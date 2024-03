Scott Ritter über Bidens Rede zur Lage der Nation: Amerika läuft vor der Ukraine davon

US-Präsident Joe Biden hielt am Donnerstag seine Rede zur Lage der Nation vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, in der er zusätzliche Mittel für das Regime in Kiew forderte.

„Statt einer Rede zur Lage der Nation wurden der US-Kongress und das amerikanische Volk mit einer mitreißenden Wahlkampfrede verwöhnt, mit der der US-Präsident den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024 einläutete“, sagte der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und unabhängige Militäranalyst Scott Ritter gegenüber Sputnik.

Biden „tritt gegen den voraussichtlichen Kandidaten der Republikaner, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, an, von dem viele erwarten, dass es ein sehr heißer, ausgesprochen kontroverser und sehr hitziger Wahlkampf wird, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Joe Biden begann seine Rede zur Lage der Nation, seine Wahlkampfrede, mit der Ukraine, mit Russland und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin“, so Ritter.

Scott Ritter on Biden’s State of the Union address: ‘America's running away from Ukraine’



“Instead of a State of the Union address, the US Congress and indeed the American people were treated to a rousing campaign speech which POTUS was using to kick off the 2024 presidential… pic.twitter.com/eX8oZ9mZae