Coronavirus, Impfstoffe und die Gates-Stiftung

Der Artikel ist vom März 2020, hat aber nicht an Aktualität verloren

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Es gibt wohl niemanden, der sich aktiver für die Förderung und Finanzierung der Forschung an Impfstoffen zur Bekämpfung des Coronavirus eingesetzt hat als Bill Gates und die Bill and Melinda Gates Foundation. Angefangen beim Sponsoring einer Simulation einer globalen Coronavirus-Pandemie, nur wenige Wochen vor der Bekanntgabe des Ausbruchs in Wuhan, bis hin zur Finanzierung zahlreicher Bemühungen von Unternehmen, einen neuartigen Impfstoff gegen das scheinbar neuartige Virus zu entwickeln – die Gates-Stiftung ist präsent. Was bedeutet das eigentlich?

Wir müssen zugeben, dass Bill Gates zumindest prophetisch ist. Er behauptet seit Jahren, dass eine globale Killerpandemie kommen wird und wir darauf nicht vorbereitet sind. Am 18. März 2015 hielt Gates in Vancouver einen TED-Vortrag über Epidemien. An diesem Tag schrieb er in seinem Blog: „Ich habe gerade einen kurzen Vortrag über ein Thema gehalten, über das ich in letzter Zeit viel gelernt habe – Epidemien. Der Ebola-Ausbruch in Westafrika ist eine Tragödie – während ich dies schreibe, sind bereits mehr als 10.000 Menschen gestorben.“ Gates fügte dann hinzu: „So schrecklich diese Epidemie auch war, die nächste könnte noch viel schlimmer sein. Die Welt ist einfach nicht darauf vorbereitet, mit einer Krankheit umzugehen – zum Beispiel einer besonders virulenten Grippe -, die sehr schnell eine große Anzahl von Menschen infiziert. Von allen Dingen, die 10 Millionen Menschen oder mehr töten könnten, ist eine Epidemie mit Abstand am wahrscheinlichsten.“

Im selben Jahr, 2015, schrieb Bill Gates einen Artikel für das New England Journal of Medicine mit dem Titel „The Next Epidemic: Lessons from Ebola“. Darin sprach er von einer speziellen Klasse von Medikamenten, „bei denen Patienten eine Reihe von bestimmten RNA-basierten Konstrukten verabreicht werden, die sie in die Lage versetzen, bestimmte Proteine (einschließlich Antikörper) zu produzieren. „Obwohl es sich hierbei um ein sehr neues Gebiet handelt, ist es vielversprechend, weil es möglich ist, dass eine sichere Therapie entworfen und relativ schnell in großem Maßstab hergestellt werden könnte. Weitere Grundlagenforschung sowie die Fortschritte von Unternehmen wie Moderna und CureVac könnten diesen Ansatz schließlich zu einem wichtigen Instrument zur Eindämmung von Epidemien machen.“ Moderna und CureVac erhalten heute beide Mittel von der Gates Foundation und führen das Rennen um die Entwicklung eines zugelassenen COVID-19-Impfstoffs auf Basis von mRNA an.

2017 und Gründung des CEPI

Eine globale Grippe-Pandemie ist etwas, auf das sich Gates und seine gut dotierte Stiftung seit Jahren vorbereiten. 2017, während des Weltwirtschaftsforums in Davos, initiierte Gates zusammen mit den Regierungen von Norwegen, Indien, Japan und Deutschland sowie dem Wellcome Trust aus Großbritannien die CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ihr erklärtes Ziel ist es, „die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, die wir benötigen, um Ausbrüche zukünftiger Epidemien einzudämmen“. Ein vielversprechender Bereich der Impfstoffentwicklung ist die Nutzung von Fortschritten in der Genomik, um die DNA und RNA von Krankheitserregern zu kartieren und Impfstoffe herzustellen“, sagte er damals. Wir werden darauf zurückkommen.

Ereignis 201

Im Jahr 2019 gingen Bill Gates und seine Stiftung mit ihren Pandemie-Szenarien auf Hochtouren. Er drehte ein Netflix-Video, das ein unheimliches, imaginäres Szenario darstellte. Das Video, Teil der „Explained“-Reihe, stellte sich einen Frischmarkt in China vor, auf dem sich lebende und tote Tiere stapeln und ein hochtödlicher Virus ausbricht, der sich weltweit ausbreitet. Gates tritt in dem Video als Experte auf und warnt: „Wenn Sie an irgendetwas denken, das kommen könnte, das Millionen von Menschen töten würde, dann ist eine Pandemie unser größtes Risiko.“ Er sagte, wenn nichts getan würde, um sich besser auf Pandemien vorzubereiten, würde die Zeit kommen, in der die Welt zurückblicken und sich wünschen würde, sie hätte mehr in mögliche Impfstoffe investiert. Das war Wochen bevor die Welt von Fledermäusen und einem Lebendimpfstoffmarkt in Wuhan, China, erfuhr.

Im Oktober 2019 tat sich die Gates Foundation mit dem Weltwirtschaftsforum und dem Johns Hopkins Center for Health Security zusammen, um ein – wie sie es nannten – „fiktives“ Szenario zu simulieren, an dem einige der weltweit führenden Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens teilnahmen. Es trug den Titel Event 201.

Wie auf der Website beschrieben, simulierte Event 201 den „Ausbruch eines neuartigen zoonotischen Coronavirus, das von Fledermäusen über Schweine auf Menschen übertragen wird und schließlich effizient von Mensch zu Mensch übertragbar wird, was zu einer schweren Pandemie führt. Der Erreger und die von ihm verursachte Krankheit sind weitgehend SARS nachempfunden, aber er ist in der Gemeinschaft eher durch Menschen mit milden Symptomen übertragbar.“

Im Szenario Event 201 hat die Krankheit ihren Ursprung in einer Schweinefarm in Brasilien, breitet sich in einkommensschwachen Regionen aus und explodiert schließlich zu einer Epidemie. Die Krankheit wird durch Flugreisen nach Portugal, die USA und China und darüber hinaus bis zu dem Punkt getragen, an dem kein Land sie kontrollieren kann. Das Szenario geht davon aus, dass im ersten Jahr kein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. „Da die gesamte menschliche Bevölkerung anfällig ist, steigt die kumulative Zahl der Fälle während der ersten Monate der Pandemie exponentiell an und verdoppelt sich jede Woche.“

Das Szenario endet dann nach 18 Monaten, wenn das fiktive Coronavirus 65 Millionen Todesfälle verursacht hat. „Die Pandemie beginnt sich zu verlangsamen, da die Zahl der anfälligen Personen abnimmt. Die Pandemie wird so lange andauern, bis es einen wirksamen Impfstoff gibt oder bis 80-90 % der Weltbevölkerung infiziert sind.“

Ereignis 201 Akteure

So interessant das vorausschauende fiktive Szenario des Gates-Johns Hopkins Event 201 im Oktober 2019 auch sein mag, so interessant ist die Liste der Akteure, die eingeladen wurden, an der imaginären globalen Reaktion teilzunehmen.

Unter den ausgewählten „Spielern“, wie sie genannt wurden, war George Fu Gao. Bemerkenswert ist, dass Prof. Gao seit 2017 Direktor des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Prävention ist. Sein Spezialgebiet ist die Erforschung der „Influenzavirus-Interspezies-Übertragung (Wirtssprung)… Er interessiert sich auch für die Virusökologie, insbesondere für die Beziehung zwischen Influenzavirus und Zugvögeln oder Märkten für lebendes Geflügel sowie für die Ökologie und Molekularbiologie des von Fledermäusen stammenden Virus.“ Fledermaus-abgeleitete Virus-Ökologie…

Neben Prof. Gao nahm unter anderem auch die ehemalige stellvertretende Direktorin der CIA während der Amtszeit von Obama, Avril Haines, an dem Panel teil. Sie diente auch als Obamas Assistentin des Präsidenten und stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin. Ein weiterer Akteur auf der Gates-Veranstaltung war Konteradmiral Stephen C. Redd, Direktor des Office of Public Health Preparedness and Response bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dieselbe CDC steht im Zentrum eines riesigen Skandals, weil sie keine ausreichend funktionierenden Tests zur Verfügung hat, um Fälle von COVID-19 in den USA zu testen. Ihre Bereitschaft war alles andere als lobenswert.

Abgerundet wurde die Gruppe durch Adrian Thomas, den Vizepräsidenten des skandalumwitterten Medizin- und Pharmariesen Johnson & Johnson. Thomas ist bei J&J für die Pandemievorsorge verantwortlich, unter anderem für die Entwicklung von Impfstoffen gegen Ebola, Dengue-Fieber und HIV. Und dann war da noch Martin Knuchel, Leiter des Krisen-, Notfall- und Business-Continuity-Managements der Lufthansa Group Airlines. Die Lufthansa war eine der großen Fluggesellschaften, die während der COVID-19-Pandemiekrise ihre Flüge drastisch reduziert hat.

All dies zeigt, dass sich Bill Gates in bemerkenswerter Weise mit der Möglichkeit eines globalen Pandemieausbruchs beschäftigt hat, der seiner Meinung nach sogar noch größer sein könnte als die angeblichen Todesfälle durch die mysteriöse Spanische Grippe von 1918, und dass er mindestens seit fünf Jahren oder länger davor warnt. Die Bill & Melinda Gates Foundation hat sich auch an der Finanzierung der Entwicklung neuer Impfstoffe beteiligt, bei denen die hochmoderne CRISPR-Genbearbeitung und andere Technologien zum Einsatz kommen.

Die Coronavirus-Impfstoffe

Das Geld der Gates Foundation unterstützt die Entwicklung von Impfstoffen an allen Fronten. Inovio Pharmaceuticals aus Pennsylvania erhielt 9 Millionen Dollar von der von der Gates-Stiftung unterstützten CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), um einen Impfstoff, INO-4800, zu entwickeln, der im April an Menschen getestet werden soll, ein verdächtig schneller Zeitrahmen. Außerdem hat die Gates Foundation dem Unternehmen gerade zusätzliche 5 Millionen Dollar gegeben, um ein proprietäres intelligentes Gerät für die intradermale Verabreichung des neuen Impfstoffs zu entwickeln.

Darüber hinaus finanzieren Gelder der Gates Foundation über CEPI die Entwicklung einer radikal neuen Impfstoffmethode, die als messengerRNA oder mRNA bekannt ist.

Sie finanzieren das Biotech-Unternehmen Moderna Inc. aus Cambridge, Massachusetts, bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus aus Wuhan, das jetzt SARS-CoV-2 genannt wird. Der andere Partner von Moderna ist das US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), ein Teil der National Institutes of Health (NIH). Leiter des NIAID ist Dr. Anthony Fauci, die Person, die im Zentrum der Virus-Notfallreaktion der Trump-Administration steht. Bemerkenswert am Fauci-Gates-Coronavirus-Impfstoff Moderna, mRNA-1273, ist, dass er in wenigen Wochen, nicht in Jahren, auf den Markt gebracht wurde und am 24. Februar direkt zu Faucis NIH ging, um an menschlichen Meerschweinchen getestet zu werden, nicht wie üblich an Mäusen. Modernas leitender medizinischer Berater, Tal Zaks, argumentierte: „Ich glaube nicht, dass der Nachweis in einem Tiermodell auf dem kritischen Pfad ist, um dies zu einer klinischen Studie zu bekommen.“

Ein weiteres bemerkenswertes Eingeständnis von Moderna auf seiner Website ist der rechtliche Hinweis: „Special Note Regarding Forward-Looking Statements: …Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem: … die Tatsache, dass es noch nie ein kommerzielles Produkt gegeben hat, das die mRNA-Technologie verwendet und für den Einsatz zugelassen ist.“ Mit anderen Worten, völlig unbewiesen für die menschliche Gesundheit und Sicherheit.

Eine weitere Biotech-Firma, die mit unbewiesener mRNA-Technologie arbeitet, um einen Impfstoff für COVID-19 zu entwickeln, ist eine deutsche Firma, CureVac. Seit 2015 hat CureVac Geld von der Gates-Stiftung erhalten, um seine eigene mRNA-Technologie zu entwickeln. Im Januar gewährte das von der Gates-Stiftung unterstützte CEPI mehr als 8 Millionen Dollar für die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus.

Nimmt man noch die Tatsache hinzu, dass die Gates-Stiftung und mit ihr verbundene Organisationen wie CEPI die größten Geldgeber der als WHO bekannten öffentlich-privaten Organisation sind, und dass ihr derzeitiger Direktor, Tedros Adhanom, der erste WHO-Direktor in der Geschichte, der kein Mediziner ist, jahrelang mit der Gates-Stiftung an HIV gearbeitet hat, als Tedros Regierungsminister in Äthiopien war, dann sehen wir, dass es praktisch keinen Bereich der aktuellen Coronavirus-Pandemie gibt, in dem die Fußspuren der allgegenwärtigen Gates nicht zu finden sind. Ob das zum Wohle der Menschheit ist oder ein Grund zur Besorgnis, wird die Zeit zeigen.