Covid-„Impfstoffe“ & Schwangerschaft: Twitter blockiert OffG, weil es die Wahrheit sagt und die Psychologie des Vorgangs

In den sozialen Medien wird für Impfstoffe mit unbekannten Auswirkungen auf schwangere Frauen geworben und jede abweichende Meinung „unterbunden“, egal wie gut sie begründet ist.

Gestern hat die schottische Regierung einen Tweet mit potenziell gefährlichen medizinischen Fehlinformationen veröffentlicht.

Wir von OffGuardian taten unsere Bürgerpflicht und berichtigten sie, indem wir unumstrittene, bewiesene Fakten aus offiziellen Quellen zitierten….und innerhalb von achtzehn Stunden wurde unser Konto „eingeschränkt“.

Wir sind nun von Twitter ausgeschlossen, es sei denn, wir entfernen den „irreführenden“ Tweet.

Kurz gesagt, Twitter bestraft uns dafür, dass wir die absolute, nachweisbare Wahrheit sagen. Gleichzeitig erlauben sie Regierungen, experimentelle medizinische Behandlungen zu fördern, die schwangeren Frauen und/oder ihren ungeborenen Kindern schaden können.

Hier ist der Original-Tweet, der gestern Abend von der schottischen Regierung (@ScotsGov) gesendet wurde:

Over 55,000 pregnant people in England & Scotland have had the #coronavirus vaccine.



It's the best way to protect you and your baby from the risks of the virus during pregnancy.



Know how to find the right information.



Speak to your healthcare professional or go to NHS Inform.