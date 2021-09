CIA operiert in den sozialen Medien, um Nutzer zu beeinflussen

Die Geschichte in den sozialen Medien der CIA lässt Waterboarding, Drohnenangriffe, schlechte Informationen über Massenvernichtungswaffen, gescheiterte oder sogar erfolgreiche Putsche in Vergessenheit geraten.

Die am wenigsten verdeckte Mission der CIA

Der wichtigste Geheimdienst des Landes will sich über die sozialen Medien von einer „weicheren Seite“ zeigen.

In den Eingeweiden des Hauptquartiers in Langley arbeitet ein Team von etwa einem Dutzend Mitarbeitern in einem mit Neonlicht beleuchteten Büro an der vielleicht am wenigsten verdeckten Mission des US-Geheimdienstes: Die amerikanischen Bürger sollen dazu gebracht werden, die Behörde in den sozialen Medien zu „mögen“.

Ein Erlass ist an der Wand angebracht: „Jedes Mal, wenn du einen Tippfehler machst, gewinnen die Irrtümer.“

Der wichtigste Geheimdienst der Vereinigten Staaten hat seine Präsenz in den sozialen Medien seit dem Beitritt zu Facebook und Twitter im Jahr 2014 langsam gesteigert und eine der skurrilsten, kreativsten und kontroversesten PR-Kampagnen der Bundesregierung ins Leben gerufen.

Das Ziel: die negative Presse und die Verschwörungstheorien zu zerstreuen, die den Geheimdienst im Laufe der Jahre verfolgt haben, indem der Öffentlichkeit gezeigt wird, dass die CIA-Mitarbeiter genau wie wir sind.

„Entmystifizieren, aufklären und dann rekrutieren“, sagte Candice Bryant, die 37-jährige Leiterin des Social-Media-Teams der Behörde, die sich exklusiv mit POLITICO zusammensetzte, um die Engagementstrategie der Behörde öffentlich zu diskutieren. „Es gibt Leute, die nicht wissen, dass wir hier eine weichere Seite haben“, sagte Bryant, die seit fast 17 Jahren bei der Agentur arbeitet. „Unser Publikum ist also wirklich die gesamte amerikanische Öffentlichkeit.“

Aber nicht jeder ist der Meinung, dass die CIA, die den Ruf einer der exklusivsten und tödlichsten Verbindungen der Welt hat, ihre Schlagkraft durch Abschleifen ihrer Kanten erhöhen sollte. Die Bemühungen haben von links und rechts Spott auf sich gezogen. Einige Liberale behaupten, die CIA präsentiere eine beschönigte Version der CIA-Geschichte, während viele auf der rechten Seite argumentieren, die Social-Media-Strategie lasse die Behörde schwach erscheinen.

Bryant und zwei weitere Millennial-Architekten der Social-Media-Bemühungen, die auf Wunsch der CIA nur Michael und Alexis genannt wurden, um ihre Anonymität zu wahren, erklärten, warum eine der geheimsten Organisationen der Welt einfach nicht aufhören kann zu posten. „Wir teilen, was wir können, und schützen, was wir müssen“, sagte Michael, der die Bemühungen von „Humans of CIA“ anführt.

Die Agentur hat mittlerweile eine große Fangemeinde auf Instagram (398.000 Follower), YouTube (60.000 Abonnenten), Facebook (993.000 Likes) und Twitter (3,2 Millionen Follower) – „Bei Tik Tok besteht natürlich das Risiko, dass China einsteigt“, sagte ein Sprecher, fügte aber hinzu, dass eine Beteiligung an der von der Generation Z dominierten Video-App weiterhin möglich sei.

Nach der Veröffentlichung dieses Artikels stellte der Sprecher klar, dass „wir derzeit keine Pläne für einen Beitritt haben“.

Das Team hat sich die Tropen und Hashtags der sozialen Medien zunutze gemacht, darunter Girl Boss-Posts, die „Women Crush Wednesday“, #KnowYourValue, Pumpkin Spice Lattes, Hundefotos, #TuesdayTrivia und eine wiederkehrende „Humans of CIA“-Serie nach dem Vorbild des beliebten Fotoprojekts „Humans of New York“, das vor etwas mehr als einem Jahrzehnt viral ging.

Sie argumentieren, dass sich die CIA lediglich an ein Medienumfeld anpasst, in dem jede Person und jedes Unternehmen ein potenzieller Herausgeber ist, der eine Marke präsentieren kann. „Einer der Gründe, warum wir in den sozialen Medien präsent sind, ist, dass, wenn wir nicht über uns selbst sprechen, andere es trotzdem tun, und dann entsteht ein Vakuum“, erklärte Sara Lichterman, eine CIA-Sprecherin und Kontaktperson zur Unterhaltungsindustrie, die an dem Gespräch in Langley teilnahm. „Also müssen wir kommen und unsere eigene Geschichte erzählen“.

Die Geschichte in den sozialen Medien der CIA lässt Waterboarding, Drohnenangriffe, schlechte Informationen über Massenvernichtungswaffen, gescheiterte oder sogar erfolgreiche Putsche weitgehend aus. Auch coole Gadgets, scharfsinnige Analysten à la Jack Ryan oder Spione à la Jason Bourne werden nicht besonders hervorgehoben. „Sie wollen, dass die Leute sich selbst darin sehen können und nicht nur eine bestimmte Art von Person“, erklärt Bryant.

Dieser Impuls wurde von einigen Konservativen nicht gut aufgenommen. Im vergangenen Frühjahr schlugen Republikaner, darunter der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo und Tucker Carlson von Fox News, auf das soziale Team der Behörde ein, als es ein Video veröffentlichte, in dem die Vielfalt der Behörde beworben wurde.

„Ich bin eine farbige Frau, ich bin eine Mutter, ich bin ein cisgender Millennial, bei dem eine generalisierte Angststörung diagnostiziert wurde. Ich bin intersektionell, aber meine Existenz ist keine Abhak-Übung“, sagte Mija, eine CIA-Mitarbeiterin.

Pompeo warf der Behörde vor, eine „liberale Woke-Agenda“ über die nationale Sicherheit zu stellen. „Als ich Direktor der CIA war, schätzten wir Personen aufgrund ihres Talents und ihrer Fähigkeiten, nicht aufgrund ihrer Rasse oder Sexualität“, twitterte er im Mai. „Wir haben einen langen Weg von Jason Bourne zurückgelegt“, witzelte Senator Ted Cruz (R-Tex). Carlson änderte das Logo der CIA in „Cisgender Intersectional Agency“ um.

Das Team war anfangs „panisch“, erinnerte sich Alexis, fühlte sich aber letztendlich gut dabei, den Durchbruch zu schaffen. „Wir waren gut drei Tage lang im Trend“, sagte sie. „Ich hatte das Gefühl, dass wir auf beiden Seiten ein Gespräch in Gang gebracht haben, egal ob wir es für gut oder schlecht halten [Berichterstattung].

Bryant fügte hinzu: „Solange die Botschaft von [Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung] dort draußen ankommt, ist doch alles gut, oder?…Wir brauchen James Bond, und wir haben James Bond, aber wir brauchen auch eine ganze Reihe anderer Leute, oder?“

Das Social-Media-Team hat auch Spott auf sich gezogen, weil es Artefakte wie eine Gedenkmünze für den Sieg in der Schweinebucht“ gepostet hat, die zwar hergestellt, aber nie ausgegeben wurde, nachdem der Versuch, 1961 einen Aufstand in Kuba zu starten, bekanntlich gescheitert war. Bryant sagt, es sei wichtig, zumindest über einige der peinlichen Momente der Agentur zu sprechen, um ihr Publikum zu pflegen. Nur positive Dinge zu veröffentlichen, so Bryant, „würde uns unglaubwürdig erscheinen lassen“.

Der Einsatz der CIA hat auch in anderen Bereichen der sozialen Medien Skepsis hervorgerufen. Auf die Frage nach „Humans of CIA“ schrieb Brandon Stanton, der Schöpfer von „Humans of New York“, in einer E-Mail: „Ich denke, es steht jedem frei, Profile seiner Mitarbeiter zu erstellen. Aber ich würde es auf jeden Fall vorziehen, wenn sie nicht den Namen meiner Arbeit verwenden würden.

CIA-Beamte sind jedoch der Meinung, dass die Bemühungen entscheidend dazu beigetragen haben, Menschen für die Behörde zu gewinnen. Lichterman sagte, dass die neue CIA-Klasse 2021 die drittgrößte in einem Jahrzehnt ist und „den vielfältigsten Talentpool, einschließlich Menschen mit Behinderungen, seit 2010 darstellt“.

Dennoch gibt es Risiken, die mit dem Betrieb eines Social-Media-Handles einhergehen, das einen der undurchsichtigsten – und gefürchtetsten – Teile des nationalen Sicherheitsapparates der USA repräsentiert. Im Jahr 2015 vergaß die Behörde, Hashtags hinzuzufügen oder einen Tweet mit einer Geschichte aus dem Koreakrieg zu versehen, die sich in den frühen 1950er Jahren ereignete. Der Tweet – „Analysten bemerkten eine Ansammlung nordkoreanischer Streitkräfte, einschließlich Panzern und schwerer Artillerie, entlang des 38. Breitengrades und die Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet“ – löste kurzzeitig Alarm aus.

Lichterman sagte, dass eine ihrer besonderen Regeln für soziale Medien lautet: „Wir dürfen bei internationalen Ereignissen nicht zu scherzhaft sein.“