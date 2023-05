Alarmierende neue Studie zeigt ab April 2021 einen plötzlichen und anhaltenden Anstieg von Sterbefällen und Totgeburten in Deutschland

Eine neue Studie untersuchte mithilfe modernster versicherungsmathematischer Methoden die Sterbefälle in Deutschland. Ziel der Studie war es, die Zahl der Todesfälle zu schätzen. Im Jahr 2020 gab es keine überschüssigen Sterbefälle, aber „im Frühjahr 2021 muss etwas passiert sein, das zu einem plötzlichen und anhaltenden Anstieg der Sterblichkeit führte“, so die Studie. Ein ähnliches Sterblichkeitsmuster wurde bei den Totgeburten beobachtet.

Die Studie untersuchte auch Faktoren, die diese Sterblichkeitsmuster erklären könnten, u. a. den Vergleich der Sterblichkeitsmuster mit den Impfkampagnen gegen Rinderwahn. Dabei stellte sich heraus, dass in den Monaten mit einer hohen Zahl von Impfungen auch eine hohe Zahl von Todesfällen zu verzeichnen war.

Angesichts dieses Zusammenhangs stellten die Studienautoren fest: „Es erscheint überraschend, dass ein entsprechendes Sicherheitssignal in der Pharmakovigilanz des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) nicht entdeckt wurde.“ Die Studie umfasste daher eine kurze Untersuchung der Sicherheitsanalyse des PEI, die sich als mangelhaft erwies.

Das deutsche Statistische Bundesamt berücksichtigt bei seiner Schätzung der überzähligen Sterbefälle nicht die Auswirkungen von Veränderungen in der Größe und im Altersprofil der Bevölkerung. Und auch die Weltgesundheitsorganisation lässt die Auswirkungen historischer Trends bei den Sterblichkeitsraten unberücksichtigt. „Die Schätzungen der WHO ignorieren nicht nur langfristige Trends, sondern auch Veränderungen in der Bevölkerung“, so die Autoren der Studie.

Um diese Auswirkungen zu berücksichtigen, wurde in der Studie eine moderne versicherungsmathematische Methode angewandt, die sich auf Bevölkerungstabellen, Sterbetafeln und Langlebigkeitstrends stützt, um die erwartete Zahl der Todesfälle durch alle Ursachen von 2020 bis 2022 zu schätzen, als ob es keine Pandemie gegeben hätte. Diese erwartete Zahl aller Todesfälle wurde dann mit der gemeldeten Zahl aller Todesfälle verglichen, um die Übersterblichkeit zu berechnen.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die beobachtete Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 in Bezug auf die empirische Standardabweichung nahe an der erwarteten Zahl lag … Im Gegensatz dazu lag die beobachtete Zahl der Todesfälle im Jahr 2021 zwei empirische Standardabweichungen über der erwarteten Zahl und im Jahr 2022 sogar mehr als das Vierfache der empirischen Standardabweichung“, so die Studie.

Die empirische Regel, auch „Drei-Sigma-Regel“ oder „68-95-99,7-Regel“ genannt, ist eine statistische Regel, die besagt, dass bei normal verteilten Daten fast alle Datenpunkte innerhalb von drei Standardabweichungen beiderseits des Mittelwerts liegen – 68 % der Daten innerhalb einer Standardabweichung, 95 % der Daten innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99,7 % der Daten innerhalb von drei Standardabweichungen. Höhere Werte für die Standardabweichung (Sigma) bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Entdeckung um einen Irrtum, einen „zufälligen Zufall“ oder um das Ergebnis zufälliger Schwankungen handelt, immer geringer wird.

Mit anderen Worten: Die 2021 beobachtete Drei-Standardabweichung (3-Sigma) liegt am Rande dessen, was erwartet wird, aber die 2022 beobachtete Vier-Standardabweichung (4-Sigma) liegt außerhalb der Normalverteilung. Wenn die Verteilung eines Datensatzes normal ist, wird 4-Sigma nur selten beobachtet.

Die Normalverteilung sieht aus wie eine „Glockenkurve“. Die schattierten Bereiche links und rechts vom Mittelwert stellen ein Sigma oder eine Standardabweichung (links), zwei Sigma (Mitte) und drei Sigma (rechts) dar.

Anzahl der überzähligen Todesfälle

In der Studie wurde die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020 auf 4.000 geschätzt. Im Jahr 2021 war die Zahl der überzähligen Todesfälle jedoch 8,5 Mal so hoch und verdoppelte sich im Jahr 2022 auf das 16,5-Fache der Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2020:

Insgesamt beläuft sich die Zahl der überzähligen Todesfälle im Jahr 2021 auf etwa 34.000 und im Jahr 2022 auf etwa 66.000 Todesfälle, was eine kumulierte Zahl von 100.000 überzähligen Todesfällen in beiden Jahren ergibt. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in den letzten 20 Jahren die maximale Übersterblichkeit in einem Jahr bei etwa 25.000 Todesfällen lag, und den Autoren ist keine Übersterblichkeit von mehr als 60.000 Todesfällen – oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren etwa 100.000 Todesfällen – in den letzten Jahrzehnten bekannt. Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Abbildung 1: Jährliche Übersterblichkeit. Die roten Balken zeigen die Übersterblichkeit in den Jahren 2020 (links), 2021 (Mitte) und 2022 (rechts) in verschiedenen Altersgruppen. Die grauen Balken zeigen die gesamte Übersterblichkeit.

Insgesamt lag die beobachtete Zahl der Sterbefälle im Jahr 2020 mit einem Anstieg von 0,4 % sehr nahe an der erwarteten Zahl … Im Gegensatz dazu lag die Zahl der beobachteten Sterbefälle im Jahr 2021 um 3,4 % höher als die Zahl der erwarteten Sterbefälle … Im Jahr 2022 lag die Zahl der beobachteten Sterbefälle sogar um 6,6 % höher als die Zahl der erwarteten Sterbefälle. Kuhbandner C, Reitzner M (23. Mai 2023) Schätzung der Überschusssterblichkeit in Deutschland in den Jahren 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

In der Studie wird festgestellt, dass die hohe Übersterblichkeit in den Jahren 2021 und 2022 hauptsächlich auf einen Anstieg der Todesfälle in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren zurückzuführen ist und sich erst ab April 2021 zu häufen beginnt.

Anzahl der Totgeburten

Bei den Totgeburten wurde ein ähnliches Sterblichkeitsmuster wie bei den überzähligen Todesfällen bei „lebenden Personen“ beobachtet. Im Jahr 2020 gab es keine Veränderung der Zahl der Totgeburten gegenüber 2019. Im Jahr 2021 kam es im zweiten Quartal zu einem plötzlichen Anstieg, der sich im vierten Quartal fortsetzte. Im Jahr 2022 blieb die Rate der Totgeburten ungewöhnlich hoch und erreichte im dritten Quartal einen Höchststand. Die Autoren der Studie merkten an, dass „das im Jahr 2022 beobachtete vierteljährliche Muster mit Vorsicht zu interpretieren ist, da nur vorläufige Daten auf der Grundlage des Berichtsmonats vorliegen.“

Die Zahl der Totgeburten pro 1.000 Geburten insgesamt stieg im zweiten Quartal 2021 um 9,4 % und im vierten Quartal 2021 um 19,4 %.

Totgeburten gehen Lebendgeburten aus derselben Schwangerschaftskohorte um etwa ein Trimester voraus. So konnte die Zahl der Totgeburten je 1.000 Geburten zum Zeitpunkt der Untersuchung für das vierte Quartal 2022 nicht ermittelt werden, da die Zahl der Lebendgeburten für das erste Quartal 2023 vom Statistischen Bundesamt noch nicht veröffentlicht worden war.

Bis Ende 2021 zeigt die Zahl der Lebendgeburten einen stabilen Verlauf mit einem sich regelmäßig wiederholenden saisonalen Muster. Im ersten Quartal 2022 ist ein plötzlicher und anhaltender Rückgang der Zahl der Geburten zu beobachten. Bei der Zahl der Totgeburten ist bis zum Ende des ersten Quartals 2021 ein stabiler Verlauf zu beobachten. Im zweiten Quartal 2021 ist ein plötzlicher Anstieg der Totgeburten zu beobachten, obwohl die Zahl der Lebendgeburten bis Ende 2021 stabil bleibt. Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Abbildung 6: Totgeburten in den Jahren 2019 bis 2022 in Deutschland. Das erste Panel zeigt die Zahl der Lebendgeburten pro Quartal von 2019 bis 2022, das zweite Panel die Zahl der Totgeburten pro Quartal von 2019 bis 2022, das dritte Panel die Zahl der Totgeburten pro 1.000 Gesamtgeburten (Summe aus der Zahl der Totgeburten in einem Quartal und der Zahl der Lebendgeburten im Folgequartal) pro Quartal von 2019 bis 2022 und das vierte Panel den vierteljährlichen Anstieg der Zahl der Totgeburten pro 1.000 Gesamtgeburten in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2019 und 2020.

Was geschah im Frühjahr 2021?

Da die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 den Erwartungen entsprach, aber ab dem Frühjahr 2021 ein plötzlicher und anhaltender Anstieg zu verzeichnen war, untersuchten die Studienautoren drei Faktoren, die diesen Trend erklären könnten: die Zahl der Kuhpocken-Todesfälle, die Kuhpocken-Impfkampagnen und die als Reaktion auf die Kuhpocken verhängten Maßnahmen.

Hinsichtlich der vom deutschen Robert-Koch-Institut gemeldeten Zahl der Todesfälle stellten die Studienautoren fest: „Es ist irreführend, das Risiko der Covid-19-Pandemie nur anhand der gemeldeten Covid-19-Todesfälle zu messen. Man sollte eher die Kurve der Überschusssterblichkeit als die Zahl der gemeldeten Covid-19-Todesfälle oder eine Kombination aus beidem verwenden“.

In Bezug auf die Covid-Impfkampagnen heißt es in der Studie: „Wenn die Impfungen erfolgreich verhindern, dass Menschen an Covid-19 sterben, sollte die Übersterblichkeit mit zunehmender Zahl der geimpften Personen abnehmen … [aber] in Zeiten, in denen viele Personen geimpft wurden, scheint die Übersterblichkeit zugenommen zu haben … sowohl die Übersterblichkeit als auch die Zahl der Totgeburten stieg mit zunehmender Zahl der Impfungen.“

Die Untersuchung der Anzahl der Impfungen und der überzähligen Todesfälle pro Monat bestätigt … Anders als im Jahr zuvor wurde in den Monaten mit einer hohen Anzahl von Erst-, Zweit- und Drittimpfungen auch eine hohe Anzahl überzähliger Todesfälle beobachtet. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Impfungen und den überzähligen Todesfällen ist bei der dritten Impfung besonders ausgeprägt. Kuhbandner C, Reitzner M (May 23, 2023) Abschätzung der Übersterblichkeit in Deutschland in den Jahren 2020-2022. Cureus 15(5): e39371. doi:10.7759/cureus.39371

Abbildung 9: Anzahl der Impfungen im Vergleich zur Übersterblichkeit. Die rote Linie zeigt das Sterbedefizit und die überzähligen Todesfälle, die vier gestrichelten Linien die Anzahl der Impfungen von Januar 2021 bis Dezember 2022.

