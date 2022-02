CIA-Spione und ihre Kollaborateure

In den vergangenen Monaten wurde in dieser Kolumne zweimal die ungezügelte Neigung der Bundesnachrichtendienste angesprochen, Amerikaner auszuspionieren ohne gerichtliche Anordnung, wie es der vierte Zusatz zur US-Verfassung vorsieht.

Diese Behörden glauben, dass der vierte Verfassungszusatz – der das Recht des Einzelnen auf Privatsphäre schützt – nur die Strafverfolgung regelt und nicht für das Ausspionieren im Inland gilt.

Es gibt keine Grundlage im Verfassungstext, in der Geschichte oder in den gerichtlichen Auslegungen für eine solch einschränkende und zahnlose Sichtweise dieser Verfassungsgarantie. Die Gerichte haben entschieden, dass der vierte Verfassungszusatz die Regierung einschränkt. Punkt. Letzte Woche verbrannte sich der Kongress, als die CIA eine stark geschwärzte Zusammenfassung ihrer aktuellen Spionagetätigkeit in den Vereinigten Staaten veröffentlichte.

Hier ist die Vorgeschichte:

Als die CIA 1947 gegründet wurde, bestanden Mitglieder des Kongresses, die den Aufbau eines inländischen Überwachungsapparates befürchteten, wie ihn die Alliierten gerade in Deutschland besiegt hatten, darauf, dass die neue CIA keine Rolle bei der amerikanischen Strafverfolgung spielen und keine legalen Möglichkeiten haben sollte, innerhalb der USA zu spionieren. Die Rechtsvorschriften zur Gründung der CIA enthalten diese Einschränkungen.

Dennoch wissen wir aus Aussagen ehemaliger Gouverneure mehrerer Bundesstaaten, dass CIA-Agenten in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten physisch präsent sind.

Die Agenten, die die Regierungen der Bundesstaaten infiltriert haben, kamen erst nach dem 4. Dezember 1981. Das ist das Datum, an dem Präsident Ronald Reagan die Executive Order 12333 unterzeichnete, die der CIA angeblich die Befugnis gibt, in Amerika zu spionieren – angeblich auf der Suche nach Drogen aus dem Ausland – und alles, was sie herausfindet, vor den Strafverfolgungsbehörden geheim zu halten.

Anders ausgedrückt: während Reagan vorgab, die CIA zu ermächtigen, sich über die ihr durch die Verfassung und das Bundesgesetz auferlegten Beschränkungen hinwegzusetzen, bestand er auf einer „Mauer“ der Trennung zwischen Spionage im Inland und Strafverfolgung.

Wenn also die CIA durch verfassungswidriges Spionieren herausfand, dass ein Hausmeister in der russischen Botschaft in Washington in Wirklichkeit ein KGB-Oberst war, der seine Frau in ihrem Haus in einem Vorort von Maryland misshandelte, konnte sie ihn unter Missachtung des vierten Verfassungszusatzes und der CIA-Charta weiter ausspionieren, aber sie konnte den Staatsanwälten von Maryland – die nur rechtmäßig erlangte Beweise verwenden dürfen – keine Beweise für seine häusliche Gewalt offenlegen.

All dies änderte sich 20 Jahre später, als Präsident George W. Bush die von Reagan errichtete „Mauer“ zwischen Strafverfolgung und Spionage im Inland einriss und die CIA und andere inländische Spionagebehörden anwies, die Ergebnisse ihrer Spionage mit dem FBI zu teilen.

Dank der Genehmigung von Reagan und Bush und des Wegschauens ihrer Nachfolger haben CIA-Agenten in den letzten 20 Jahren in den USA Angelausflüge in großem Stil unternommen. Der Kongress weiß davon, denn alle Geheimdienste sind gesetzlich verpflichtet, den Geheimdienstausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats heimlich über das Ausmaß ihrer Spionagetätigkeit zu berichten.

Das entlastet die CIA natürlich nicht von ihren vom Präsidenten genehmigten Computer-Hacking-Verbrechen; vielmehr gibt es dem Kongress ein falsches Gefühl der Sicherheit, dass er die Vorgänge im Griff hat.

Es geht nicht darum, dass CIA-Anwälte vor Richtern erscheinen und um Überwachungsbefehle bitten, die auf einem wahrscheinlichen Grund für ein Verbrechen basieren, wie es die Verfassung verlangt. Es geht darum, dass CIA-Agenten zu Big Tech gehen und für den Zugriff auf die von normalen Amerikanern genutzte Kommunikation bezahlen. Einige Big-Tech-Firmen sagten der CIA, sie solle sich zum Teufel scheren. Andere nahmen das Geld der CIA und öffneten die Hähne ihrer Glasfaserleitungen für den unersättlichen Appetit der Bundesregierung.

Wäre die CIA zu einem Richter gegangen und hätte einen hinreichenden Verdacht auf ein Verbrechen vorgebracht – zum Beispiel, dass ein Hausmeister in der russischen Botschaft Verteidigungsgeheimnisse an Moskau weitergibt – hätte der Richter sicherlich einen Überwachungsbefehl unterzeichnet. Aber für die CIA ist die Einhaltung der Verfassung zu restriktiv.

Durch den Erwerb von Massendaten – Glasfaserdaten von Hunderten von Millionen Amerikanern, die ohne Durchsuchungsbefehl erfasst wurden – konnte die CIA die Zeit und die Mühe vermeiden, einem Richter einen hinreichenden Verdacht nachzuweisen. Aber diese Zeit und Mühe wurden von den Verfassern des Vierten Verfassungszusatzes absichtlich verlangt, um uns die Regierung vom Hals zu halten.

Um seinem Hauptkonkurrenten nicht nachzustehen, begann das FBI bald darauf, dasselbe zu tun – Massendaten ohne Durchsuchungsbefehl zu sammeln.

Als der Kongress davon erfuhr, erließ er ein Gesetz, das die Beschaffung von Massendaten ohne Durchsuchungsbefehl verbot. Offenbar ist der Kongress so naiv zu glauben, dass die CIA, das FBI und die National Security Agency, ihr Cousin mit 60.000 Inlandsspionen, sich tatsächlich an Bundesgesetze halten.

Letzte Woche wurde diese Naivität offenkundig, als die CIA ein Schreiben an den Geheimdienstausschuss des Senats schickte, in dem sie das Ausmaß ihrer inländischen Erfassung von Massendaten über Amerikaner dokumentierte.

Zwei Senatoren, die es besser hätten wissen müssen, erklärten, sie seien „schockiert“ über das, was sie gelesen hätten. Sie lasen ein Eingeständnis, dass die CIA weiterhin ohne richterliche Anordnung personenbezogene Daten über ahnungslose und unverdächtige Amerikaner sammelt, und sie sahen, dass große Teile des Schreibens geschwärzt wurden, so dass die Senatoren die Art der erhaltenen Daten nicht kennen.

Ungeachtet der beharrlichen Bemühungen von Kongressmitgliedern beider Parteien, die Aneignung von Massendaten von Amerikanern durch die CIA einzuschränken und in einigen Fällen zu verbieten, wird diese Praxis fortgesetzt, die CIA verteidigt sie und die Präsidenten schauen weg.

1947 schuf der Kongress ein Monster, das heute so groß und mächtig ist und sich so gleichgültig gegenüber der Verfassung und den Bundesgesetzen verhält, auf deren Einhaltung seine Agenten geschworen haben, dass es sich seiner Gesetzlosigkeit rühmen kann, keine Angst davor hat, sich dem Kongress zu widersetzen, und den Folgen all dessen immer weitgehend ungeschoren entkommt.

Ich vermute, dass die CIA und ihre Cousins damit durchkommen, weil sie den Kongress ausspionieren und über belastende persönliche Daten von Abgeordneten verfügen, die regelmäßig für die Erhöhung ihrer geheimen Budgets stimmen. Wann werden wir eine Regierung haben, deren Beamte mutig genug sind, sich an die Verfassung zu halten?