CNN-Reporter der geimpft ist, fragt Arzt, ob er wegen der Impfung sterben wird, 14 Monate später ist er tot

Im Internet kursiert ein Interview, das der Arzt Rashid Buttar im Oktober 2021 mit einem CNN-Reporter führte. Buttar starb diesen Monat, kurz nachdem er enthüllt hatte, dass er vergiftet worden war.

Den Mainstream-Medien zufolge verbreitete Dr. Buttar „Desinformationen“. Unter anderem behauptete er, die experimentellen mRNA-Impfstoffe seien tödlicher als die Krankheit selbst.

In einem Beitrag, der nicht ausgestrahlt wurde, fragt CNN-Moderator Dr. Buttar: „Ich bin geimpft. Glaubst du, dass in mir eine tickende Zeitbombe steckt und ich sterben werde?“

CNN anchor asks Dr Buttar “I’m vaccinated. You think there is a ticking time bomb in me and I’m going to die?”



14 months later the CNN anchor dies.



