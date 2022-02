Dritter Brief an meinen geimpften Freund

Ich möchte Ihnen jetzt über den Verlust schreiben. Nicht über den einfachen Verlust, den es tatsächlich gibt. Man kann sagen: „Ich habe den Schlüssel zu meinem Auto verloren.“ Das ist bedauerlich, wenn nicht sogar lästig, aber kein Grund zur Trauer. Ich möchte über einen schwierigen Verlust schreiben, einen unklaren Verlust, einen zweideutigen Verlust. Einen Verlust, den ich nicht genau benennen kann. Und doch ist er da, in mir, Tag und Nacht, so wie sich ein Phantomgefühl anfühlen könnte.

Dieser Brief wird länger als mein erster und zweiter Brief, denn ich habe viel zu sagen, was ich nie für möglich gehalten hätte.

Du bist nicht der einzige Freund, mit dem ich das Gefühl habe, dass sich zwischen uns ein gähnender Abgrund auftut aufgrund dieses massiven, inszenierten menschlichen Unglücks. Es gibt andere, die wie du und ich sind, weil wir zufällig unterschiedlicher Meinung darüber sind, was in den letzten zwei Jahren in unserer Welt passiert ist. Ein Freund – oder ehemaliger Freund – sieht an mir vorbei, wenn wir uns zufällig in der kleinen Postfiliale unserer Stadt über den Weg laufen. Ein anderer geht bei seinem Nachmittagsspaziergang auf die andere Straßenseite, wenn er an meinem Haus vorbeikommt. Das sind beides Menschen, die ich früher zum Essen in mein Haus oder zu einem schönen Sommerabend bei einem Glas Wein auf meiner Terrasse eingeladen habe. Eine andere nannte mich auf meiner Facebook-Seite „einen alten Mann, der Verschwörungstheorien verbreitet“. (Sie hat übrigens in beiden Punkten Unrecht.) Eine andere ist mit ihrem Ehemann, mit dem meine Freundin und ich ein- oder zweimal im Jahr essen gehen. Letzten Dezember schrieb ich ihr eine E-Mail und schlug vor, dass wir uns bald treffen sollten; es war zwei Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Sie schrieb zurück: „Wir treffen uns nicht mit Freunden, die nicht geimpft sind, schon gar nicht in geschlossenen Räumen.“

Und dann gibt es da noch dich, der du, weil du weißt, dass ich mich nicht geimpft habe und es auch nie tun werde, mich von deiner Hochzeit ausgeladen hast und mir die Gelegenheit genommen hast, endlich deinen Verlobten kennenzulernen, weil du so hartnäckig und naiv glaubst, dass Ungeimpfte das Virus irgendwie stärker verbreiten als du und andere, die sich geimpft haben. Das ist eine glatte Lüge, die von den Despoten verbreitet wird, die die Welt in den Ruin treiben, während sie Milliarden von Dollar scheffeln, um ihre lächerlich üppigen Nester zu füttern. Es hat sich herumgesprochen, und zwar laut und deutlich für alle, die Augen haben, um zu sehen, und Ohren, um zu hören, dass die Injektionen nicht nur nicht gegen COVID-19 wirksam sind, sondern auch zu einem Anstieg der Infektionen führen.

Mit anderen Worten: Die Geimpften stecken sich gegenseitig an. Aus der ganzen Welt wird berichtet, dass die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in den Ländern mit den höchsten Impfraten, darunter Australien, Israel und Schottland, sprunghaft ansteigt. Israel hat seit Beginn der so genannten Pandemie die höchste Pro-Kopf-Fallrate aller Länder der Welt. Der Grund dafür? Regierungsdaten deuten darauf hin, dass Menschen, die mindestens zwei Impfungen erhalten haben, jetzt Anzeichen für eine ernsthafte Schwächung des Immunsystems zeigen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Gesamtmortalität, d. h. die Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen, in Ländern mit hoher Impfrate in die Höhe schnellt. Trotzdem werden die Impfungen in vielen Ländern der Welt – auch hier in den USA – weiterhin als sicher und wirksam angepriesen. In einer Welt, in der Vernunft und Logik vorherrschen, würde niemand, der bei klarem Verstand ist, so etwas sagen. Oder es sagen und damit durchkommen.

Aber es sind nicht nur Freunde, die ich deswegen verliere, als ob das nicht schon schwer genug wäre. Es ist viel mehr als das, und es ist die Quelle eines fast untröstlichen Kummers. Es ist mein Gefühl, dass die Welt im Allgemeinen ein rationaler Ort war, eine Welt der Kausalität, in der die meisten menschlichen Phänomene erklärt und verstanden werden konnten, und sei es nur, indem man die Tiefen des Unbewussten auslotete oder die Punkte des Zufalls und der Synchronizität miteinander verband oder sogar so weit ging, unser Leben als eine Art Unterhaltung für die Götter zu betrachten, wie es die Griechen zu Homers Zeiten taten. Unsere Welt ist heute nicht mehr dieser Ort; sie ist nicht mehr rational oder logisch oder auch nur im Entferntesten erklärbar. Selbst die alten Götter haben uns im Stich gelassen, wie Kinder, die sich mit ihren Spielsachen langweilen. Nichts ergibt einen Sinn, und es gibt keinen Trost im Nichts.

Das ist wahr: Als dein Freund habe ich dich mit genauen Angaben von renommierten Ärzten und Wissenschaftlern vor den Gefahren der experimentellen Impfungen gewarnt, aber du hast mich ignoriert und sie trotzdem bekommen. Als dein Freund habe ich dir von den Lügen und Ängsten erzählt, die uns von den Mandarinen der Regierung, dem korrupten Pharmakartell und den gefangenen Mainstream-Medien ins Gehirn geschaufelt werden, um dich zur Injektion zu verleiten, aber du hast ihnen geglaubt und nicht mir. Als Ihr Freund habe ich Ihnen von der heimtückischen Schaffung digitaler „Impfpässe“ erzählt, die eine Eskalation tyrannischer Überwachungstechnologien einleiten sollen, wie sie die freie Welt noch nie gekannt hat, und anscheinend denken Sie sich nichts dabei, weil Sie, wie Sie sagen, nichts zu verbergen haben. Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ein großer Teil der Welt ist einfach völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich begreife es einfach nicht. Und auch wenn ich mich damit tröste, dass ich glaube, dass die Unmöglichkeit, das Leben selbst in jedem Zeitalter zu begreifen, die Antwort ist – dass wir den Willen Gottes niemals ergründen können -, ist das ein schwacher Trost.

Es ist ein schwacher Trost, denn ich beginne zu verstehen, dass der Wille Gottes nichts mit dieser heimtückischen Eroberung so vieler Herzen und Köpfe zu tun hat. Im Paulusbrief an die Epheser aus dem ersten Jahrhundert nach Christus lesen wir: „Denn unser Kampf ist nicht gegen Feinde aus Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächtigen, gegen die Gewalten, gegen die kosmischen Mächte der gegenwärtigen Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.“

Diese Passage wird in diesen Tagen von denjenigen zitiert, die glauben, dass wir uns tatsächlich mitten in einem geistlichen Kampf befinden. Aber in den letzten Monaten konnte ich mich nicht auf die Seite derer schlagen, die das glauben. Ich habe mich auf der Suche nach Verständnis einer neueren, analytischen Idee zugewandt, der Theorie der „Massenbildung“. Mattias Desmet, Psychologe und Statistiker an der Universität Gent in Belgien, erkannte, dass diese Form der Massenhypnose das seltsame Phänomen erklären kann, dass bis zu 30 Prozent der Bevölkerung in der westlichen Welt von der vorherrschenden Erzählung über die Sicherheit und Wirksamkeit der toxischen Impfungen, die von Politikern, Wissenschaftsbürokraten, Pharmaunternehmen und Konzernmedien propagiert und durchgesetzt werden, fasziniert sind.

Desmet glaubt, dass diejenigen, die in den Bann dieser Art von Massenhypnose geraten sind, völlig unfähig sind, neue wissenschaftliche Daten und Fakten zu verarbeiten, die zeigen, dass sie über die Wirksamkeit und die negativen Auswirkungen der obligatorischen Maskenverwendung, der Sperrungen und der Impfungen getäuscht wurden. Ich hatte darüber unter anderem in einem Newsletter von Dr. Robert W. Malone, dem Erfinder der wichtigsten mRNA-Impfstofftechnologien, gelesen, der vor kurzem in einem Interview mit Joe Rogan vor der Verwendung der aktuellen COVID-19-Impfung gewarnt und damit, wie Sie wahrscheinlich wissen, für viel Aufsehen gesorgt hatte. Malone schreibt:

„Diejenigen, die durch diesen Prozess hypnotisiert wurden, sind nicht in der Lage, die Lügen und Falschdarstellungen zu erkennen, mit denen sie täglich bombardiert werden, und greifen aktiv jeden an, der die Frechheit besitzt, ihnen Informationen mitzuteilen, die der Propaganda, die sie übernommen haben, widersprechen. Und für diejenigen, deren Familien und soziale Netze durch diesen Prozess auseinandergerissen wurden und die feststellen, dass enge Verwandte und Freunde sie ausgegrenzt haben, weil sie die offiziell bestätigte ‚Wahrheit‘ in Frage stellen und sich tatsächlich an der wissenschaftlichen Literatur orientieren, kann dies eine Quelle tiefer Ängste, Sorgen und psychologischer Schmerzen sein.“

Dies erinnerte mich an ein viel früheres Werk, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements von Eric Hoffer. Ich nahm das Buch aus meinem Regal und blätterte durch einige Seiten, um festzustellen, dass ich mehrere Passagen unterstrichen hatte, als ich das Buch vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen hatte. Hier ist eine Auswahl: „Die Fakten, auf die der wahre Gläubige seine Schlussfolgerungen stützt, dürfen nicht aus seiner Erfahrung oder Beobachtung stammen, sondern aus der heiligen Schrift…. Leidenschaftlicher Hass kann einem leeren Leben Sinn und Zweck geben…. Propaganda an sich ist hauptsächlich bei den Frustrierten erfolgreich…. Es gibt keine Massenbewegung ohne eine absichtliche Falschdarstellung von Tatsachen“. Heilige Schrift (das Mainstream-Narrativ). Leidenschaftlicher Hass (Verachtung und Bestrafung der Nichtgeimpften). Propaganda (die Impfstoffe sind „sicher und wirksam“, also stellen Sie sich an und lassen Sie sich impfen). Bewusste Falschdarstellung von Fakten (übertriebene Zahl der Todesfälle durch COVID-19). All das treibt diese Agenda hier und jetzt an. So wie immer.

Ich habe mich an diese Ideen der Massenbildung und der wahren Gläubigen geklammert wie ein Ertrinkender, der sich an die Seite eines umgestürzten Rettungsbootes klammert, das auf einem riesigen Ozean der COVID-19-Psychose umhergeworfen wird, der fast bodenlos und sehr dunkel ist. Das erklärte alles. Es ergab für mich mit einer Klarheit, die ich selten erlebt habe, einen vollständigen Sinn. Ich sah eine Art perfekten Sturm, in den so viele hineingezogen wurden, ohne zu wissen, was mit ihnen geschah und geschieht. Auf eine seltsame Weise fühlte ich mich sogar beruhigt. Die Welt war völlig aus den Fugen geraten, aber wenigstens wusste ich jetzt, warum.

Inzwischen bin ich jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass dies noch beunruhigender ist als die Hypnose der Massenbildung und der Gleichschritt der wahren Gläubigen. Das ist alles nur die Folge einer Strategie, die von noch beunruhigenderen Bewohnern unter uns angewandt wird.

Wir können nicht mit Sicherheit wissen, was der Verfasser des Epheserbriefs (wahrscheinlich nicht Paulus selbst) im Sinn hatte, als er seine Leser vor den „geistlichen Mächten des Bösen in den himmlischen Örtern“ warnte. Damals war Ephesus eine große Hafenstadt in der heutigen Türkei, in die einige frühe Christen – darunter auch Paulus selbst – gegangen waren, um das Evangelium zu verbreiten. Dort lebten seit langem Juden, aber auch einige Magier und Wahrsager sowie Menschen, die lokale Helden und heidnische Gottheiten verehrten, insbesondere die griechische Göttin Artemis. Einige Wissenschaftler meinen, dass dieser Abschnitt aus dem Brief an die Epheser den damaligen Kampf zwischen den im Geheimnis Christi Verbundenen und den Herrschern „dieser gegenwärtigen Finsternis“ oder der weltlichen Welt beschreibt. Die selbsternannten Gesetze des Judentums, die lange Zeit eine Schranke zwischen Juden und Nichtjuden – und übrigens auch Heiden – gebildet hatten, sind der Schaffung eines neuen, universalen Menschen gewichen, der durch Christus und ohne das Gesetz Zugang zu den göttlichen Verheißungen erhalten hat. Das Gesetz hat sein Ende gefunden. Es gibt also weder Jude noch Nichtjude, sondern eine radikale Umwandlung des Einzelnen in eine Gemeinschaft von Gläubigen, die miteinander und mit Gott versöhnt sind.

Die Vorstellungen von Gut und Böse sind in fast allen Religionen zu allen Zeiten von zentraler Bedeutung, wobei es unterschiedliche Darstellungen dessen gibt, was das Böse eigentlich ist. Diejenigen, die sich heute auf diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief berufen, um hinter den Schleier zu sehen, was wirklich vor sich geht, verstehen, dass unser Kampf gegen Korruption und Eroberung – damals wie heute und für alle Zeiten – buchstäblich ein Kampf zwischen Gut und Böse ist. Dass das Böse außerhalb von uns existiert und nicht nur eine jedem Menschen innewohnende Tendenz ist, die uns dazu verleitet, Unrecht zu tun. Dass die Kämpfe der Völker gegen die Völker hier auf der Erde immer geistiger Natur waren. Dass die Feinde, denen wir gegenüberstehen, letztlich nicht andere Menschen sind. Dass das Böse uns auf tausendfache Weise ausnutzt, indem es instabile Seelen verführt, aber dass unsere wahren Gegner nicht „Blut und Fleisch“ sind. Dass das Böse in den „himmlischen Örtern“ einen Kampf jenseits dieser Welt bezeichnet, aber einen, in dem wir nur Spielfiguren auf einem finsteren, vielschichtigen Schachbrett sind, die manipuliert werden, um sich gegeneinander zu wenden, um zu teilen und zu erobern – schließlich kann ein geteiltes Haus nicht in einem Kreuzzug zur Unterwerfung der Menschheit und zur Übernahme der Erde selbst bestehen. Dieses Böse hat eine Hauptwaffe, die es am effektivsten einsetzt: die Macht der Lüge, um zu täuschen.

Auch ich beginne zu glauben, dass die gegenwärtige Katastrophe in der Tat die jüngste Manifestation eines andauernden spirituellen Kampfes ist, einfach weil es scheint, dass nichts so Böses wie das, was in den letzten zwei Jahren vor unseren Augen und hinter verschlossenen Türen geschehen ist, jemals von der menschlichen Rasse ersonnen worden sein könnte. Sicherlich gab es seit Menschengedenken unzählige menschliche Katastrophen und unvorstellbare Massaker und Epochen des Elends, in denen Menschen andere Menschen auf der ganzen Welt immer wieder betrogen, abgeschlachtet und versklavt haben. Aber wer sagt denn, dass diese schrecklichen Umwälzungen nicht auch ein schöner Traum von Dämonen waren? Es liegt mir fern, diese Behauptung heute zu widerlegen. Und doch stehen wir hier, ein Zeugnis des zeitlosen menschlichen Geistes, und nehmen erneut den Kampf auf.

Sie werden vielleicht denken, dass ich den Verstand verloren habe. Ich gebe zu, dass diese Einschätzung der aktuellen Lage ein wenig abwegig erscheint. Aber ich bin nicht plötzlich religiös geworden, wie Sie aus meinen vielen Jahren im Priesterseminar und meiner ständigen Erforschung aller spirituellen Dinge wissen. Dennoch hätte ich, um ehrlich zu sein, nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Aber mal ehrlich: Welcher Mensch – Menschen wie Sie, ich, unsere Freunde, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Kollegen, die Kassierer in den Lebensmittelgeschäften, die Bankangestellten, die Busfahrer, die Lehrer, die Köche, Ihr Postbote…. – will schon in einer Welt leben, die ständig im Krieg ist? Niemand, den ich kenne, so viel kann ich Ihnen sagen. Und wir befinden uns im Krieg, machen Sie sich nichts vor. Es ist ein heimlicher Krieg, der geführt wird, ohne dass jemand jemals eine Waffe abfeuert.

Seit zwei Jahren sind wir in einer Welt gefangen, in der Freunde und Familienmitglieder einander meiden, als sei der andere radioaktiv; Millionen gesunder, robuster Menschen auf der ganzen Welt werden entlassen und ihrer Lebensgrundlage beraubt, weil sie sich weigern, sich eine experimentelle Substanz spritzen zu lassen, die nie dazu gedacht war, Infektionen oder Übertragungen zu verhindern, und die unermessliches Leid und Todesfälle verursacht, während besorgte Ärzte, Wissenschaftler und der COVID-19-Impfstoff, dem sie zum Opfer gefallen sind, zensiert und in Verruf gebracht werden; wir wurden gezwungen, Masken zu tragen, und haben unsere Kinder gezwungen, Masken zu tragen, damit wir einander nicht lächeln sehen können, und das trotz der Beweise für ernsthafte körperliche Risiken, wie bakterielle Lungenentzündung, Zahnfleischerkrankungen, die zu Herzproblemen führen, entstellende Hautinfektionen und kognitive Beeinträchtigungen durch Hypoxie; Wir haben uns gegenseitig denunziert, wer geimpft ist und wer nicht, und uns gegenseitig beschuldigt, das Virus zu verbreiten, andere krank zu machen und die Krankenhäuser zu überlasten; wir wurden von den Regierungen der Bundesstaaten, von Unternehmen und sogar von Schulen bestochen, damit alle geimpft werden. Ich erinnere mich daran, wie das Gesundheitsamt von New Jersey ein Kind mit einem Werbespot, in dem ein Junge den Weihnachtsmann um die COVID-Impfung bittet, anstatt um Spiele und Spielzeug, dazu brachte, die Eltern unter Druck zu setzen. Wer um alles in der Welt, der bei klarem Verstand ist, könnte sich so einen teuflischen Plan ausdenken – oder würde ihn ausdenken? Ich wage zu behaupten, dass nicht einmal die verkommensten, klinisch diagnostizierten menschlichen Psychopathen so clever sind.

Bevor ich mich hinsetzte, um diesen Brief zu schreiben, machte ich einen langen Spaziergang an einem grauen, stürmischen Nachmittag hier in meiner angenehmen Nachbarschaft in Upstate New York. Ich wollte mir die Beine vertreten und alle meine Gedanken zu diesem Thema durchgehen, um herauszufinden, ob das, was ich Ihnen schreiben wollte, für mich wirklich einen Sinn ergibt und ob ich es so schreiben kann, dass es für Sie einen Sinn ergibt. Ich habe auch über die Aufhebung der Masken- und Impfvorschriften nachgedacht, die plötzlich in einigen Staaten und anderen Ländern in Kraft treten, und darüber, was das für uns alle bedeuten könnte. Ich möchte Ihnen einige kurze Gedanken dazu mit auf den Weg geben.

Es ist leicht zu glauben, dass dieses Umschwenken nichts mit „Wissenschaft“ und „Daten“ zu tun hat, denn all das war in den letzten zwei Jahren ohnehin gefälscht. Es ist leicht zu glauben, dass es sich dabei um nichts weiter als einen erbärmlichen Versuch der Blaublüter in öffentlichen Ämtern in Washington und einigen Bundesstaaten handelt, sich rechtzeitig vor den Zwischenwahlen von ihren schlechten Umfragewerten zu erholen, um ihre Jobs zu behalten. Es ist leicht vorstellbar, dass sie versuchen, sich selbst gut aussehen zu lassen, indem sie sagen, sie hätten uns vor dem Virus gerettet und gäben uns jetzt unsere Freiheiten zurück. Freiheiten übrigens, die uns gar nicht erst hätten genommen werden dürfen. Diejenigen, die uns so viel geraubt haben, werden nun den Sieg für sich beanspruchen.

Aber es könnte noch etwas Heimtückischeres hinter dieser Kehrtwende stecken. Vielleicht ist es wie eine Art Pause, die die Schulen den bedrängten Schülern anbieten, ein paar Momente, um nach draußen zu gehen und zu spielen und etwas Dampf abzulassen. Aber früher oder später muss man wieder reingehen, sich anstellen und seine Lektionen lernen. Mit anderen Worten, dieser ruinöse Todesmarsch der Wahrheit und der Freiheit in ihre Gräber ist vielleicht noch nicht zu Ende. Kein Dämon geht leicht unter. Es wurde so viel planmäßige Zerstörung von allem und jedem und so viel Gehirnwäsche betrieben, dass es gut möglich ist, dass aus irgendeinem entlegenen Winkel der Welt ein weiterer Virus auftaucht. Und es wird verkündet werden, dass es tödlicher ist als alles bisher Dagewesene. Dann werden die gefangenen Medien und, was noch erschreckender ist, die gefangene Bevölkerung, die auf die andauernde Scharade hereingefallen ist, die schmutzige Arbeit ihrer faschistischen Oberherren wie besessene, deputierte Vigilanten erledigen.

In den letzten Wochen wurde in den Niederlanden eine neue Variante von HIV, dem Virus, das AIDS verursacht, entdeckt, die angeblich hochvirulent und übertragbarer ist als andere HIV-Varianten. Schon jetzt wird die Angst geschürt, um sicherzustellen, dass sich jeder sofort auf AIDS testen lässt. Prinz Harry schlägt in einem Video Alarm und betont, dass wir alle die „Pflicht“ haben, uns auf HIV testen zu lassen, „damit es für alle anderen einfacher wird, sich testen zu lassen“. Moderna und die International AIDS Vaccine Initiative haben bereits mit der klinischen Erprobung eines experimentellen HIV-Impfstoffs begonnen, der die gleiche mRNA-Technologie verwendet, die auch in einigen COVID-19-Impfstoffen eingesetzt wird. Es gibt sogar Spekulationen, dass die Kommunistische Partei Chinas und die Volksbefreiungsarmee eine neue, manipulierte Biowaffe unter den Athleten und Teilnehmern der Olympischen Spiele in Peking freisetzen. Diese absichtliche Freisetzung ist so geplant, dass Teilnehmer aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt infiziert werden, die dann unwissentlich das hämorrhagische Fieber in ihre Heimatländer transportieren und damit eine weitere Welle einer globalen Pandemie auslösen werden.

Darüber hinaus werden in den kommenden Monaten nach dem, was ich gelesen habe, viele der fast 5 Milliarden Opfer weltweit, denen die Impfungen verabreicht wurden, noch häufiger krank werden und sterben, als sie es ohnehin schon sind – erinnern Sie sich an die „Gesamtmortalität“, die ich oben erwähnte -, weil die Impfungen zum Teil die natürliche Immunität ihrer Opfer verwirrt und geschwächt haben könnten, und zwar aufgrund des so genannten „Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome“. Schon jetzt sagen Ärzte aus, dass die COVID-19-Impfstoffe bei Menschen Krebs und AIDS verursachen. Ich hoffe für Sie und für andere, die geimpft wurden, dass dies nicht geschieht. Aber wenn es doch passiert, würde ich darauf wetten, dass die Ungeimpften wie ich, die die ganze Zeit ihr Leben so gut wie möglich gelebt haben und denen es größtenteils sehr gut ging, von derselben Bande beschuldigt werden, die uns die ganze Zeit über für die Verbreitung des Virus, für die Ansteckung mit dem Virus, für die Überlastung der Krankenhäuser und für die Verhinderung der Rückkehr zum normalen Leben verantwortlich gemacht hat – alles das Werk des Bösen.

Als ich mir all diese Dinge durch den Kopf gehen ließ, rannte ich fast nach Hause, denn ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Ich legte ein weiteres Holzscheit auf das Feuer in meinem Holzofen, blies in meine Hände, um sie zu wärmen, und begann, diesen Brief über das Böse unter uns zu schreiben, weil ich glaube, dass es das ist, was geschieht. Als Ihr Freund wollte ich Sie darüber informieren, damit Sie sich auf das vorbereiten können, was vielleicht kommen wird. Und ich möchte Sie bitten, zu beten.

Vielleicht komme ich eines Tages auf meiner ständigen Suche nach Verständnis und Sinn für den absolut schrecklichen und herzzerreißenden Abgrund, in den die Menschheit wieder einmal hineingeraten ist, zu einem anderen Schluss. Aber jetzt beginnt diese Welt, die für mich so lange keinen Sinn ergeben hat, für mich einen Sinn zu ergeben, wenn ich über den Epheserbrief nachdenke. Er erklärt mir und anderen, was vor sich geht, vielleicht nicht nur besser als alle anderen Worte in der Heiligen Schrift, sondern auch besser als alles andere, was uns begegnet ist. Das ist ein böses Erwachen.