Verschwörungstheorien revisited

Verfasst von Niall McRae über Off-Guardian.org,

An einer Klippe in der Nähe meiner Stadt in Sussex parkt ständig ein Wohnmobil, dessen Fenster mit Plakaten über Verschwörungstheorien, insbesondere QAnon, beklebt sind. Kürzlich unterhielt ich mich mit dem Besitzer und gab ihm ein Exemplar der Zeitung Light, einer Publikation, die sich auf mächtige Kräfte konzentriert, die sich gegen die Massen verschwören.

QAnon wird jedoch von kritischen Denkern als eine CIA-Falle diskreditiert, ein erfundener pädophiler Erpresserring, der die Aufmerksamkeit von dem echten pädophilen Erpresserring (Jeffery Epstein und sein „Lolita Express“) ablenken soll. Moralapostel aus der Mittelschicht beschweren sich oft und fordern, dass die Behörden diesen Mann in einem Lieferwagen wegbringen (sie würden sich nicht so aufregen, wenn er die Unheilsprophezeiungen der Extinction Rebellion verbreiten würde).

Wie kann man verstehen, was in unserer turbulenten Welt geschieht?

Die Zufallstheorie ist die gängigste Perspektive – Ereignisse passieren zufällig, so wie sie in den „Nachrichten“ berichtet werden. Ein Stachel im Fleisch des Establishments stirbt bei einem Autounfall (wie zum Beispiel Epstein-Opfer Victoria Giuffre), und das sei nichts weiter als Pech. Das ist bequemes Denken, aber eine andere Betrachtung der Ereignisse ist intellektuell anspruchsvoller.

Die Cock-up-Theorie, wie sie von Private Eye und Kommentatoren wie Toby Young vertreten wird, verspottet Behörden, die Geld für Regenbogenüberwege ausgeben, anstatt Schlaglöcher auf den Straßen zu reparieren, oder die auf ein Coronavirus mit einem drakonischen Lockdown reagieren, als bürokratische Dummheit. Aber ich halte Leute wie Gesundheitsminister Matt Hancock nicht für Idioten; in manchen Fällen ist es durchaus vernünftig, Verschwörer zu vermuten.

Nachdem ich während des Covid-19-Debakels die bösartige Misswirtschaft erkannt habe, blicke ich sowohl zurück als auch nach vorn auf große Ereignisse. Haben sie sich wirklich so zugetragen, wie sie uns damals präsentiert wurden? Ich zog das Kompendium Conspiracy Theories von Jamie King (2010; erstmals 1998 veröffentlicht) aus meinem Bücherregal. Dieses Handbuch deckt 104 Verschwörungen ab und fasst die offiziellen und alternativen Geschichten knapp zusammen. King vermeidet meist Wertungen und überlässt neugierigen Lesern die weitere Erkundung. In seiner Einleitung heißt es:

„Man kann argumentieren, dass die Besessenheit von Verschwörungstheorien nur die verrückte Paranoia unserer heutigen Gesellschaft zeigt. Aber in Wirklichkeit hat die Geschichte nur allzu gut bewiesen, dass Politiker lügen, Präsidenten lügen und Bürokraten lügen. Wenn wir weiterhin leichtgläubig sind und alles glauben, was uns präsentiert wird, wird die Wahrheit nie ans Licht kommen. Es wird nicht nur interessant und aufschlussreich, sondern zu einer absoluten Priorität, Autoritäten infrage zu stellen – und genauer gesagt, die Autoritären.“

Das ist eine Antwort, die ich gern gegenüber Spöttern verwenden würde, wenn ich die Light-Zeitung an die Öffentlichkeit verteile. „Das ist alles Verschwörungstheorie“, ist ein typischer Zwischenruf von pseudointellektuellen Zufriedenen, die mit dem Status quo bestens leben. Aber selten erlauben sie mir, ihren völligen Unglauben an irgendwelche verborgenen Absichten in den Machtzirkeln infrage zu stellen.

Der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ ist ein Schimpfwort, das von den Mainstream-Medien eingesetzt wird, um unabhängigen Journalismus und Dissens zu diskreditieren. Eine Taktik besteht darin, die extremste These von Verschwörungsspekulanten herauszugreifen, um dann alle über denselben Kamm zu scheren. Zum Beispiel: Wenn Sie die offizielle Covid-19-Erzählung anzweifeln, müssen Sie glauben, dass 5G-Masten das Virus verbreiten.

Hier habe ich sechs Verschwörungen aus Kings Buch ausgewählt, die ich erneut betrachte:

1. AIDS

Das „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ trat in den 1980er-Jahren in homosexuellen Gemeinschaften von New York und Los Angeles auf. Einige Christen betrachteten AIDS als göttliche Strafe für ein modernes Sodom und Gomorrha. Auch in Südafrika war die Krankheit weit verbreitet, und eine Verschwörungstheorie besagte, dass die Krankheit vom US-Militär eingeführt wurde, um Schwarze zu dezimieren. Solches Denken war für das Establishment nützlich, da es die Öffentlichkeit auf die Möglichkeit einer tödlichen Pandemie durch eine feindliche Macht vorbereitete.

Der Zusammenhang zwischen AIDS und dem HIV-Virus wurde bestritten, zunächst von Peter Duesberg, der vorschlug, das Syndrom sei die Folge von langjährigem Drogenmissbrauch und sexueller Promiskuität unter homosexuellen Männern. Dies ist alles relevant für Covid-19, für das eine gängige Verschwörungstheorie den Ausbruch auf das Institut für Virologie in Wuhan zurückführt, entweder durch absichtliche oder versehentliche Freisetzung. Viele Skeptiker glauben jedoch, dass die Laborleck-Theorie eine Falle ist, um Menschen in die Validierung der Virus-Existenz zu locken. Gleiches gilt für Zyniker, die behaupteten, HIV-Impfstoffe würden tatsächlich HIV verbreiten.

In der Tat argumentiert eine kleine Gruppe medizinischer Dissidenten, dass das gesamte Konzept von Viren ein Betrug sei. Covid-19 wurde der Öffentlichkeit als kugelförmiges Virion mit hervorstehenden Stacheln präsentiert, als ob es so unter einem Mikroskop sichtbar sei. Was auch immer die Wahrheit über Viren ist: Sie wurden eindeutig genutzt, um Angst, Kontrolle und tiefgreifende Eingriffe in das Leben der Menschen zu erzwingen.

2. Impfungen und Autismus

Laut King „akzeptieren die meisten Menschen, dass Impfungen in der Kindheit ein notwendiger Bestandteil des Aufwachsens sind“. Er verwirft den angeblichen Zusammenhang zwischen dem Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff (MMR) und der steigenden Zahl von Autismusfällen nicht kategorisch, hält sich aber an vereinfachende Widerlegungen der These von Andrew Wakefield.

Tatsächlich wurde Wakefield nie nachgewiesen, dass er die 1998 im Lancet veröffentlichte Studie mit 16 Kollegen gefälscht hätte – eine ziemliche Verschwörung, wenn es so wäre! Sein „Fehlverhalten“ bestand darin, dass er in einem Gerichtsverfahren im Namen von Forschungsteilnehmern agierte, was als Interessenkonflikt gewertet wurde.

Was die angebliche Verbindung zwischen MMR und Autismus betrifft, so erklärt King, dass „Wakefield selbst zugab, dass dies nicht auf soliden Beweisen beruhte“. Das war lediglich eine Feststellung des Offensichtlichen. Wakefield und sein Team hatten Hinweise geliefert, die weiterer Forschung bedurft hätten. Doch dazu kam es nie: Big Pharma und das medizinische Establishment griffen ein, und die Medien erledigten den Rest, indem sie Wakefield als Spinner darstellten.

3. Peak Oil

In den 1990er-Jahren wurde eine bevorstehende Katastrophe beschworen: Das „schwarze Gold“ gehe zur Neige, und eine ölabhängige Welt stünde vor dem Kollaps. Rückblickend fiel diese Panik zeitlich mit dem Beginn der Massenpropaganda über den menschengemachten Klimawandel zusammen.

Heute erkennen viele, dass „Peak Oil“ eine künstlich erzeugte Knappheit war, vorangetrieben von einer unheiligen Allianz aus Politikern und Oligarchen, um Macht und Profite zu maximieren. Einige Skeptiker glauben sogar, dass Öl keine endliche Ressource aus fossilen Resten sei, sondern abiotisch, was durch die Wiederauffüllung intensiv geförderter Ölfelder wie auf Eugene Island (Golf von Mexiko) nahegelegt wird.

Das OPEC-Kartell existiert genau zu diesem Zweck: Angebot verknappen, Preise hochhalten. Und der technokratische Umbau der Weltwirtschaft – befördert vom „Great Reset“ des WEF – dient dem Ziel der totalen Kontrolle über Ressourcen, niemals dem Wohl der Bevölkerung.

4. Chemtrails

King schreibt: „Überbevölkerung wird zu einem immer ernsteren Problem, während Lebensraum und natürliche Ressourcen rapide schwinden.“ Die Idee, dass Flugzeuge Chemikalien versprühen, um Menschen und Ernten gezielt zu beeinflussen, mag lange abwegig geklungen haben – bis in die letzten Jahre.

Immer mehr Menschen achten auf die Muster am Himmel. Früher lösten sich Kondensstreifen rasch auf, heute bleiben sie oft lange sichtbar, breiten sich aus und bilden künstliche Wolken. Ein sonniger Morgen verwandelt sich plötzlich in einen grauen Mittag.

Chemtrails sind eine Form des Geoengineerings, das offiziell existiert, aber größtenteils geheim betrieben wird. So kündigte die britische Regierung kürzlich die Finanzierung eines Projekts an, um Sonnenlicht durch Partikel in der Atmosphäre zu dimmen. Auch geologische Effekte sind möglich – einige vermuten, dass Erdbeben durch verdeckte Militärprojekte ausgelöst wurden.

Es besteht kein Zweifel, dass Regenmengen und Wasserkreisläufe manipuliert werden. In Dubai führte offiziell bestätigtes Cloud-Seeding kürzlich zu katastrophalen Überschwemmungen. Die Technologie existiert seit Jahrzehnten, und die Flutkatastrophe von Lynmouth in Devon in den 1950er-Jahren war vermutlich eine frühe Testphase. Die Wahrheit über solche Projekte kommt typischerweise Jahrzehnte später ans Licht, geschützt durch ein Kartell des Schweigens.

5. Mondlandungen

Dies ist vielleicht die bekannteste Verschwörungstheorie überhaupt. Ob man der offiziellen Geschichte glaubt oder nicht, eine Variante lautet, dass die Astronauten tatsächlich auf dem Mond waren, die Bilder jedoch inszeniert wurden, um größere Wirkung zu erzielen.

Das Live-Gespräch der Astronauten mit dem US-Präsidenten 1969 stieß an die technischen Grenzen jener Zeit. Regisseur Stanley Kubrick arbeitete gerade an 2001: Odyssee im Weltraum, und seine Aufnahmen in der Wüste von New Mexico hätten der NASA dienlich sein können.

Buzz Aldrin selbst sagte später zu einem Schulmädchen, „wir waren nicht dort“. Warum wurden seit 1972 keine weiteren Mondmissionen unternommen? Die NASA erklärte, die Technologie sei „verloren gegangen“, da sie versehentlich von den Bändern gelöscht worden sei.

6. 9/11-Terroranschlag

Manche Verschwörungen sind inzwischen historische Fakten, etwa der Reichstagsbrand von 1933, eine klassische „False Flag“-Operation, um autoritäre Maßnahmen zu rechtfertigen. Genauso könnte der 11. September 2001 als Katalysator für die Umsetzung längst vorbereiteter Pläne gedient haben.

Offiziell wurde der Anschlag extremistischen Islamisten zugeschrieben, um den „Krieg gegen den Terror“ zu rechtfertigen, der US-Interventionen im Irak, Afghanistan und anderen Staaten einleitete. Doch zahlreiche Ungereimtheiten bleiben: unversehrte Pässe der mutmaßlichen Täter, der mysteriöse Einsturz von Gebäude 7, widersprüchliche Pentagon-Beschädigungen und die völlige Abwesenheit unabhängiger Videoaufnahmen vom zweiten Einschlag.

Covid-19 hat gezeigt, wie umfassend eine globale Täuschung orchestriert werden kann, getragen von einer Managerklasse, die durch Gehälter und Pensionen bei der Stange gehalten wird.

Eine Theorie, die in Kings Buch fehlt, betrifft die demografische Verdrängung. Schlauchboote voller junger Männer, die den Ärmelkanal überqueren, werden nicht zufällig zugelassen. Der UN-Migrationspakt, unterzeichnet von Theresa May, ist Teil einer Politik, die nie offen kommuniziert wurde.

Fazit: Einige Ideen sind zweifelhaft, andere werden durch spätere Enthüllungen bestätigt. Aber in einer Welt, in der Politiker, Medien und Konzerne Interessen verschleiern, ist es rationaler geworden, ein Verschwörungstheoretiker zu sein als ein Verschwörungsleugner.