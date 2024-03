COVID-19 mRNA-Impfstoffe haben mehr Menschen getötet als gerettet: Studie

Die Forscher forderten ein „weltweites Moratorium“, da die Studie „gut dokumentierte“ schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und ein inakzeptables Nutzen-Schaden-Verhältnis gezeigt habe.

Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe sind deutlich weniger wirksam und verursachen mehr Todesfälle als sie Leben retten. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, in der die Forscher ein „weltweites Moratorium“ für diese Impfstoffe und ihre „sofortige Streichung“ aus dem Impfplan für Kinder fordern.

Die von Experten begutachtete Studie, die am 24. Januar in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, analysierte Berichte über erste Phase-3-Studien mit den mRNA-Impfstoffen COVID-19 von Pfizer und Moderna. Diese Studien führten zur Zulassung der Impfstoffe in den USA im Rahmen einer Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA). Die Studie befasste sich auch mit verschiedenen anderen Forschungsarbeiten und Überprüfungen von Studien. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe „dramatisch niedriger“ war als von den Impfstoffherstellern behauptet.

Unter konservativen Annahmen überwiegt der geschätzte Schaden der COVID-19 mRNA-Impfstoffe den Nutzen bei Weitem: Für jedes gerettete Leben gab es fast 14-mal so viele Todesfälle durch die modifizierten mRNA-Injektionen“, so die Autoren der Studie.

„Angesichts der gut dokumentierten SAEs [schwerwiegende unerwünschte Ereignisse] und des inakzeptablen Schaden-Nutzen-Verhältnisses fordern wir die Regierungen auf, ein weltweites Moratorium für diese modifizierten mRNA-Produkte zu unterstützen und durchzusetzen, bis alle relevanten Fragen bezüglich Kausalität, Rest-DNA und abweichender Proteinproduktion beantwortet sind.

Die Autoren empfahlen auch die „sofortige Streichung“ von COVID-19-Impfstoffen aus dem Impfplan für Kinder. Sie wiesen darauf hin, dass das Infektionsrisiko bei Kindern sehr gering sei.

„Es ist unethisch und skrupellos, einem Kind einen experimentellen Impfstoff zu verabreichen, bei dem das Risiko, an COVID-19 zu sterben, bei Null liegt, während das Risiko für bleibende Herzschäden nach den besten verfügbaren prospektiven Daten bei 2,2 Prozent liegt“, so die Autoren.

Sehr geringe Wirksamkeit

Nach den ersten Studien von Pfizer und Moderna wurde behauptet, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe eine 95-prozentige Wirksamkeit bei der Verringerung der symptomatischen COVID-19-Erkrankung hätten. Die Studie zeigte, dass diese Wirksamkeitsannahme falsch war.

Die Behauptung von Pfizer stützte sich auf die Tatsache, dass nur acht von 22.000 Impfstoffempfängern während der Studie an COVID-19 erkrankten, während es in der Placebogruppe 162 von 22.000 Personen waren. Insgesamt wurden in beiden Gruppen 170 bestätigte COVID-19-Fälle gemeldet.

Die Forscher wiesen jedoch darauf hin, dass eine große Zahl von Infektionen in die Kategorie „Verdacht auf COVID-19“ fiel, die nicht berücksichtigt wurde. Insgesamt wurden in der Studie 3.410 solcher Verdachtsfälle identifiziert, also 20 Mal mehr als die 170 bestätigten Fälle.

„Berücksichtigt man sowohl die bestätigten als auch die Verdachtsfälle, sinkt die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Entwicklung von Symptomen auf nur 19 Prozent und liegt damit weit unter dem für die Zulassung erforderlichen Schwellenwert von 50 Prozent RR (relatives Risiko)“, heißt es in der Studie.

„Wenn man also sowohl die bestätigten als auch die vermuteten Fälle berücksichtigt, scheint die Wirksamkeit des Impfstoffs dramatisch niedriger gewesen zu sein als die offiziell behaupteten 95 Prozent.

Die Autoren der Studie haben erklärt, dass sie für ihre Arbeit keine finanzielle Unterstützung von einer Organisation erhalten haben. Einige Interessenkonflikte wurden offen gelegt.

Ein Autor erhielt einen Zuschuss von Quanta Computer Inc. Ein weiterer Autor, der Kardiologe Peter A. McCullough, gab an, bei The Wellness Company angestellt zu sein und Aktien/Aktienoptionen zu besitzen. Ein dritter Autor ist der Gründer der Vaccine Safety Research Foundation.

Gerettete Leben vs. Todesfälle

Die Forscher kritisierten die Studienberichte von Pfizer und Moderna für ihre „ausschließliche Konzentration“ auf das relative Risiko oder RR-Maß, während die absolute Risikoreduktion ausgelassen wurde. Sie argumentierten, dass die absolute Risikoreduktion „einen besseren Hinweis auf den klinischen Nutzen eines Medikaments gibt“.

„Beide Arten der Risikoabschätzung sind notwendig, um Verzerrungen in der Berichterstattung zu vermeiden und eine umfassendere Perspektive auf die Wirksamkeit von Impfstoffen zu bieten. Der Verzicht auf absolute Risikostatistiken führt zu einer Überschätzung des klinischen Nutzens von Impfstoffen“.

Im Gegensatz zu der 95-prozentigen Wirksamkeitsrate, die mit dem RR-Maß ermittelt wurde, betrug die absolute Risikoreduktion für die Impfstoffe von Pfizer und Moderna laut der Studie 0,7 Prozent bzw. 1,1 Prozent.

„Eine absolute Risikoreduktion von etwa 1 Prozent für die COVID-19-mRNA-Impfstoffe bedeutet, dass eine beträchtliche Anzahl von Menschen geimpft werden müsste, um einen einzigen leichten bis mittelschweren Fall von COVID-19 zu verhindern“, heißt es in der Studie.

Um einen einzigen Fall einer COVID-19-Infektion zu verhindern, müssten der Studie zufolge 142 Personen mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft werden. Bei Moderna müssten 88 Personen geimpft werden.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen und der Sterblichkeitsrate bei COVID-19-Infektionen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass etwa 52.000 Menschen geimpft werden müssten, um einen COVID-19-bedingten Todesfall zu verhindern.

Dies würde bedeuten, dass pro 100.000 Injektionen des Pfizer-Impfstoffs zwei Leben gerettet werden. Nach den Berechnungen der Forscher besteht jedoch ein Risiko von 27 Todesfällen pro 100.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs. Für jedes durch den mRNA-Impfstoff gerettete Leben würden also fast 14 Leben verloren gehen, so die Studie.

Die Autoren weisen darauf hin, dass das Beratergremium für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der US-Arzneimittelbehörde FDA bei der Bewertung der Impfstoffdaten keine absoluten Risikominderungsmaßnahmen berücksichtigt hat.

Dieser Ansatz weicht von den Richtlinien der FDA ab, die besagen, dass beide Ansätze von entscheidender Bedeutung sind, um einen unsachgemäßen Gebrauch von Medikamenten zu vermeiden“, so die Autoren der Studie.

Schwere Nebenwirkungen

Die Wissenschaftler bezogen sich auf eine Analyse vom September 2022, in der die Häufigkeit von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SUE) in der geimpften Gruppe in den Studien detailliert beschrieben wurde. Die Analyse untersuchte sowohl die Studiendaten von Pfizer als auch von Moderna und entdeckte etwa 125 SAEs pro 100.000 Impfstoffempfänger. Das entspricht einem SAE pro 800 Impfungen.

„Die Pfizer-Studie zeigte ein um 36 Prozent höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe (im Vergleich zu Placebo) … Die Moderna-Studie zeigte ein um 6 Prozent höheres Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe“, so die Analyse.

„Diese Ergebnisse stehen in scharfem Kontrast zu der ursprünglichen Behauptung der FDA, dass die in den beiden Zulassungsstudien berichteten SUEs zwischen den Behandlungsgruppen ausgeglichen waren“, so die Forscher der Studie vom 24. Januar.

Diese Diskrepanz könnte darauf zurückzuführen sein, dass die FDA nur die Anzahl der Personen mit SUEs gezählt hat und nicht die Gesamtzahl der SUEs, die bei den Studienteilnehmern auftraten.

Da eine einzelne Person mehrere SUEs haben kann, würde die Zählung nur der Einzelpersonen eine niedrigere Zahl als die Gesamtzahl dieser unerwünschten Ereignisse ergeben.

„Wenn die SUEs zusammen betrachtet werden, sind die Risiken in der Impfstoffgruppe deutlich höher als die zuvor von der FDA festgelegten Werte“, schreiben die Studienautoren.

Die Analyse ergab, dass das überhöhte Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse (SUE) in der Impfstoffgruppe 10,1 pro 10.000 Personen betrug. Die Risikoreduktion für COVID-19-bedingte Krankenhauseinweisungen in der Placebogruppe betrug jedoch nur 2,3 pro 10.000 Personen.

Das bedeutet, dass die geimpften Personen ein mehr als viermal höheres Risiko hatten, nach der Impfung an einer AESI zu erkranken, als die Placebo-Personen, die wegen der Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. In der Moderna-Studie hatten die Geimpften ein mehr als doppelt so hohes Risiko, an einer AESI zu erkranken.

„Um diese Ergebnisse ins rechte Licht zu rücken, liegt die offizielle SAE-Rate für andere Impfstoffe bei nur 1-2 pro Million“, heißt es in der Studie vom 24. Januar. Die Schätzung der 2020-Analyse, die auf den Daten der Pfizer-Studie basiert (1.250 SAEs pro Million), übersteigt diesen Richtwert um mindestens das 600-fache“.

Impfstoffe in Eile

In der Studie vom 24. Januar stellen die Forscher fest, dass die Sicherheit von mRNA-Produkten nie auf eine Weise bewertet“ wurde, die den wissenschaftlichen Standards für Impfstoffe oder gentherapeutische Produkte entspricht, was ihrer Meinung nach die genauere Klassifizierung“ für diese Impfstoffe ist. „Viele wichtige Studienergebnisse wurden in den veröffentlichten Berichten entweder falsch wiedergegeben oder ganz ausgelassen.

Die üblichen Sicherheitsprüfprotokolle und toxikologischen Anforderungen wurden von der FDA und den Impfstoffherstellern umgangen. Da beide Studien vorzeitig abgebrochen wurden, gab es nie eine „unvoreingenommene Bewertung“ möglicher schwerwiegender unerwünschter Ereignisse.

„Erst nach der EUA wurden die schwerwiegenden biologischen Folgen der überstürzten Versuche deutlich, wobei zahlreiche kardiovaskuläre, neurologische, reproduktive, hämatologische, maligne und autoimmune SAEs identifiziert und in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht wurden“, heißt es in der Studie.

Ferner waren die COVID-19 mRNA-Impfstoffe, die in den Studien hergestellt und bewertet wurden, nicht dieselben, die hergestellt und Menschen auf der ganzen Welt verabreicht wurden. Bei der weltweiten Impfkampagne wurde ein Impfstoff verwendet, der mit einem anderen Verfahren hergestellt wurde, das nachweislich einen anderen Grad an DNA-Kontamination aufwies“.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass seit Anfang 2021 mehrere überhöhte Todesfälle, kardiale Ereignisse, Schlaganfälle und andere schwerwiegende unerwünschte Ereignisse fälschlicherweise COVID-19 und nicht den COVID-19-mRNA-Impfstoffen zugeschrieben wurden.

Die durch diese Impfstoffe verursachten Schäden überschneiden sich sowohl mit dem postakuten COVID-19-Syndrom als auch mit schweren akuten COVID-19-Erkrankungen, sodass der Beitrag des Impfstoffs zu diesen Erkrankungen häufig verschleiert wird. „Mehrfache Auffrischungsimpfungen scheinen eine Dysfunktion des Immunsystems zu verursachen und so paradoxerweise zu einer erhöhten Anfälligkeit für COVID-19-Infektionen bei aufeinanderfolgenden Dosen beizutragen“, heißt es in der Studie.

Für die „große Mehrheit“ der Erwachsenen unter 50 Jahren wurden die angeblichen Vorteile der mRNA-Impfstoffe durch die „potenziell behindernden und lebensbedrohlichen Schäden“ in den Schatten gestellt. Ältere Erwachsene könnten ein höheres Risiko für solche Schäden haben, heißt es in der Studie.

Kritik an CDC und FDA

Mat Staver, Gründer und Präsident der gemeinnützigen Organisation Liberty Counsel, kommentierte die Studie mit den Worten, dass die Wissenschaftler in der Studie „bestätigen, was solide wissenschaftliche Forschung seit Jahren zeigt, nämlich dass diese Impfstoffe weder sicher noch wirksam sind“.

„Die FDA und die CDC sollen die Menschen schützen, aber sie sind zum Schoßhündchen der Pharmaindustrie geworden. Das muss sich ändern“, so Staver.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stehen derzeit unter Beobachtung, weil sie eine Warnung vor Herzmuskelentzündungen durch den COVID-19-Impfstoff unterdrückt haben. Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, des Myokards.

Ein Dokument, das The Epoch Times kürzlich erhielt, zeigt, dass die CDC im Mai 2021 einen Entwurf für eine Warnung vor Myokarditis im Kontext des Impfstoffes erstellt hatte.

Die Behörde sollte die Warnung über ihr Health Alert Network (HAN) landesweit an Gesundheitsbeamte auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie an Ärzte versenden. Die Warnung wurde jedoch nie verschickt, da einige Beamte befürchteten, sie könnte „alarmistisch“ wirken.

Die Epoch Times hat die Behörden um eine Stellungnahme gebeten, aber bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten.