Nach Schweden geht jetzt Norwegen gegen die bargeldlose Agenda vor

Norwegen geht GEGEN die bargeldlose Agenda vor

Regierung will Recht auf Bargeld stärken

Vor kurzem habe ich darüber berichtet, wie Schweden gegen die bargeldlose Agenda vorgeht und nach Wegen sucht, das Recht der Bürger auf Bargeld zu stärken.

Nun will das Nachbarland Norwegen nachziehen.

Die norwegische Regierung schlägt ein neues Gesetz vor, das Geschäfte zwingen soll, Bargeld als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Das heißt, sie dürfen nicht mehr „bargeldlos“ bezahlen.

Das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit will das Gesetz ändern, um sicherzustellen, dass echtes Bargeld immer als Zahlungsmittel verwendet werden kann.

Nach dem neuen Gesetz haben Verbraucher das Recht, in allen Geschäften oder Verkaufsräumen, in denen Waren oder Dienstleistungen verkauft werden, mit echtem Bargeld zu bezahlen. Die einzigen Ausnahmen sind Verkaufsautomaten, unbesetzte Geschäfte und Verkäufe über 20.000 NOK (1926 $).

Die Rolle der Regierung ist es, die Bereitschaft der Gesellschaft zu sichern. Sich nur auf digitale Zahlungssysteme zu stützen, erhöht die Verwundbarkeit der Gesellschaft, sagt Emilie Enger Mehl, Ministerin für Justiz und öffentliche Sicherheit. Quelle Sie sagte auch: „Für die Regierung ist es wichtig, Sicherheit für diejenigen zu schaffen, die zögern, digitale Zahlungslösungen zu nutzen“

Da haben wir es.

Erst hat sich Schweden gegen die bargeldlose Agenda gestellt und jetzt tut Norwegen dasselbe.

Das ist eine großartige Nachricht. Wie ich schon einmal gesagt habe. In einer bargeldlosen Gesellschaft wird es für eine Regierung unglaublich einfach, zu kontrollieren, was man kaufen kann und was nicht. Um Demokratie und Freiheit zu sichern, ist es wichtig, dass wir Bargeld behalten!