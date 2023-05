Der China-Ausschuss des Repräsentantenhauses hat diese Woche eine Liste mit zehn überparteilichen Empfehlungen veröffentlicht, um China von einem Angriff auf Taiwan abzuhalten. Diese werden offiziell zur Aufnahme in das Verteidigungsgesetz für das Jahr 2024 empfohlen.

Die Liste soll das Ergebnis von Schlussfolgerungen sein, die während der „Table Top“-Kriegsspiele des hawkistischen Center for a New American Security im April gezogen wurden.

„Beim Taiwan-Kriegsspiel des Sonderausschusses haben wir das erschreckende Ergebnis des Scheiterns der Abschreckung gesehen“, sagte der Abgeordnete Mike Gallagher (R-WI) im Vorfeld der Abstimmung über die Weiterführung der Maßnahmen.

„Wenn wir eine Chance haben wollen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, müssen wir Taiwan jetzt bis an die Zähne bewaffnen. Wir müssen den peinlichen Rückstand von 19 Milliarden Dollar [bei ausländischen Militärverkäufen] auflösen“, fügte er hinzu.

Die zehn Empfehlungen des Gremiums lauten wie folgt:

Natürlich gibt es viele andere Analysten, die darauf hinweisen, dass eine „Bewaffnung bis an die Zähne“ und eine unabhängige abtrünnige Insel in Chinas eigenem Hinterhof genau das ist, was den Dritten Weltkrieg einläuten könnte, ähnlich wie das jahrelange Engagement des Westens in der Ukraine und wie dies Russland provozierte.

TEN FOR TAIWAN: This morning the Select Committee adopted 10 bipartisan policy recommendations for the 118th Congress, which will surge hard power across the international dateline and strengthen deterrence in the Taiwan Strait.



📄Read the full report: https://t.co/Zm6EeaQnjX pic.twitter.com/NTbLtp1F64