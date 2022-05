COVID-19-Durchbruchsinfektion mit erhöhter Todesrate. CDC drängt auf noch mehr Impfungen, doch die Position der öffentlichen Gesundheit wird sich bald ändern

„Durchbruchsinfektionen“ (oder besser Impfversagen) ist ein Begriff, der offenbar in die aktuellen COVID-19-Gespräche und -Studien Eingang gefunden hat. Nach der Definition einer kürzlich in Belgien durchgeführten Studie sind Durchbruchsinfektionen „dadurch gekennzeichnet, dass der Erreger die durch den Impfstoff induzierten Körper umgeht und dadurch die geimpfte Person infiziert“. Durchbruchsinfektionen sind in letzter Zeit weitaus häufiger geworden, da sich mehr „übertragbare“ Varianten des Covid-19, wie Omikron, verbreiten. Die American Medical Association (AMA) geht in ihrer Definition noch weiter und erklärt, dass es sich bei einer Durchbruchsinfektion um den „Nachweis von SARS-CoV-2-RNA oder -Antigen in einer Atemwegsprobe handelt, die einer Person 14 Tage nach Erhalt aller empfohlenen Dosen eines der drei in den USA zugelassenen Impfstoffe entnommen wurde.“ Im Januar und Februar, während der Omikronwelle, waren mehr als 40 % der COVID-19-Todesfälle unter geimpften Personen zu verzeichnen. Dies ist sicherlich eine andere Realität als die, die der amerikanische Präsident im Jahr 2021 darstellte, als er erklärte, die Pandemie sei ein Problem der Nichtgeimpften. Diese Art der Politisierung der Pandemie war wirklich unglücklich.

Geimpfte Senioren und immungeschwächte Personen am stärksten gefährdet

Nach Angaben der Centers for Disease Control (CDC) ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, bei älteren Erwachsenen in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren am höchsten. Darüber hinaus besteht nach Angaben der CDC bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die unter anderem an Krebs, chronischen Leber- oder Nierenerkrankungen, Lungenkrankheiten, Demenz, HIV oder Herzerkrankungen leiden, das Risiko einer Durchbruchinfektion, selbst wenn sie mit einer Auffrischungsdosis vollständig geimpft sind. Von den geimpften Personen, die während der Omikronwelle im Januar und Februar an Durchbruchserkrankungen starben, hatte jedoch weniger als ein Drittel eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die anderen zwei Drittel hatten nur die Erstimpfung erhalten. Nach Angaben der CDC profitieren vor allem ältere Menschen mit hohem Risiko von einer Auffrischungsimpfung.

Nachlassende Immunität

Obwohl die Impfung als beste Möglichkeit zur Behandlung der Coronavirus-Pandemie propagiert wird, gibt es nach wie vor eine Lücke im Verständnis der Wirksamkeit von Impfstoffen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer lässt nach sechs Monaten allmählich nach. Eine aktuelle dänische Studie zeigt, dass die Antikörperproduktion gegen Omikron innerhalb weniger Wochen nachlässt.

Die CDC empfiehlt eine dritte Auffrischungsimpfung für die Mehrheit der Amerikaner und eine vierte Auffrischungsimpfung für ältere und immungeschwächte Menschen.

Im Januar gab es jedoch Warnungen aus Europa, wonach kontinuierliche COVID-19-Impfungen für die menschliche Gesundheit gefährlich sein und das Immunsystem beeinträchtigen könnten.

Für die CDC ist es eine Priorität, dass mehr Amerikaner geimpft werden, aber das Covid-19-Virus mutiert weiter, sodass die Möglichkeit einer weiteren Variante und einer weiteren Infektionswelle besteht. Dr. Robert Califf, Beauftragter der US-Gesundheitsbehörde FDA, sagt: „Was uns wirklich Sorgen machen sollte, ist die Auffrischung der Impfungen, die wir brauchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit wir mit den neuen Varianten, die wir haben, keine unnötigen Todesfälle und Krankenhausaufenthalte haben.“ Doch angesichts schwindender Impfstoffe und mutierender Varianten des COVID-19-Virus könnte die Möglichkeit von Durchbruchsinfektionen ohnehin immer häufiger werden. Es sieht so aus, als würde sich die öffentliche Gesundheitspolitik eher früher als später wieder einmal ändern.