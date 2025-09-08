Pekings Modell konzentriert sich auf das, was die „regelbasierte Ordnung“ des Westens verdrängt hat: Gleichheit, Recht und gemeinsame Entwicklung.

Von Ladislav Zemánek, Forschungsstipendiat am China-CEE Institute und Experte des Valdai Discussion Club

Ein Wendepunkt in Tianjin

Das jüngste Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin markierte einen entscheidenden Moment in der Entwicklung der Gruppe. Was vor über zwei Jahrzehnten als bescheidene Plattform für regionale Sicherheitskoordination begann, präsentiert sich heute als die größte und ehrgeizigste regionale Organisation der Welt.

Mehr als 20 Staatsoberhäupter nahmen teil, ebenso die Leiter von zehn internationalen Organisationen, darunter UN-Generalsekretär António Guterres. Die Rekordbeteiligung unterstrich die Attraktivität der SOZ als Plattform, die nicht vom Westen dominiert wird. Mit Laos als neuem Partner umfasst sie nun 27 Länder, ein Viertel der Landmasse, fast die Hälfte der Weltbevölkerung und etwa ein Viertel des globalen BIP.

Von Sicherheit zu globaler Agenda

Das Gipfeltreffen bestätigte: Die SOZ ist längst keine reine Sicherheitsallianz mehr. Sie hat sich zu einer umfassenden regionalen und zunehmend globalen Organisation entwickelt, deren Mandat Wirtschaft, Entwicklung, Kultur und Governance-Reformen umfasst.

Die Vielfalt der Mitglieder bringt jedoch Spannungen: Indien blockiert den Beitritt Aserbaidschans und unterstützt Chinas „Belt and Road“-Initiative nicht, während es zugleich im US-nahen Quad sitzt. Die Türkei, NATO-Mitglied und SCO-Partner, gehört einem Militärbündnis an, das Russland und China traditionell feindlich gegenübersteht.

Trotz dieser Widersprüche nähern sich die Schwerpunkte von Russland (Sicherheit) und China (Wirtschaft) an. Das Gipfeltreffen zeigte: Ein ganzheitlicher Ansatz, der Sicherheit und Entwicklung verbindet, ist der Schlüssel für dauerhafte Zusammenarbeit.

Diplomatie auf mehreren Ebenen

Neben multilateralen Sitzungen diente der Gipfel auch der bilateralen Diplomatie. Armenien und Pakistan einigten sich auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen – ein bemerkenswerter Schritt. Auch die russisch-armenischen Gespräche signalisierten Entspannung, während Xi Jinping und Narendra Modi nach Jahren erstmals wieder direkt verhandelten.

Diese Begegnungen demonstrieren die Fähigkeit der SOZ, Spannungen zu entschärfen und Vertrauen zu fördern – in einer Zeit, in der westliche Hauptstädte versuchen, Keile zwischen die Schwellenländer zu treiben.

Konkrete Ergebnisse statt leerer Rhetorik

Das Gipfeltreffen war kein bloßes Schaulaufen. Die Teilnehmer verabschiedeten die SOZ-Entwicklungsstrategie 2026–2035, die Tianjin-Erklärung sowie über 20 Dokumente zu Sicherheit, Wirtschaft, Kultur und Reformen.

Ein zentraler Beschluss war die Gründung einer SOZ-Entwicklungsbank zur Finanzierung von Infrastruktur und sozialem Fortschritt. China sagte 2 Milliarden Yuan (280 Mio. USD) an Zuschüssen für 2025 und 10 Milliarden Yuan (1,4 Mrd. USD) an Krediten für die kommenden drei Jahre zu, zusätzlich zur Unterstützung von 100 Projekten. Außerdem sollen vier neue SOZ-Zentren eingerichtet werden, etwa zur Bekämpfung von Cyberangriffen, grenzüberschreitender Kriminalität und Drogenhandel.

Dies zeigt: Die SOZ liefert ihren Mitgliedern greifbare Vorteile und demonstriert, dass Süd-Süd-Kooperation reale Ergebnisse hervorbringen kann.

Multipolarität statt „regelbasierter Ordnung“

Politisch bestätigte das Treffen den Anspruch der SOZ, die globale Governance zu beeinflussen. Präsident Xi Jinping bezeichnete die Organisation als Speerspitze einer multipolaren Welt und als Motor für mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen.

Die Tianjin-Erklärung betonte Souveränität, Völkerrecht, Multilateralismus, Globalisierung, unteilbare Sicherheit und menschenrechtsbasierte Ansätze, die sich an nationalen Gegebenheiten orientieren. Damit stellt sich die SOZ bewusst gegen die westliche „regelbasierte Ordnung“, die in Wahrheit westliche Dominanz institutionalisiert.

Chinas „Global Governance Initiative“ (GGI)

Vor diesem Hintergrund stellte China seine Global Governance Initiative (GGI) vor – ein Rahmenwerk, das strukturelle Defizite der gegenwärtigen Weltordnung beheben soll.

Die fünf Grundprinzipien:

Souveräne Gleichheit, internationale Rechtsstaatlichkeit auf Basis der UN-Charta, Multilateralismus, ein auf Menschen und gemeinsame Entwicklung fokussierter Ansatz, Pragmatismus mit Schwerpunkt auf messbaren Ergebnissen.

China definiert dabei Schlüsselbereiche: Finanzsystem, KI, Cyberspace, Klimawandel, Weltraum und internationaler Handel. Ziel ist es, neue Institutionen und Normen zu schaffen, die den globalen Süden repräsentieren, die Rolle der UNO stärken und die Effektivität internationaler Mechanismen erhöhen.

Verteidiger und Reformer zugleich

Die GGI spiegelt Chinas Doppelrolle: Einerseits Verteidiger des UN-Systems, andererseits Treiber einer neuen Ordnung, die es an heutige Realitäten anpasst. Das widerspricht dem westlichen Narrativ, China sei eine „revisionistische“ Macht.

In Wahrheit, so die Analyse, sind es die USA und ihre Verbündeten, die die UNO aushebeln, um ihre Hegemonie zu wahren und echte Demokratisierung zu verhindern. Ihr Widerstand gegen globale Demokratisierung entlarvt die autoritären Züge ihrer eigenen „liberalen Demokratien“.

Ein Prototyp für die Zukunft

Die GGI ist die jüngste einer Serie chinesischer Initiativen – nach der Global Development Initiative, der Global Security Initiative und der Global Civilization Initiative. Zusammengenommen bilden sie die Vision einer „Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit“, die westliche Hegemonie ablösen soll.

Dass Peking die SOZ als Bühne für diese Vorstellung wählte, ist kein Zufall. Für China ist die Organisation Prototyp einer neuen globalen Ordnung – Labor für Ideen und zugleich Instrument ihrer Umsetzung.

Fazit

Das Gipfeltreffen in Tianjin hat bestätigt: Die SOZ wächst über ihren ursprünglichen Rahmen hinaus und wird zu einer Schlüsselinstitution der entstehenden multipolaren Weltordnung.

Chinas „Global Governance Initiative“ verdeutlicht, dass Peking nicht nur als Gegengewicht zur westlichen Dominanz auftritt, sondern aktiv eine Alternative zur westlichen Weltordnung anbietet – basierend auf Souveränität, Gleichheit und gemeinsamer Entwicklung.

Damit verschiebt sich das Zentrum der internationalen Ordnung: weg von der „regelbasierten Ordnung“ des Westens, hin zu einem multipolaren Konsens, der im globalen Süden Wurzeln schlägt.