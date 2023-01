Chinas Forschung mit Insekten könnte zur Verwendung von Moskitos als Plattform für Biowaffen führen

Stechmücken als Träger von Biowaffen: Die unmittelbare Gefahr, die von Chinas militärisch-zivilem Forschungsprogramm ausgeht

Gastbeitrag von Lawrence Sellin

China ist bekannt für seinen rücksichtslosen Umgang mit der Gentechnik und mit gefährlichen Mikroorganismen.

In einem „Planet der Affen“-Szenario, in dem das Leben die Kunst imitiert, haben chinesische Wissenschaftler 2019 Affen Gene für die Entwicklung des menschlichen Gehirns eingesetzt.

Im April 2004 kam es in zwei verschiedenen Fällen zu Lecks in chinesischen Labors, bei denen Forscher mit dem tödlichen Coronavirus SARS-CoV-1 infiziert wurden, das für die erste „COVID“-Pandemie 2002-2004 verantwortlich war, die ebenfalls in China ihren Anfang nahm.

Dann schuf China natürlich das Virus COVID-19, das aus einem Labor entwich oder möglicherweise absichtlich freigesetzt wurde und eine weltweite Pandemie mit Millionen von Toten auslöste.

Aber diese Beispiele stellen nur die Spitze des Eisbergs dar.

Jeder muss verstehen, dass es in China keinen Unterschied zwischen militärischer und ziviler Forschung gibt, deren Verschmelzung 2016 von der Kommunistischen Partei Chinas im Rahmen ihres Dreizehnten Fünfjahresplans angeordnet wurde.

Wenn alles einen doppelten Verwendungszweck hat, kann keine Forschung automatisch als harmlos angesehen werden.

In einem kürzlich erschienenen Artikel von Gateway Pundit schrieb Cullen Linebarger über einen Bericht der South China Morning Post, wonach chinesische Wissenschaftler Experimente mit Moskitos durchgeführt haben, um Impfstoffe zu verabreichen.

Ein chinesisches Forscherteam unter der Leitung von Professor Aihua Zheng schuf ein neues Hybridvirus, indem es das kürzlich entdeckte Flavivirus namens Chaoyang-Virus, das sich angeblich nur in Insekten vermehrt, mit dem den Menschen infizierenden Zika-Virus, ebenfalls ein Mitglied der Flavivirus-Familie, kombinierte.

Flaviviren sind RNA-Viren wie COVID-19, die aber weitaus gefährlicher sind und das zentrale Nervensystem angreifen. Dazu gehören Gelbfieber, Japanische Enzephalitis, West-Nil-Fieber, Dengue-Fieber und das Zika-Virus, das dafür bekannt ist, dass es schwangere Frauen infiziert und bei ihren Babys schwere Hirnschäden verursacht.

In den Experimenten von Professor Aihua Zheng stachen Mücken, die mit dem gentechnisch veränderten Chaoyang-Zika-Virus infiziert waren, Tiere, was eine Immunreaktion auslöste, die die Tiere durch Anti-Zika-Antikörper vor einer Infektion mit dem Zika-Virus schützen sollte.

Wenn Sie denken, dass dies wohlwollend klingt, denken Sie noch einmal nach.

In dem Artikel der South China Morning Post wurde nicht erwähnt, dass Professor Aihua Zheng eng mit der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) zusammenarbeitet, insbesondere mit Cheng-feng Qin von der Academy of Military Medical Sciences in Peking.

Möglicherweise hat die South China Morning Post auch den Namen von Professor Aihua Zheng absichtlich falsch geschrieben, um die Ermittler in die Irre zu führen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Professor Aihua Zheng an der Albert Einstein School of Medicine in New York ausgebildet wurde, wo er die Hülle oder das E-Protein eines anderen Flavivirus, des tödlichen Dengue-Fieber-Virus, untersuchte.

Während er das E-Protein des Dengue-Fiebers in den Vereinigten Staaten untersuchte, erhielt Professor Aihua Zheng Forschungsunterstützung vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases von Anthony Fauci, einem amerikanischen Steuerzahler.

Die PLA hat einen besonderen Schwerpunkt auf Flaviviren wie Zika und sein Hüllprotein oder E-Protein gelegt, das „viele einzelne Aminosäuren enthält, die die virale Neurovirulenz und Neuroinvasivität beeinflussen“ (Med J Chin PLA, Vol. 35, No. 9, September 1, 2010).

In diesem Zusammenhang schrieb General Rui-fu Yang zusammen mit drei seiner hochrangigen PLA-Kollegen Zhi-Kai Xu, Zhong-Tian Qi und Fu-Quan Hu, dass die neue Ära eine militärische Mikrobiologiestrategie erfordere, die sich darum bemühen sollte, ein Team wissenschaftlicher und technologischer Talente mit starker Innovationsfähigkeit“ in Bezug auf pathogene Substanzen“ zu kultivieren und hervorzubringen, pathogenen Substanzen, pathogenen Mechanismen und Immunmechanismen wichtiger pathogener Mikroorganismen“ „einschließlich des Aufbaus und der Verwaltung von Labors mit hoher biologischer Sicherheit“ für die Forschung im Zusammenhang mit „biologischer Kriegsführung“ (Med J Chin PLA, Vol. 35, Nr. 9, 1. September 2010).

Obwohl Flaviviren in der Regel nur durch Mücken- oder andere Insektenstiche übertragen werden und es sich um Krankheiten handelt, die in den Vereinigten Staaten nicht verbreitet sind, ist die PLA möglicherweise dabei, diese Situation zu ändern.

Die PLA verfügt seit Langem über ein umfangreiches militärisch-ziviles Flavivirus-Forschungsprogramm, bei dem mithilfe der Gentechnik neue Kombinationsviren, wie ein kombiniertes Japanisches Enzephalitis-Zika-Virus, geschaffen und Experimente zur „Funktionssteigerung“ mithilfe der Gentechnik durchgeführt werden, um einheimische Zika-Viren infektiöser zu machen.

PLA-Wissenschaftler haben bereits mit Studien zur möglichen Übertragung des Zika-Virus von Mensch zu Mensch durch intranasale Inokulation von nicht-menschlichen Primaten und die Übertragung zwischen Tieren in unmittelbarer Nähe begonnen.

Erschreckenderweise hat die PLA auch großes Interesse an dem amerikanischen Stamm des Zika-Virus gezeigt und zahlreiche Studien dazu durchgeführt.

Angesichts des verschmolzenen militärisch-zivilen Forschungsprogramms Chinas könnten Moskitos, die Impfstoffe tragen können, ebenso leicht Biowaffen transportieren.

Lawrence Sellin ist Ph.D. ist pensionierter Oberst der U.S. Army Reserve und ein Veteran von Afghanistan und Irak. Er hatte eine zivile Karriere in der internationalen Wirtschaft und der medizinischen Forschung. Dr. Sellin ist der Autor von Restoring the Republic: Argumente für eine zweite amerikanische Revolution. Seine E-Mail Adresse lautet lawrence.sellin@gmail.com.