Wie westliche Medien dazu beitrugen, Israels Völkermord zu „Fake News“ zu machen

Von Jonathan Cook

Israels Absicht, Gaza zu vernichten, wäre viel früher klar geworden, hätten wir auf palästinensische Journalisten gehört, anstatt auf die Ausflüchte und Ausweichmanöver der BBC.

Israels Rechtfertigung für das Massaker an der Bevölkerung Gazas und deren Aushungern – mittlerweile offiziell als von Israel herbeigeführte Hungersnot bestätigt – basierte von Anfang an auf einer Reihe leicht zu widerlegender Lügen: von enthaupteten Säuglingen, Babys in Öfen, Massenvergewaltigungen.

Es sollte niemanden überraschen, dass Israel weiterhin ähnlich empörende Lügen verbreitete, während es – wie es alle Völkermordregime tun müssen – damit begann, die grundlegendste Infrastruktur für das Überleben der Bevölkerung Gazas zu zerstören.

Es unterband die humanitäre Hilfe der UN-Agentur Unrwa und zerstörte die Krankenhäuser der Enklave, während es medizinisches Personal tötete, inhaftierte und folterte.

Israel behauptete, es habe Dokumente, die beweisen, dass die UNO eine Fassade für die Hamas sei – Dokumente, die es nie vorgelegt hat. Inzwischen wurden alle 36 Krankenhäuser in Gaza angegriffen – Angriffe, deren implizite Begründung lautete, dass sie auf „Kommando- und Kontrollzentren“ der Hamas gebaut worden seien, obwohl diese Zentren nie gefunden wurden.

Um diese Darstellung zu untermauern, verhaftete Israel die führenden Ärzte des Gebiets, die rund um die Uhr gearbeitet hatten, um die endlose Flut von verstümmelten Männern, Frauen und Kindern zu versorgen, als vermeintliche „Hamas-Aktivisten“ in Verkleidung.

Wie es jedes genozidale Regime tun muss – insbesondere eines, das den Anschein aufrechterhalten will, eine Demokratie mit der „moralischsten Armee“ der Welt zu sein –, arbeitete Israel unermüdlich daran, seine Gräueltaten zu verschleiern.

Es verwehrte westlichen Journalisten den Zugang zu Gaza und schaltete dann palästinensische Journalisten in der Enklave einen nach dem anderen aus, bis mehr als 200 ermordet worden waren, davon 11 allein in den letzten Wochen, darunter Mitarbeiter von Middle East Eye und Al Jazeera. Andere wurden gezwungen, ins Ausland zu fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Die westliche Pressekorps, die während der letzten 22 Monate des Völkermords kaum einen Mucks über ihre Ausgrenzung von sich gegeben hatte, zuckte kollektiv mit den Schultern, als ihre Kollegen in Gaza langsam ausgerottet wurden. Hier gibt es nichts zu sehen.

Das war bis zu diesem Monat, als Israel einen Luftangriff feierte, bei dem sechs palästinensische Journalisten getötet wurden, darunter das gesamte fünfköpfige Team, das für Al Jazeera aus Gaza-Stadt berichtete.

Der Zeitpunkt des Angriffs war äußerst günstig. Israel ruft 60.000 Soldaten für einen letzten Vorstoß in die Überreste von Gaza-Stadt auf, wo sich etwa eine Million Palästinenser – die Hälfte davon Kinder – verschanzt haben und verhungern.

Diese Zivilisten werden entweder getötet oder in ein Konzentrationslager zusammengetrieben, das Israel als „humanitäre Stadt” bezeichnet und das nahe der Grenze zu Ägypten liegt. Dort werden sie auf ihre endgültige Vertreibung warten – möglicherweise in den Südsudan, einen gescheiterten Staat, dem Israel Waffen geliefert hat, die den Bürgerkrieg und die Gewalt angeheizt haben.

Verleumdungskampagne

Israel rechtfertigte die Ermordung der Al-Jazeera-Crew mit der Begründung, dass einer von ihnen, Anas al-Sharif, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Reporter, insgeheim ein „Hamas-Terrorist” gewesen sei.

Diese Behauptung war nicht weniger absurd als die Ausreden, mit denen Israel den Ausschluss von Hilfsarbeitern und die Tötung und Inhaftierung von Hunderten von medizinischen Mitarbeitern in Gaza rechtfertigt.

Die Ärzte in Gaza – die seit fast zwei Jahren täglich mit einer Zahl von Toten und Verwundeten konfrontiert sind, wie sie normalerweise nur bei großen Naturkatastrophen vorkommt, und denen grundlegende Medikamente und Ausrüstung vorenthalten werden – hatten angeblich genug Zeit, um sich mit Hamas-Kämpfern zu verschwören. Zumindest möchte Israel uns das glauben machen.

Sharif, so wird uns erzählt, fand ebenfalls Zeit zwischen den Pausen seines 22-monatigen, hektischen Berichterstattungsplans – größtenteils vor der Kamera –, um als Hamas-Kommandeur „Raketenangriffe auf israelische Zivilisten zu leiten”.

Vermutlich verfügte er über übermenschliche Kräfte, die es ihm ermöglichten, zwei Jahre lang ohne Schlaf zu überleben und wie ein Quantenteilchen gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten zu sein.

Wir wissen jetzt genau, woher diese lächerliche Geschichte stammt: von etwas, das Israel seine „Legitimierungszelle“ nennt. Der Name der Geheimdienstabteilung, der sicherlich nie an die Öffentlichkeit gelangen sollte, verrät alles. Ihre Aufgabe war es, Israels Gräueltaten mit Geschichten zu legitimieren, die die Opfer diffamieren und damit den Völkermord für das israelische und westliche Publikum schmackhafter machen.

Die israelische Nachrichtenwebsite +972 enthüllte die Zelle innerhalb weniger Tage nach Sharifs Ermordung in diesem Monat und berichtete, dass sie nach dem 7. Oktober 2023 gegründet wurde – dem Tag, an dem die Hamas und andere Gruppen aus ihrem Gefangenenlager in Gaza ausbrachen und nach 17 Jahren brutaler Belagerung ein Blutbad anrichteten.

Das zentrale Ziel der Legitimierungszelle bestand darin, Israel dabei zu helfen, Geschichten in den westlichen Medien zu platzieren, in denen die Krankenhäuser in Gaza als Brutstätten des Terrorismus und ihre Journalisten als „verdeckte Hamas-Agenten” dargestellt wurden.

Gefälschte Beweise

Unter Berufung auf drei israelische Geheimdienstquellen berichtete +972, dass Israels Motiv für die Gründung der Legitimierungszelle nicht sicherheitspolitischer Natur war, sondern ausschließlich propagandistischen Zwecken diente – oder dem, was in Israel als „Hasbara“ bekannt ist.

Die Zelle war Berichten zufolge verzweifelt auf der Suche nach einer Verbindung – egal welcher Art – zwischen einer Handvoll Journalisten in Gaza und der Hamas, um Zweifel in den Köpfen des westlichen Publikums zu säen, die Tötung der Pressevertreter des Gebiets zu rechtfertigen und sie daran zu hindern, die Gräueltaten Israels aufzudecken.

In Übereinstimmung mit den langjährigen Warnungen der Kritiker Israels sagten diese Geheimdienstmitarbeiter gegenüber +972, dass die Arbeit der Zelle als „entscheidend für die Verlängerung des Krieges durch Israel“ angesehen wurde. Das Ziel war es, die wachsende Opposition der westlichen Bevölkerung gegen den Völkermord zu stoppen, bevor sie so groß wurde, dass sie die westlichen Hauptstädte – Israels Gönner – dazu zwingen könnte, Israels Tötungsmaschinerie zu stoppen.

Eine andere Quelle fügte hinzu: „Die Idee war, [dem israelischen Militär zu ermöglichen], ohne Druck zu operieren, damit Länder wie Amerika die Waffenlieferungen nicht einstellen würden.”

Diesen Quellen zufolge waren israelische Beamte so sehr darauf bedacht, ihre genozidverlängernden Botschaften an das westliche Publikum zu verbreiten, dass sie „Abkürzungen nahmen” – eine höfliche Umschreibung dafür, dass sie einfach Beweise fabrizierten.

Nachdem der Al-Jazeera-Reporter Ismail al-Ghoul und sein Kameramann im Juli 2024 getötet worden waren, zitierte Israel ein Dokument aus dem Jahr 2021, das angeblich auf einem „Hamas-Computer“ gefunden worden war, um zu argumentieren, dass er ein „Aktivist des militärischen Flügels“ gewesen sei und an dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 teilgenommen habe.

In dem angeblichen Dokument heißt es jedoch, dass Ghoul seinen militärischen Rang 2007 erhalten habe, als er 10 Jahre alt war.

Im Fall von Sharif wurde er im Voraus angeklagt. Im Oktober 2024 behauptete Israel, dass er und fünf weitere Al-Jazeera-Journalisten heimlich Mitglieder des militärischen Flügels der Hamas oder des Islamischen Dschihad seien. Im März wurde einer von ihnen, Hossam Shabat, ermordet.

Der „Fake News”-Betrug

Nicht nur die Al-Jazeera-Journalisten vor Ort in Gaza wurden verleumdet. Israel, süchtig nach seinen extravaganten Lügen, behauptete, dass der in Doha ansässige Sender selbst redaktionelle Anweisungen von der Hamas erhielt.

Monate nach Beginn des Völkermords Israels hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine unbelegte Erzählung konstruiert, wonach Al Jazeera ein „Terroristensender” sei, der „aktiv am Massaker vom 7. Oktober beteiligt” gewesen sei.

Dies lieferte Israel die Rechtfertigung, Al Jazeera im vergangenen Jahr zu verbieten und seine Aktivitäten im illegal besetzten Ostjerusalem und seit September auch im Westjordanland einzustellen.

Es gab eine direkte Parallele zu Israels Strategie gegen die UNRWA, die die gröbsten Lügen als Waffe einsetzte, um sie aus Gaza zu vertreiben und die Menschen dort israelischen Soldaten und einer von Israel und den USA unterstützten Söldnergruppe, der falsch benannten Gaza Humanitarian Foundation (GHF), zum Opfer zu überlassen.

Der Plan der GHF bestand darin, die Bevölkerung mit tödlichen Schüssen aus den sogenannten „Hilfszentren“ zu vertreiben. Dadurch konnte Israels Hungerpolitik – für die Netanjahu vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird – paradoxerweise unter dem Deckmantel einer vermeintlichen humanitären Initiative fortgesetzt werden.

Seit Juli hatte das Komitee zum Schutz von Journalisten gewarnt, dass Sharifs Leben in unmittelbarer Gefahr sei und dass er „Ziel einer Verleumdungskampagne des israelischen Militärs“ sei, die er als Vorbote seiner Ermordung ansieht.

Die wahren Absichten Israels wurden letzten Monat vom Armeesprecher Avichay Adraee deutlich gemacht, der Sharifs Berichterstattung aus Gaza-Stadt vorwarf, das Image Israels zu schädigen, indem sie „die falsche Hungerkampagne der Hamas“ fördere.

Adraee argumentierte, Sharif sei Teil der „militärischen Maschinerie der Hamas“, weil er über dieselbe eskalierende Hungersnot berichtete, vor der die UNO, die Weltgesundheitsorganisation und große Menschenrechtsgruppen seit Monaten warnen – und die laut der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) letzte Woche nun den höchsten Grad der Hungersnot erreicht hat.

So wie Israel die Hungersnot in Gaza durch die Verunglimpfung und Ausgrenzung von UN-Hilfsorganisationen herbeigeführt hat, verhindert es auch eine angemessene Berichterstattung über die Hungersnot, indem es palästinensische Journalisten diffamiert und ermordet.

Am Montag bombardierte Israel das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis und tötete 21 Menschen, darunter fünf Journalisten, die unter anderem für Middle East Eye und die Nachrichtenagenturen Reuters und AP arbeiteten.

In beiden Fällen dienen großspurige Behauptungen über Verbindungen zur Hamas einem ähnlichen Zweck. Wenn es gelingt, die westliche Öffentlichkeit zu der Annahme zu verleiten, dass palästinensische Journalisten unter der Anleitung der Hamas berichten, kann die Berichterstattung über israelische Gräueltaten als „Fake News“ abgetan werden – und der Völkermord noch weiter verlängert werden, selbst wenn Bilder von ausgemergelten Kindern unsere Bildschirme füllen.

Frage der „Verhältnismäßigkeit“

Bei der Hinrichtung von Sharif behauptete Israel, es habe Beweise dafür, dass er ein „aktiver Hamas-Terrorist“ und „Anführer einer Zelle in ihrer Raketenbrigade“ gewesen sei. Aber selbst die Dokumente, die es veröffentlicht hat – von denen keines für eine unabhängige Überprüfung zur Verfügung gestellt wurde – zeigten, dass er 2013 rekrutiert wurde und die Gruppe 2017 verlassen hat.

Selbst wenn diese Behauptungen als wahr akzeptiert würden – was angesichts der langen und konsequenten Geschichte Israels, zu lügen, äußerst leichtsinnig wäre –, deuten sie darauf hin, dass Sharif acht Jahre lang nicht mit der Hamas in Verbindung stand, bevor er von Israel ins Visier genommen wurde.

Mit anderen Worten: Selbst nach den fantasievollen „Beweisen“ der israelischen Legitimierungszelle genoss Sharif Zivilistenstatus, als Israel ihn und fünf weitere Journalisten neben ihm ermordete. Der Angriff auf das Zelt der Journalisten war daher ein eklatantes Kriegsverbrechen.

Aber während israelische Verlogenheit völlig zu erwarten ist – schließlich ist sie der ganze Zweck der offiziellen Hasbara-Industrie –, ist es am erstaunlichsten, dass die westlichen Medien weiterhin stillschweigend die Lügen Israels verbreiten.

Deutschlands beliebteste Zeitung, die Bild, veröffentlichte eine Titelseite, die genauso gut vom israelischen Militär hätte geschrieben sein können: „Als Journalist getarnter Terrorist in Gaza getötet.“ Keine Behauptung, keine Anführungszeichen. Nur eine Tatsachenaussage.

Die britischen Medien waren kaum besser, denn die meisten Medien brachten Israels unbewiesene „Legitimierungs“-Verleumdungen gegen Sharif prominent in ihren Schlagzeilen und Berichten.

Erstaunlicherweise schluckte die BBC in ihrer Flaggschiff-Sendung „News at Ten“ Israels Darstellung von Sharif als legitimes Ziel ungeprüft – und verbreitete unkritisch die Vermutung, dass Israel nur ihn allein ins Visier genommen habe.

Es stellte diese obszöne, stark voreingenommene Frage: „Es stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist es gerechtfertigt, fünf Journalisten zu töten, wenn man nur einen ins Visier genommen hat?“

More obscene "journalism" from BBC News. This is how it reports Israel murdering five journalists in Gaza:



"There's the question of proportionality. Is it justified to kill five journalists when you were only targeting one?" pic.twitter.com/iQvkbr8pTT — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) August 12, 2025

Übersetzung von „X“: Noch mehr obszöner „Journalismus“ von BBC News. So berichtet sie über die Ermordung von fünf Journalisten in Gaza durch Israel: „Es stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist es gerechtfertigt, fünf Journalisten zu töten, wenn man eigentlich nur einen im Visier hatte?“

Die „verhältnismäßige“ Darstellung geht davon aus, dass Israel das Recht hatte, mit tödlicher Gewalt auf einen auslösenden Grund – Sharifs mutmaßliche Verbindungen zum Terrorismus – zu reagieren, und fragt lediglich, ob dieser auslösende Grund das Ausmaß der tödlichen Reaktion Israels rechtfertigte.

Mehr hätte Israel sich nicht erhoffen können. Im Einklang mit der Arbeit der Legitimierungszelle hatte es BBC News davon abgehalten, über ein israelisches Kriegsverbrechen gegen Journalisten zu berichten, und stattdessen eine Debatte darüber ausgelöst, ob diese Handlung angemessen oder klug war.

Das Blatt hat sich gewendet

Piers Morgan, dessen äußerst beliebte Online-Show „Uncensored“ eine der wichtigsten Debattenplattformen ist, auf der Israels Befürworter und Kritiker aufeinander treffen, veranschaulicht, wie leicht es Israel fällt, die Berichterstattung zu beeinflussen.

Morgan veranschaulicht perfekt, wie westliche Journalisten bereitwillig rassistische Annahmen über nicht-westliche Journalisten akzeptieren, selbst wenn sie diese Annahmen scheinbar in Frage stellen.

Kurz nach Sharifs Ermordung lud Morgan Jamal Elshayyal, den Direktor der Al-Jazeera-Sendung „360“, ein. Er musste sich mit Jotam Confino auseinandersetzen, einem Journalisten, der einst für den israelischen Fernsehsender i24 News arbeitete, der eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der israelischen „Täuschung über enthauptete Babys“ spielte, und nun für rechtsgerichtete und leidenschaftlich pro-israelische Publikationen wie den Telegraph und die New York Sun schreibt.

Confinos Rolle in der Debatte bestand darin, die israelischen Argumente zu untermauern, wonach Sharif ein Hamas-Terrorist gewesen sein soll. Elshayyal konterte, indem er Israels jahrzehntelange Praxis aufzählte, Journalisten zu ermorden, die das Land in Verlegenheit bringen, insbesondere Palästinenser. Er verwies auf die berüchtigte Hinrichtung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch Israel im Jahr 2022 und die anschließende Aufdeckung der zahlreichen Lügen, mit denen Israel seine Rolle bei ihrer Ermordung verschleiern wollte.

Er hob auch die allgemeinen Gefahren für die Sicherheit von Journalisten hervor, die sich an Verleumdungskampagnen wie der gegen Sharif beteiligen, die auf der Idee beruhen, dass die Ermordung von Journalisten, deren politische Ansichten ihren Hängern missfallen, gerechtfertigt ist.

Wie zu erwarten war, ging dieses Argument völlig an Morgan vorbei.

Da es keine Beweise dafür gab, dass Sharif ein Hamas-Zellenkommandant war, verlagerte Confino seinen Angriff auf allgemeinere Behauptungen, dass der Al-Jazeera-Journalist möglicherweise mit der Hamas sympathisierte.

Aber damit gab er sich nicht zufrieden. Er richtete sein Augenmerk auf Elshayyal und argumentierte, dass dieser nicht in der Lage sei, Sharif zu verteidigen, da er in den sozialen Medien anti-israelische Ansichten geäußert habe.

Außergewöhnlicherweise schloss sich Morgan dann Confino an und befragte Elshayyal zu seinen politischen Ansichten – und forderte ihn auf, die Hamas für ihren Angriff vom 7. Oktober 2023 zu verurteilen. Bemerkenswert ist, dass von Confino nicht verlangt wurde, Israel für seinen weitaus schwerwiegenderen Völkermord zu verurteilen.

Dieser zutiefst beunruhigende – und rassistische – Austausch implizierte die Annahme, dass arabische Journalisten gegenüber westlichen Journalisten ihre ideologische Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen müssen, bevor ihre Ansichten und ihr Leben zählen.

Elshayyal war nicht nur da, um Sharif zu verteidigen, sondern auch das Recht von Journalisten, frei und ohne Angst vor Morddrohungen zu berichten, unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Stattdessen sah er sich gezwungen, sein Recht auf Teilnahme an der Debatte aufgrund seiner eigenen politischen Positionen zu verteidigen.

Eine Sendung, die von einem führenden britischen Journalisten moderiert wurde und die eindeutig die israelischen Kriegsverbrechen der systematischen Ermordung von Journalisten in Gaza hätte anprangern sollen, wurde schnell zu einer Hexenjagd gegen Journalisten, die Israel kritisch gegenüberstehen.

Entbehrliche Leben

Der Kontext, der in der westlichen Berichterstattung fehlt, ist folgender: Israel hat in den letzten zwei Jahren mehr als 240 palästinensische Journalisten in Gaza getötet – mehr als alle Journalisten, die in beiden Weltkriegen, dem Koreakrieg, dem Vietnamkrieg, den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und dem Afghanistan-Krieg zusammen getötet wurden.

Dies ist ein Muster – ein eklatantes –, für das westliche Journalisten jedoch offenbar völlig blind sind, obwohl Israel ihnen auch nach fast zwei Jahren Völkermord weiterhin verbietet, aus Gaza zu berichten.

Irene Khan, die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, stellte kürzlich fest, dass Israel „ein sehr sorgfältig geplantes, gezieltes Programm von Attentaten durchführt, um jede Art von unabhängiger Berichterstattung über Gaza zu unterbinden”.

Die Nachsicht der westlichen Medien gegenüber den unverhohlenen Lügen Israels ist nicht nur eine Abkehr von den Grundsätzen der journalistischen Ethik. Sie macht auch alle Journalisten, die weiterhin aus Gaza berichten, zu Zielscheiben.

Sie sendet eine Botschaft an Israel, dass ihr Leben als entbehrlich angesehen wird, dass selbst die fadenscheinigsten Ausreden für ihre Ermordung ernst genommen werden.

Noch perverser ist, dass westliche Journalisten selbst einen Präzedenzfall normalisieren, der sowohl für ihr eigenes Leben durch Schurkenstaaten als auch für die Zukunft der Kriegsberichterstattung die größte Gefahr darstellt.

Muster der Lügen

Die Narrative zur „Legitimierung“ Israels funktionieren nur aufgrund der Empfänglichkeit westlicher Journalisten für diese Desinformationskampagnen – und der Vorbereitung des westlichen Publikums, diese ebenfalls zu akzeptieren.

Sie funktionieren, weil in uns, Generation für Generation, von den politischen und medialen Eliten des Westens ein tiefsitzender Rassismus kultiviert wurde.

Israel hat seine Legitimierungszelle nur eingerichtet, weil es weiß, wie leicht es ist, die Ängste des Westens auszunutzen. Es präsentiert seine Argumente durch westliche Sprecher – die fließend in den Muttersprachen des Publikums sprechen –, die sich die seit langem bestehenden kolonialen Ängste vor „Barbaren vor den Toren“ und Bedrohungen für die „westliche Zivilisation“ zunutze machen.

Da sich das Gemetzel durch Israel jedoch Monat für Monat fortsetzt, fällt es der westlichen Öffentlichkeit zunehmend schwerer, diese Narrative zu glauben.

Je länger Israels Flächenbombardierung des Gazastreifens und die Massenverhungerung seiner Bevölkerung andauern, desto schwieriger wird es, Israels Lügenmuster zu verbergen – und ein immer deutlicher werdendes Gesamtbild, das nicht auf einen Krieg der „Selbstverteidigung“, sondern auf genozidale Ambitionen hindeutet.

Die schockierenden Bilder von ausgemergelten Kindern, nachdem Israel monatelang offen zugegeben hat, dass es die Bevölkerung Gazas hungern lässt, sprechen für sich – sie sind so eklatant, dass es keiner offiziellen Bestätigung durch das IPC bedurfte.

Letzte Woche enthüllte +972, dass entgegen den monatelangen Behauptungen Israels, die meisten Toten in Gaza seien Hamas-Kämpfer, die Zahlen des israelischen Militärs selbst zeigen, dass tatsächlich mehr als vier von fünf Toten Zivilisten sind.

Dieses Verhältnis ist eindeutig beabsichtigt. In einer Audioaufnahme, die kürzlich an den israelischen Fernsehsender Channel 12 durchgesickert ist, ist zu hören, wie Generalmajor Aharon Haliva, der in den ersten sechs Monaten nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 die israelische Militärnachrichtendienstleitung leitete, sagt, dass die Tötung von Zehntausenden Palästinensern „für zukünftige Generationen notwendig“ sei.

Er fügte hinzu: „Für jeden Menschen, der am 7. Oktober getötet wurde, müssen 50 Palästinenser sterben. Es spielt jetzt keine Rolle, ob es sich um Kinder handelt.”

Mit anderen Worten: Von Anfang an war es das Ziel des israelischen Militärs, wahllos Massenmord zu begehen, um die Palästinenser zu dauerhafter Ruhe zu zwingen und sie dazu zu bringen, ihre unbefristete Knechtschaft zu akzeptieren.

Je mehr das Publikum Bilder von der vollständigen Zerstörung Gazas sieht und von der Auslöschung seiner Krankenhäuser und der von Israel verursachten Hungersnot dort erfährt, desto mehr fragt es sich, warum die Zahl der Todesopfer im letzten Jahr kaum gestiegen ist.

Die Behauptung Israels, die Zahl von 62.000 Toten sei durch das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium übertrieben, klingt absurd. Israel hat die Regierungsbüros in Gaza zerstört, sodass diese kaum in der Lage sind, die Toten zu zählen.

Die meisten Zuschauer beginnen, ebenso wie Experten zu vermuten, dass die tatsächliche Zahl der Toten wahrscheinlich in die Hunderttausende geht.

All dies wäre viel früher klar geworden, wenn wir eher bereit gewesen wären, palästinensischen Journalisten zuzuhören, anstatt den Ausflüchten und Ausflüchten der BBC und Piers Morgan.

Sie und der Rest der westlichen Pressekorps waren maßgeblich daran beteiligt, Israels Völkermord zu „legitimieren”. Westliche Journalisten haben sich als völlig unzuverlässige Richter der Wahrheit in Gaza erwiesen.

Der Völkermord bietet jedoch eine allgemeinere Lehre darüber, was im In- und Ausland als Nachrichten gilt, wer die Nachrichten gestalten darf und warum.

Die Verschleierung des Völkermords in Gaza – und der westlichen Komplizenschaft dabei – liefert einen hochauflösenden Schnappschuss der rassistischen, kolonialistischen Agenden, die das dominieren, was wir als Nachrichten bezeichnen.

Sind wir bereit, diese Lektion zu lernen?