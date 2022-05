WHO-Chef wird von Friedensnobelpreiskandidat der „Beihilfe zum Völkermord“ beschuldigt: Was ist daraus geworden?

Im Dezember 2020, als sich das erste Jahr der COVID-19-Pandemie dem Ende zuneigte, bereiteten sich Familien auf der ganzen Welt darauf vor, die kommenden Feiertage im Lockdown zu verbringen. Erschöpft von der ständigen Fütterung mit Coronavirus-Angstgeschichten durch die Mainstream-Medien, freuten sich viele zweifellos auf ein paar Tage fernab der neuesten Schlagzeilen. Doch wie jeder Medienmogul weiß, ist eine abgelenkte Bevölkerung oft die ideale Gelegenheit, um unangenehme Nachrichten zu vertuschen. Die Anschuldigung des für den Friedensnobelpreis nominierten David Steinman im Dezember 2020, dass der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, angeblich den Völkermord in seiner Heimat Äthiopien unterstützt habe, scheint ein Beispiel dafür zu sein:

Von 2012 bis 2016 war Dr. Tedros äthiopischer Außenminister und Mitglied des Exekutivkomitees der Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), die bis zu einer demokratischen Revolution 2018 die Regierung Äthiopiens kontrollierte. Menschenrechtsgruppen berichten, dass die äthiopische Regierung in dieser Zeit systematisch weit verbreitete ethnisch oder politisch begründete Menschenrechtsverletzungen begangen hat, darunter Mord, Folter, Entführung, gewaltsames Verschwindenlassen, unrechtmäßige Inhaftierung und andere unmenschliche Handlungen.

Steinman, ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der für den Friedensnobelpreis 2019 nominiert wurde, hat Tedros beschuldigt, ein „entscheidender Entscheidungsträger“ zu sein, der die Aktionen der äthiopischen Sicherheitskräfte zwischen 2013 und 2015 geleitet hat. Laut Steinman war Tedros einer von drei Beamten, die zu dieser Zeit für die Sicherheitsdienste des Landes zuständig waren, als es zu zahlreichen Tötungen, willkürlichen Verhaftungen und Folterungen von Äthiopiern kam. Tedros ist ein hochrangiger äthiopischer Politiker und war in diesen Jahren offiziell Außenminister, nachdem er zuvor Gesundheitsminister des Landes war.

Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof

In einer umfassenden Beschwerde, die Anfang Dezember 2020 beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eingereicht wurde, behauptet Steinman, dass Tedros die „Tötung von Mitgliedern der Stämme der Amhara, Konso, Oromo und Somali sowie die Verursachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden mit der Absicht, diese Stämme ganz oder teilweise zu vernichten“, beaufsichtigte. In der Klageschrift heißt es weiter, dass „die vier Jahre, in denen Tedros die äthiopische Regierung mitführte, von weit verbreiteten oder systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Untergebene geprägt waren“.

Steinman beschuldigt Tedros‘ Untergebene insbesondere der „Einschüchterung von Oppositionskandidaten und -anhängern“, der „rechtswidrigen Inhaftierung“ von Kindern unter „grausamen und unmenschlichen Bedingungen“, der „Zwangssterilisation von Amhara-Frauen“ und des „erzwungenen Verschwindenlassens von Personen, die von Sicherheitskräften oder paramilitärischen Einheiten entführt oder ermordet wurden.“

In Anbetracht der schockierenden Beweise, die er vorlegt, forderte Steinman den IStGH auf, gegen Tedros zu ermitteln, einen Haftbefehl zu erlassen und ihn strafrechtlich zu verfolgen, sowie den Ankläger aufzufordern, die äthiopische Regierung zu bitten, eine Überweisung an den IStGH vorzunehmen. Seltsamerweise haben die Mainstream-Medien die Geschichte jedoch fast nicht erwähnt. Abgesehen von bemerkenswerten Artikeln in der Times of London und der britischen Daily Mail wurde die Nachricht von Steinmans IStGH-Beschwerde im Wesentlichen begraben.

Das Pandemie-Abkommen, das sie zu schützen versuchen

Während die COVID-19-Pandemie bereits zu einer dramatischen Eskalation des Einflusses der WHO geführt hat, werden unter der Führung von Tedros Pläne für eine weitere Ausweitung der Befugnisse der WHO geschmiedet. Hinter den Kulissen wird ein so genannter „Pandemievertrag“ vorbereitet, der die Länder der Welt rechtlich verpflichten könnte, im Falle einer künftigen Pandemie den Anweisungen der WHO zu folgen. Er bedroht die persönlichen Freiheiten und die körperliche Autonomie der gesamten Weltbevölkerung und könnte die Einführung von restriktiven Abriegelungen, Zwangsimpfungen, Impfpässen, Reisebeschränkungen und mehr beinhalten. Das Inkrafttreten des Abkommens wird derzeit für 2024 erwartet.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht zu verstehen, warum die Klage von David Steinman gegen Tedros unter den Teppich gekehrt wurde. Sollte die Geschichte auch nur den Hauch einer Chance in den Mainstream-Medien haben, könnte sie die Glaubwürdigkeit der WHO auf fatale Weise untergraben und damit die Pläne für den Pandemievertrag zum Scheitern bringen. In einer solchen Situation könnten die Pharmaindustrie und andere Unternehmen, die von dem Abkommen profitieren, Hunderte von Milliarden Dollar an potenziellen Gewinnen verlieren.

Tedros hat natürlich das Recht, als unschuldig zu gelten, bis seine Schuld bewiesen ist. In Anbetracht der Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe und seiner Rolle als Generaldirektor und öffentliches Gesicht der WHO hat die Weltbevölkerung jedoch auch das Recht, über die Fakten informiert zu werden. In der Zwischenzeit spricht das anhaltende Schweigen der Mainstream-Medien zu dieser Geschichte Bände.