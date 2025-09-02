Chris Hedges: Israels Attentat auf die Erinnerung

Zerstörung von Gaza-Stadt

Während Israel seine Liste der naziähnlichen Gräueltaten gegen die Palästinenser abhakt, darunter die Massenverhungerung, bereitet es sich auf eine weitere vor – die Zerstörung von Gaza-Stadt, einer der ältesten Städte der Welt. Schweres technisches Gerät und gigantische gepanzerte Bulldozer reißen Hunderte von schwer beschädigten Gebäuden nieder. Zementlaster schütten Beton aus, um Tunnel zu füllen. Israelische Panzer und Kampfjets pumpen Viertel leer, um die Palästinenser, die in den Ruinen der Stadt zurückgeblieben sind, in den Süden zu vertreiben.

Es wird Monate dauern, Gaza-Stadt in einen Parkplatz zu verwandeln. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Israel die Effizienz des Nazi-SS-Generals Erich von dem Bach-Zelewski wiederholen wird, der die Auslöschung Warschaus überwachte. Er verbrachte seine letzten Jahre in einer Gefängniszelle. Möge sich die Geschichte, zumindest im Hinblick auf diese Fußnote, wiederholen.

Hungersnot und Vertreibung

Während die israelischen Panzer vorrücken, fliehen die Palästinenser, und Stadtteile wie Sabra und Tuffah werden von ihren Bewohnern geräumt. Es gibt kaum noch sauberes Wasser, und Israel plant, es im nördlichen Gazastreifen abzuschneiden. Lebensmittel sind knapp oder völlig überteuert. Ein Sack Mehl kostet 22,00 $ pro Kilo, oder Ihr Leben.

Ein Bericht der am Freitag von der Integrated Food Security Phase Classifications (IPC), der weltweit führenden Behörde für Ernährungsunsicherheit, veröffentlicht wurde, hat zum ersten Mal eine Hungersnot in Gaza-Stadt bestätigt. Dem Bericht zufolge sind mehr als 500.000 Menschen im Gazastreifen von „Hunger, Elend und Tod“ bedroht, wobei sich die „katastrophalen Bedingungen“ im nächsten Monat auf Deir al-Balah und Khan Younis ausweiten sollen. Fast 300 Menschen, darunter 112 Kinder, sind an den Folgen des Verhungerns gestorben.

Komplizenschaft des Westens

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Joe Biden und Donald Trump erinnern uns an die wahre Lektion des Holocausts. Es ist nicht Nie wieder, sondern: Wir kümmern uns nicht. Sie sind vollwertige Partner im Völkermord. Einige ringen die Hände und sagen, sie seien „entsetzt“ oder „betrübt“. Einige beklagen Israels orchestrierte Hungersnot. Einige sagen, sie würden einen palästinensischen Staat ausrufen.

Das ist Kabuki-Theater – eine Möglichkeit für diese westlichen Führer, nach dem Ende des Völkermordes darauf zu bestehen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte standen, auch wenn sie die Völkermörder bewaffneten und finanzierten, während diejenigen, die das Gemetzel anprangerten, belästigt, zum Schweigen gebracht oder kriminalisiert wurden.

Ziel: Auslöschung, nicht Besetzung

Israel spricht von der Besetzung von Gaza-Stadt. Aber das ist ein Täuschungsmanöver. Der Gazastreifen soll nicht besetzt werden. Er soll zerstört werden. Ausgelöscht. Ausgelöscht vom Antlitz der Erde. Es soll nichts übrig bleiben außer Tonnen von Schutt, der mühsam abtransportiert wird. Die Mondlandschaft, natürlich ohne Palästinenser, wird die Grundlage für neue jüdische Kolonien bilden.

„Der Gazastreifen wird vollständig zerstört, die Zivilisten werden in den Süden in eine humanitäre Zone ohne Hamas und Terrorismus geschickt, und von dort aus werden sie in großer Zahl in Drittländer abwandern“, kündigte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich auf einer Konferenz über die verstärkte jüdische Besiedlung des von Israel besetzten Westjordanlandes an.

Persönliche Erinnerungen

Alles, was mir vertraut war, als ich in Gaza lebte, existiert nicht mehr. Mein Büro im Zentrum von Gaza-Stadt. Die Marna-Pension in der Ahmed Abd el Aziz Street, wo ich nach einem Arbeitstag mit der älteren Besitzerin, einem Flüchtling aus Safad in Nordgaliläa, Tee trank. Die Kaffeehäuser, die ich besuchte. Die kleinen Cafés am Strand. Freunde und Kollegen sind, mit wenigen Ausnahmen, im Exil, tot oder in den meisten Fällen verschwunden, zweifellos unter Bergen von Schutt begraben.

Bei meinem letzten Besuch im Marna House habe ich vergessen, den Zimmerschlüssel zurückzugeben. Nummer 12. Er war an einem großen Plastikoval mit der Aufschrift „Marna House Gaza“ befestigt. Der Schlüssel liegt auf meinem Schreibtisch.

Vernichtung von Kulturerbe

Die imposante Festung Qasr al-Basha in der Altstadt von Gaza, die im 13. Jahrhundert von dem mamlukischen Sultan Baibars erbaut wurde und für ihre Reliefskulptur zweier einander gegenüberstehender Löwen bekannt ist, ist verschwunden. Auch die Barquq-Burg oder Qalʿat Barqūqa, eine befestigte Moschee aus der Mamlukenzeit, die laut einer Inschrift über dem Eingangstor 1387–1388 erbaut wurde, ist verschwunden.

Die verschnörkelte arabische Kalligraphie am Haupttor lautete einst:

„Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Die Moscheen Gottes sollen regelmäßige Gebete verrichten und regelmäßige Wohltätigkeit üben und niemanden fürchten außer Gott.“

Die Große Omari-Moschee in Gaza-Stadt, der antike römische Friedhof und der Commonwealth-Kriegsfriedhof – auf dem mehr als 3.000 britische und Commonwealth-Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg begraben sind – wurden ebenso wie Universitäten, Archive, Krankenhäuser, Moscheen, Kirchen, Wohnhäuser und Wohnblocks bombardiert und zerstört.

Der Hafen von Anthedon, der auf das Jahr 1100 v. Chr. zurückgeht und einst als Ankerplatz für babylonische, persische, griechische, römische, byzantinische und osmanische Schiffe diente, liegt in Trümmern.

Erinnerungen an die Omari-Moschee

Ich ließ meine Schuhe auf einem Gestell neben der Eingangstür der Großen Omari-Moschee, der größten und ältesten Moschee in Gaza, im Daraj-Viertel der Altstadt. Ich wusch meine Hände, mein Gesicht und meine Füße an den Wasserhähnen und vollzog die rituelle Reinigung vor dem Gebet, die als „Wudhu“ bekannt ist.

In dem ruhigen Innenraum mit seinem blauen Teppichboden verschwanden die Kakophonie, der Lärm, der Staub, die Abgase und die Hektik von Gaza.

Angriff auf Erinnerung und Geschichte

Die Zerstörung des Gazastreifens ist nicht nur ein Verbrechen gegen das palästinensische Volk. Es ist ein Verbrechen gegen unser kulturelles und historisches Erbe – ein Angriff auf die Erinnerung.

Wir können die Gegenwart nicht verstehen, insbesondere wenn wir über Palästinenser und Israelis berichten, wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen.

Die Geschichte ist eine tödliche Bedrohung für Israel. Sie entlarvt die gewaltsame Aufzwingung einer europäischen Kolonie in der arabischen Welt. Sie enthüllt die rücksichtslose Kampagne zur Entarabisierung eines arabischen Landes. Sie unterstreicht den inhärenten Rassismus gegenüber Arabern, ihrer Kultur und ihren Traditionen.

Sie stellt den Mythos in Frage, dass die Zionisten, wie der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak sagte, „eine Villa inmitten eines Dschungels“ geschaffen haben. Sie macht sich über die Lüge lustig, Palästina sei ausschließlich ein jüdisches Heimatland. Sie erinnert an die jahrhundertelange Anwesenheit von Palästinensern. Und sie unterstreicht die fremde Kultur des Zionismus, die auf gestohlenem Land errichtet wurde.

Parallelen zu Bosnien und die Nakba

Als ich über den Völkermord in Bosnien berichtete, sprengten die Serben Moscheen in die Luft, transportierten die Überreste ab und verboten jedem, über die von ihnen zerstörten Gebäude zu sprechen. Das Ziel in Gaza ist dasselbe: die Vergangenheit auszulöschen und sie durch einen Mythos zu ersetzen, um die israelischen Verbrechen zu verschleiern, einschließlich des Völkermords.

Die Kampagne der Auslöschung verbannt intellektuelle Untersuchungen und verhindert eine sachliche Untersuchung der Geschichte. Sie zelebriert magisches Denken.

Die israelische Regierung verbietet öffentliche Gedenkfeiern zur Nakba oder Katastrophe, einem Trauertag für Palästinenser, die aus diesem Grund an die Massaker und die Vertreibung von 750.000 Palästinensern durch jüdische Terrormilizen im Jahr 1948 erinnern wollen. Die Palästinenser werden sogar daran gehindert, ihre Flagge zu tragen.

Konsequenzen der Geschichtsverleugnung

Diese Verleugnung der historischen Wahrheit und der historischen Identität erlaubt es den Israelis, sich in einer ewigen Opferrolle zu suhlen. Sie stützt eine moralisch blinde Nostalgie für eine erfundene Vergangenheit.

Wenn Israelis sich diesen Lügen stellen, droht eine existenzielle Krise. Es zwingt sie dazu, zu überdenken, wer sie sind. Die meisten ziehen den Komfort der Illusion vor. Der Wunsch zu glauben ist mächtiger als der Wunsch zu sehen.

Das Auslöschen verkalkt eine Gesellschaft. Sie unterbindet Untersuchungen von Wissenschaftlern, Journalisten, Historikern, Künstlern und Intellektuellen, die versuchen, die Vergangenheit und die Gegenwart zu erforschen und zu untersuchen. Verkalkte Gesellschaften führen einen ständigen Krieg gegen die Wahrheit.

Wahrheit als Bedrohung

Lügen und Verheimlichungen müssen ständig erneuert werden. Die Wahrheit ist gefährlich. Wenn sie sich einmal durchgesetzt hat, ist sie unzerstörbar.

Solange die Wahrheit verborgen wird, solange diejenigen, die die Wahrheit suchen, zum Schweigen gebracht werden, ist es für eine Gesellschaft unmöglich, sich zu regenerieren und zu reformieren.

Die Trump-Administration befindet sich im Gleichschritt mit Israel. Auch sie versucht, dem Mythos Vorrang vor der Realität einzuräumen. Auch sie bringt diejenigen zum Schweigen, die die Lügen der Vergangenheit und die Lügen der Gegenwart in Frage stellen.

Isolation und fehlender Dialog

Verkalkte Gesellschaften können mit niemandem außerhalb ihrer inzestuösen Kreise kommunizieren. Sie verweigern nachprüfbare Fakten, die Grundlage für einen rationalen Dialog. Diese Einsicht lag der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission zugrunde.

Diejenigen, die die Gräueltaten des Apartheidregimes begangen hatten, gestanden ihre Verbrechen und erhielten dafür Straffreiheit. Damit gaben sie den Opfern und den Tätern eine gemeinsame Sprache, die in der historischen Wahrheit wurzelt. Nur so war Heilung möglich.

Schlussgedanke

Israel zerstört nicht nur den Gazastreifen. Es zerstört auch sich selbst.

*

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.