hat … Warum alle in der KI-Branche wegen DeepSeek ausflippen,Venture Beat

Hat der Autor recht? Flippen die Tech-Bosse und ihre Geldsäcke-Verbündeten wegen DeepSeek aus oder sehen sie es als eine kleine Panne auf dem Weg zur KI-Vorherrschaft? Hier ist seine Antwort auf diese Frage:

In Blind wurde eine Nachricht veröffentlicht, die die Runde macht und darauf hindeutet, dass Meta aufgrund des Erfolgs von DeepSeek in einer Krise steckt, weil DeepSeek mit seinen Llama-Modellen Metas eigene Bemühungen, der König der Open-Source-KI zu werden, schnell übertroffen hat.

Es scheint, als wären viele Menschen sehr besorgt, und das aus gutem Grund. DeepSeek ist eine Atombombe, die im Herzen des Silicon Valley gezündet wurde. Es ist eine direkte Herausforderung für Amerikas de facto königliche Familie der Tech-Brahmanen, die dachten, ihre Herrschaft würde ewig andauern. Jetzt müssen sie mit einer aufstrebenden Gruppe von Strebern, die ihre Welt um sie herum zum Einsturz bringen, „aufholen“. Noch wichtiger ist, dass die Zukunft der KI in Hangzhou und nicht in Palo Alto entschieden wird, was bedeutet, dass wir möglicherweise eine Pause im Krieg sehen werden, da es Uncle Sam schwerer fällt, seinen endlosen Aderlass zu finanzieren. Was für eine willkommene Atempause das wäre.

Der Autor des obigen Artikels zitiert sogar einen meiner Lieblingsanalysten für X, Arnaud Bertrand, eine unschätzbare Quelle für unvoreingenommene Informationen über die Entwicklungen in China. Er sagte Folgendes:

„Man kann gar nicht genug betonen, wie tiefgreifend dies das gesamte Spiel verändert. Und nicht nur in Bezug auf die KI, es ist auch eine massive Anklage gegen den fehlgeleiteten Versuch der USA, Chinas technologische Entwicklung zu stoppen, ohne den Deepseek vielleicht nicht möglich gewesen wäre …“

Ja, die ganze Halbleiterembargo-Sache ist spektakulär nach hinten losgegangen und zeigt einmal mehr, dass wir von inkompetenten Schwachköpfen regiert werden, die es lieben, Menschen für Verstöße gegen Regeln zu bestrafen, die sie sich spontan ausdenken. Schauen Sie sich nur an, was für ein Chaos diese „Genies“ angerichtet haben.

Wir schließen mit Bertrands aufschlussreicher Kritik an Trumps 500-Milliarden-Dollar-Stargate-Fehlprojekt, das schon veraltet sein wird, bevor überhaupt der erste Spatenstich erfolgt:

Stargate, wenn es voranschreitet, wird wahrscheinlich eine der größten Kapitalverschwendungen der Geschichte werden: 1) Es beruht auf veralteten Annahmen über die Bedeutung der Rechenleistung in der KI (das Dogma „größere Rechenleistung = bessere KI“), was DeepSeek gerade als falsch bewiesen hat. 2) Es geht davon aus, dass die Zukunft der KI in geschlossenen und kontrollierten Modellen liegt, obwohl der Markt eindeutig demokratisierte Open-Source-Alternativen bevorzugt 3) Es hält an einem Drehbuch aus dem Kalten Krieg fest und stellt die KI-Dominanz als ein Nullsummenspiel dar, was wirklich im Widerspruch zur Richtung steht, die die KI einschlägt (wiederum Open-Source-Software, globale Entwicklergemeinschaften und kollaborative Ökosysteme) 4) Es setzt alles auf OpenAI – ein Unternehmen, das von Governance-Problemen geplagt wird und dessen Geschäftsmodell den 30-fachen Kostenvorteil von DeepSeek ernsthaft in Frage stellt. Kurz gesagt ist es, als würde man eine digitale Maginot-Linie für eine halbe Billion Dollar bauen: ein sehr teures Denkmal für veraltete und fehlgeleitete Annahmen. Dies ist OpenAI und damit auch die USA, die den letzten Krieg führen. Arnaud Bertrand @RnaudBertrand

Oder wie Jim Fan sagte: Die Zukunft der KI ist die Demokratisierung. Wir sollten auf der Welle der Geschichte surfen und nicht gegen sie schwimmen. Jim Fan @DrJimFan

Das ist wahr.