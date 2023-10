Bericht: Mehr als 12.000 US-Soldaten an Bord von 10 Kriegsschiffen auf dem Weg in den Nahen Osten

Inmitten der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten haben mehr als 12.000 Angehörige der US Navy und des Marine Corps an Bord von zehn Kriegsschiffen das östliche Mittelmeer erreicht oder sind auf dem Weg dorthin, berichtet Nikkei Asia unter Berufung auf Angaben der US Navy.

Am Samstag kündigte Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III eine Reihe von Maßnahmen an, um die militärische Präsenz der USA im Nahen Osten zu verstärken.

Die USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group wurde dem Central Command unterstellt. Dieser Schritt erfolgt zusätzlich zum größten und modernsten Nuklearflugzeugträger der Marine, der USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group, die derzeit im östlichen Mittelmeer operiert.

Die USS Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group schließt sich nun der bereits zuvor verlegten USS Gerald R. Ford an, wodurch sich die Zahl der US-Kriegsschiffe in der Region auf 10 erhöht.

Der US-Flugzeugträger Gerald R. Ford hat über 4.500 Soldaten an Bord und wird von fünf weiteren Schiffen mit über 1.600 Soldaten begleitet. Der Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower hat 5.000 Militärangehörige an Bord und drei Begleitschiffe mit weiteren 1.000 Militärangehörigen.

Verteidigungsminister Lloyd Austin hat in der vergangenen Woche rund 2.000 Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt.

FOX News bestätigte, dass diese Truppen innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Befehls für einen Einsatz im östlichen Mittelmeer bereit sein sollten.

Der Befehl erfolgte nur wenige Tage nach der vorzeitigen Abreise einer Spezialeinheit des Marine Corps, die an den bis zum 22. Oktober geplanten Übungen teilgenommen hatte, „als Reaktion auf sich abzeichnende Ereignisse“.

Am Samstag erteilte Austin einer nicht genannten Anzahl von US-Streitkräften den Befehl, sich auf den Einsatz vorzubereiten.

„Als Teil einer umsichtigen Notfallplanung habe ich eine zusätzliche Anzahl von Streitkräften unter Einsatzvorbereitungsbefehl gestellt, um ihre Bereitschaft und Fähigkeit zu erhöhen, im Bedarfsfall schnell zu reagieren“, sagte Austin in einer Erklärung.