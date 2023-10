Ich unterstütze die unschuldigen Zivilisten auf beiden Seiten. Viele verstehen nicht, dass die Menschen in Palästina nicht fliehen können. Die ganze Situation ist durch die Einmischung des Westens in die Außenpolitik entstanden, als Frankreich und Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, jüdische Europäer nach Palästina zu schicken. Zu diesem Zeitpunkt waren nur 10% der Bevölkerung Juden. Am 15. Mai 1948 ereignete sich die Nakba (arabisch für „Katastrophe“) inmitten des Aufstiegs der Zionisten, da es auf beiden Seiten Extremisten gab. Ungefähr 750.000 Menschen, zwei Drittel der Bevölkerung, wurden aus ihren Häusern vertrieben und zu Flüchtlingen in einem Land, das sie einst besetzt hatten.

Hunderte von Dörfern wurden in dieser Zeit von Palästinensern „umgesiedelt“ oder ethnisch gesäubert. Die Mehrheit der Palästinenser lebte im Gazastreifen, der bis heute eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt ist. Ägypten beherrschte den Gazastreifen fast 20 Jahre lang, bevor Israel das Land 1967 nach dem Sechstagekrieg zurückeroberte. Zahlreiche jüdische Siedlungen wurden errichtet, und Israel beherrschte das Gebiet 38 Jahre lang, bis es unter ausländischem Druck 9.000 Siedler abzog und den Gazastreifen sowie Teile des Westjordanlandes an Palästina abtrat.

Im Jahr 2006 übernahm die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen, seitdem wurden keine Wahlen mehr abgehalten. Heute leben mehr als zwei Millionen Palästinenser auf einer Fläche von 140 Quadratmeilen in einem stark militarisierten Gebiet. Die Hälfte der dort lebenden Menschen sind Kinder und Jugendliche, die keine Aussicht auf ein besseres Leben haben. Aus Angst vor der Hamas hat Israel 2007 eine Luft-, See- und Landblockade um den Gazastreifen verhängt. Nahezu alle humanitären Gruppen haben Israel aufgefordert, die Blockade aufzuheben, die von einigen als „Freiluftgefängnis“ bezeichnet wird.

Israel kontrolliert den Import und Export nach Palästina. Das UN-Menschenrechtskomitee erlaubt Israel, die Bewegungsfreiheit der Palästinenser zu blockieren, aber „die Einschränkungen dürfen nicht das Wesen des Rechts beeinträchtigen; das Verhältnis zwischen Recht und Einschränkung, zwischen Norm und Ausnahme darf nicht umgekehrt werden“. Israel umgeht dieses grundlegende Menschenrecht, indem es behauptet, der Aufstieg der Hamas rechtfertige die Schließung der Grenzen.

Die Wirtschaft Palästinas ist in den Händen Israels, das alle Importe und Exporte kontrolliert. Es kontrolliert das Land, das für die Landwirtschaft geeignet ist. Die Arbeitslosigkeit wird auf 30 bis 40 Prozent geschätzt und steigt weiter. Nach Angaben des Welternährungsprogramms sind 63% der Palästinenser „ernährungsunsicher“, während die UNO davon ausgeht, dass 65% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben.

Diese Extremisten, die nichts zu verlieren haben, haben ihr ganzes Leben damit verbracht, ihre Nachbarn zu hassen, denen es viel besser geht. Für sie ist es eine Ehre, im Kampf für eine vermeintlich gerechte Sache zu sterben. Beide Seiten betrachten die jeweils andere als Untermenschen. Die Schuld liegt bei den Regierungen, den Milizen und der Außenpolitik, aber die Leidtragenden sind die Unschuldigen auf beiden Seiten.