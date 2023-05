Neue umfangreiche Studie zeigt, dass Lockdowns Hunderten Millionen Menschen auf Jahre hinaus schaden

Die Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung waren „beträchtlich, weitreichend und werden Hunderten Millionen Menschen Schaden zufügen“, so das Ergebnis einer umfangreichen neuen Studie.

Dr. Kevin Bardosh von den Universitäten Washington und Edinburgh, der 600 Veröffentlichungen über die Auswirkungen der Pandemiebekämpfung überprüft und zusammengefasst hat, kam zu dem Schluss, dass diese weitreichenden und tiefgreifenden gesellschaftlichen Schäden „das vorherrschende mentale Modell der Pandemiebekämpfung infrage stellen sollten“.

Die Zusammenfassung bietet eine knappe Zusammenfassung der Studie, die sich derzeit im Vorabdruck befindet:

Zu Beginn der Covid-Pandemie wurden Bedenken geäußert, dass Abriegelungen und andere nicht-pharmazeutische Maßnahmen der Gesellschaft erheblichen multidimensionalen Schaden zufügen würden. In diesem Papier wird der globale Wissensstand über diese negativen sozialen Auswirkungen umfassend bewertet, wobei der Schwerpunkt auf Art und Ausmaß dieser Auswirkungen in den Jahren 2020 und 2021 liegt. Es wurde ein Schadensrahmen entwickelt, der zehn Kategorien umfasst: Gesundheit, Wirtschaft, Einkommen, Ernährungssicherheit, Bildung, Lebensstil, intime Beziehungen, Gemeinschaft, Umwelt und Governance. Die Analyse fasst 600 Veröffentlichungen zusammen, wobei der Schwerpunkt auf Meta-Analysen, systematischen Übersichten, globalen Berichten und Mehrländerstudien liegt. Diese kumulative akademische Forschung zeigt, dass die Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung beträchtlich und weitreichend waren und für Hunderte Millionen Menschen in den kommenden Jahren ein Vermächtnis von Schaden hinterlassen werden.

Viele ursprüngliche Vorhersagen werden durch die Forschungsdaten weitgehend bestätigt, darunter: ein Anstieg der Übersterblichkeit bei Nicht-Coviden, eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit, Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt, zunehmende globale Ungleichheit, Ernährungsunsicherheit, verlorene Bildungschancen, ungesunde Lebensgewohnheiten, soziale Polarisierung, steigende Verschuldung, Rückschritte bei der Demokratie und ein Rückgang der Menschenrechte. Am stärksten betroffen sind junge Menschen, Menschen und Länder mit niedrigerem sozioökonomischem Status, Frauen und Menschen mit vorbestehenden Schwachstellen.