Chris Hedges: Hier geht’s zum Genozid, meine Damen und Herren

Von Chris Hedges

Washington DC – (Scheerpost) – Ich habe in El Salvador, Irak, Gaza, Bosnien und im Kosovo am Krieg in den Städten teilgenommen. Wenn man Straße für Straße, Wohnblock für Wohnblock kämpft, gibt es nur eine Regel: Töte alles, was sich bewegt. Das Gerede von sicheren Zonen, die Beteuerungen, die Zivilbevölkerung zu schützen, die Versprechungen von „chirurgischen“ und „gezielten“ Luftangriffen, die Einrichtung „sicherer“ Evakuierungsrouten, die lächerliche Erklärung, dass zivile Tote „ins Kreuzfeuer gerieten“, die Behauptung, dass die in Schutt und Asche gebombten Häuser und Wohnblocks von Terroristen bewohnt wurden oder dass fehlgeleitete Hamas-Raketen für die Zerstörung von Schulen und medizinischen Kliniken verantwortlich waren, sind Teil der rhetorischen Tarnung, um ein wahlloses Gemetzel durchzuführen.

Der Gazastreifen ist ein so kleines Gebiet – 25 Meilen lang und etwa 5 Meilen breit – und so dicht besiedelt, dass das einzige Ergebnis eines israelischen Boden- und Luftangriffs der Massentod derjenigen ist, die Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant als „menschliche Tiere“ und Premierminister Benjamin Netanjahu als „menschliche Bestien“ bezeichnet. Das israelische Knessetmitglied Tally Gotliv schlug vor, „Weltuntergangswaffen“ auf Gaza abzuwerfen, was weithin als Aufruf zu einem Atomschlag verstanden wird. Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wies am Freitag Aufrufe zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zurück. „Es ist eine ganze Nation da draußen, die dafür verantwortlich ist … diese Rhetorik über Zivilisten, die nichts wissen, die nicht involviert sind, das ist absolut nicht wahr“, sagte Herzog. „Sie hätten sich erheben können, sie hätten gegen das böse Regime kämpfen können, das den Gazastreifen durch einen Staatsstreich übernommen hat.“ Er fügte hinzu: „Wir werden ihnen das Rückgrat brechen.“

Die Forderung Israels, dass 1,1 Millionen Palästinenser – fast die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens – innerhalb von 24 Stunden den nördlichen Gazastreifen evakuieren sollen, der zu einer Zone mit freiem Schusswechsel wird, ignoriert die Tatsache, dass es angesichts der Überbevölkerung und der abgeriegelten Grenzen keinen Ort gibt, an den die Vertriebenen gehen können. Der Norden umfasst Gaza-Stadt, den am dichtesten besiedelten Teil des Streifens mit 750.000 Einwohnern. Hier befinden sich auch das Hauptkrankenhaus von Gaza sowie die Flüchtlingslager Jabalia und al-Shati.

Indem Israel seine Militärmaschinerie gegen eine besetzte Bevölkerung einsetzt, die über keine mechanisierten Einheiten, keine Luftwaffe, keine Marine, keine Raketen, keine schwere Artillerie und keine Befehlsgewalt verfügt, ganz zu schweigen von der Zusage der USA, Israel im nächsten Jahrzehnt ein Militärhilfepaket in Höhe von 38 Milliarden Dollar zukommen zu lassen, übt es nicht „das Recht auf Selbstverteidigung“ aus. Es handelt sich nicht um einen Krieg. Es handelt sich um die Auslöschung von Zivilisten, die seit 16 Jahren im größten Konzentrationslager der Welt gefangen sind. Der Gazastreifen wird eingeebnet, platt gemacht, zerstört und in Schutt und Asche gelegt. Hunderttausende seiner verarmten Bewohner werden getötet, verwundet oder obdachlos, ohne Nahrung, Treibstoff, Wasser und medizinische Hilfe. Fast 600 Kinder sind bereits tot.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) war gezwungen, 14 Lebensmittelverteilungszentren zu schließen, so dass eine halbe Million Menschen ohne Nahrungsmittelhilfe auskommen muss. Dem einzigen Kraftwerk in Gaza ist der Brennstoff ausgegangen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden 12 ihrer Mitarbeiter durch israelische Luftangriffe getötet, 21 von 22 UNRWA-Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen wurden beschädigt, und in den Krankenhäusern fehlt es an grundlegenden Medikamenten und Vorräten.

Wie schon in der Vergangenheit wird Israel die Verbreitung unabhängiger Berichte und Bilder blockieren, sobald die rund 360 000 Soldaten einen Bodenangriff starten. Am Samstag wurde der Internetzugang in Gaza gekappt. Die kurzen Einblicke in die israelischen Gräueltaten, die nach außen dringen, werden von der israelischen Führung als Anomalien abgetan oder der Hamas angelastet.

Der Westen weigert sich einzugreifen, während 2,3 Millionen Menschen, darunter eine Million Kinder, ohne Lebensmittel, Treibstoff, Strom und Wasser leben müssen, ihre Schulen und Krankenhäuser bombardiert und von einer der modernsten Militärmaschinerien der Welt abgeschlachtet und obdachlos gemacht werden.

Die grausamen Bilder von Israelis, die von der Hamas erschossen werden, sind die Währung des Todes. Ein makabrer Tanz, den Israel mit den Massakern und ethnischen Säuberungen begonnen hat, die die Gründung des jüdischen Staates ermöglichten, gefolgt von jahrzehntelanger Enteignung und Gewalt gegen die Palästinenser. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem hat die israelische Armee vor dem aktuellen Angriff seit dem Jahr 2000 7.779 Palästinenser in Gaza getötet, darunter 1.741 Kinder und 572 Frauen. In dieser Zahl sind die Menschen im Gazastreifen nicht enthalten, die gestorben sind, weil sie verseuchtes Wasser getrunken haben oder ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt wurde. Auch die steigende Zahl von Jugendlichen aus dem Gazastreifen, die alle Hoffnung verloren haben und mit schweren Depressionen kämpfen, haben sich das Leben genommen.

Ich habe sieben Jahre lang über den Konflikt berichtet, vier Jahre davon als Leiter des Nahostbüros der New York Times. Ich stand über den Leichen israelischer Opfer von Busbombenanschlägen in Jerusalem durch palästinensische Selbstmordattentäter. Ich sah Reihen von Leichen, darunter auch Kinder, in den Gängen des Dar Al-Shifa Krankenhauses in Gaza-Stadt. Ich habe beobachtet, wie israelische Soldaten kleine Jungen verspotteten, die daraufhin mit Steinen warfen und dann im Flüchtlingslager Khan Younis kaltblütig erschossen wurden. Ich habe mich vor Bomben geschützt, die von israelischen Kampfflugzeugen abgeworfen wurden. Ich kletterte über die Trümmer von zerstörten palästinensischen Häusern und Wohnblocks entlang der Grenze zu Ägypten. Ich interviewte die blutüberströmten und benommenen Überlebenden. Ich hörte das herzzerreißende Wehklagen von Müttern, die über den Leichen ihrer Kinder weinten.

Ich kam 1988 in Jerusalem an. Israel war damit beschäftigt, die säkulare, aristokratische palästinensische Führung unter Faisel al-Husseini zu diskreditieren und an den Rand zu drängen und die jordanischen Verwalter aus dem besetzten Westjordanland zu vertreiben. Diese säkulare und gemäßigte Führung wurde durch die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und Jassir Arafat ersetzt. Doch Arafat, der höchstwahrscheinlich von Israel vergiftet wurde, und die PLO wurden ebenfalls von Israel rücksichtslos beiseite geschoben. An die Stelle der PLO trat die Hamas, die Israel offen als Gegengewicht zur PLO förderte.

Die eskalierende Grausamkeit Israels gegenüber den Palästinensern spiegelt sich in der eskalierenden Grausamkeit der Palästinenser wider. Die Widerstandsgruppen sind die Doppelgänger Israels. Israel glaubt, dass mit der Auslöschung der Hamas die Palästinenser gefügig werden. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass, sobald eine palästinensische Widerstandsbewegung vernichtet ist, eine noch bösartigere und radikalere an ihre Stelle tritt.

Die Mörder nähren sich gegenseitig. Ich habe dies in den ethnischen Kriegen in Bosnien gesehen. Wenn Religion und Nationalismus benutzt werden, um Mord zu heiligen, gibt es keine Regeln. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse, Gott und Satan. Der rationale Diskurs ist verbannt.

„Der Schlaf der Vernunft“, wie Francisco Goya sagte, „bringt Ungeheuer hervor“.

Die jüdischen Extremisten, fanatischen Zionisten und religiösen Fanatiker in der derzeitigen israelischen Regierung brauchen die Hamas. Rache ist der psychologische Motor des Krieges. Diejenigen, die abgeschlachtet werden sollen, werden zu Unmenschen gemacht. Sie sind es nicht wert, dass man ihnen Mitgefühl oder Gerechtigkeit entgegenbringt. Mitleid und Trauer werden ausschließlich für die eigenen Leute empfunden. Israel schwört, eine entmenschlichte Masse auszurotten, die das absolut Böse verkörpert. Die Verstümmelten und Toten in Gaza und die Verstümmelten und Toten in israelischen Städten und Kibbuzim sind Opfer der gleichen dunklen Begierden.

„Aus Gewalt wird nur Gewalt geboren“, schreibt Primo Levi, „nach einer pendelnden Aktion, die mit der Zeit nicht nachlässt, sondern immer rasender wird.“

Die Regierung Biden hat Israel bedingungslose Unterstützung und Waffenlieferungen zugesagt. Die USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group wurde in das östliche Mittelmeer entsandt, um „jeden Akteur“ abzuschrecken, der den Konflikt zwischen Israel und der Hamas ausweiten könnte. Zu der Trägergruppe gehören der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, seine acht Geschwader von Angriffs- und Unterstützungsflugzeugen, der Lenkwaffenkreuzer USS Normandy der Ticonderoga-Klasse und die Lenkwaffenzerstörer USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney und USS Roosevelt der Arleigh-Burke-Klasse, heißt es in einer Erklärung des Pentagon.

Wie in der Vergangenheit ignorieren die USA die weitaus größere Zahl von Toten und Zerstörungen sowie die illegale Besatzung, die Israel den Palästinensern auferlegt, oder die regelmäßigen Militäraktionen – dies ist der fünfte große israelische Angriff auf den Gazastreifen in 15 Jahren – gegen Zivilisten.

Israel gibt an, nach dem Angriff 1.500 Leichen von Hamas-Kämpfern geborgen zu haben. Diese Zahl ist höher als die der 1.300 israelischen Opfer. Ich vermute, dass es sich bei fast allen toten Hamas-Kämpfern um junge Männer handelt, die im Konzentrationslager Gaza geboren wurden und das Freiluftgefängnis nie von außen gesehen hatten, bis sie die von Israel errichteten Sicherheitsbarrieren durchbrachen. Wenn die Hamas-Kämpfer über Israels technologisches Todesarsenal verfügen würden, wären sie in der Lage, effizienter zu töten. Aber das tun sie nicht. Ihre Taktik ist eine gröbere Version derjenigen, die Israel seit Jahrzehnten gegen sie einsetzt.

Ich kenne diese Krankheit, die Verherrlichung von Rasse, Religion und Nation, die Vergötterung des Kriegers, des Märtyrers und der Gewalt, die Feier der Opferrolle. Heilige Krieger glauben, dass sie allein Tugend und Mut besitzen, während ihr Feind hinterhältig, feige und böse ist. Sie glauben, dass nur sie das Recht auf Rache haben. Schmerz für Schmerz. Blut für Blut. Schrecken für Schrecken. Der Wahnsinn hat eine erschreckende Symmetrie, die Aufgabe dessen, was es bedeutet, menschlich und gerecht zu sein.

T.E. Lawrence nennt diesen Kreislauf der Gewalt „die Ringe des Kummers“.

Sind diese Feuer erst einmal entfacht, können sie sich leicht zu einem Flächenbrand ausweiten.

Um einen Angriff der Hisbollah zur Unterstützung der Palästinenser zu vereiteln, wurden israelische Panzer und Soldaten an der Grenze zum Libanon eingesetzt. Die israelischen Streitkräfte töteten Kämpfer der Hisbollah sowie einen Reuters-Journalisten, woraufhin die Hisbollah zur Vergeltung eine Raketensalve abfeuerte. Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, kündigte an, er werde 10.000 Sturmgewehre an israelische Siedler verteilen, die in palästinensischen Dörfern im Westjordanland mörderische Überfälle verübt haben. Israel hat mindestens 51 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, seit die Hamas am 7. Oktober ihren Angriff startete.

Der Psychologe Rollo May schreibt:

„Zu Beginn eines jeden Krieges … verwandeln wir unseren Feind vorschnell in das Bild des Daimonischen; und dann, da es der Teufel ist, den wir bekämpfen, können wir uns auf den Krieg einstellen, ohne uns all die lästigen und geistigen Fragen zu stellen, die der Krieg aufwirft. Wir müssen uns nicht mehr mit der Erkenntnis auseinandersetzen, dass diejenigen, die wir töten, Menschen sind wie wir selbst. Das Töten und die Folter, je länger sie andauern, kontaminieren die Täter und die Gesellschaft, die ihre Taten duldet. Sie trennen die professionellen Inquisitoren und Mörder von ihrer Fähigkeit zu fühlen. Sie nähren den Todesinstinkt. Sie erweitern die moralische Verletzung des Krieges“.

Israel hat den Palästinensern beigebracht, mit dem primitiven Gebrüll von Hass, Krieg, Tod und Vernichtung zu kommunizieren. Aber es ist nicht Israels Angriff auf Gaza, den ich am meisten fürchte. Es ist die Komplizenschaft einer internationalen Gemeinschaft, die Israels völkermörderisches Gemetzel billigt und einen Kreislauf der Gewalt beschleunigt, den sie möglicherweise nicht kontrollieren kann.