journal-neo.org: Nach zwanzig Jahren Besatzung Afghanistans ziehen die USA ab, oder, um die Dinge beim Namen zu nennen, sie fliehen feige und schauen verzweifelt über die Schulter, um nicht erneut getreten zu werden. Höchstwahrscheinlich, und das liegt auf der Hand, werden die Taliban sofort zurückkehren, um wesentliche Teile des Landes zu kontrollieren, Waffen und Drogen zu schmuggeln und die afghanische Wirtschaft zu beherrschen. Die Innenpolitik des Landes, die in erster Linie auf Stammesinteressen beruht, wird wieder das gesellschaftliche Leben bestimmen.

“Die Amerikaner sind abgereist, wie Biden bestätigte, weil sie ihre Mission für erfüllt hielten. Natürlich hat er versucht, die Situation so positiv wie möglich darzustellen, aber jedem ist klar, dass die Mission gescheitert ist. Das wird offen zugegeben, auch in den Vereinigten Staaten selbst”, stellte der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Recht fest. Er sagte, der Terrorismus sei nicht verschwunden. Die in der Russischen Föderation verbotene Terrorgruppe DAESH und ein Ableger der in Russland verbotenen Terrororganisation al-Qaida haben ihre Positionen in Afghanistan gestärkt. Gleichzeitig hat die Drogenproduktion einen neuen Höchststand erreicht.

Am 14. Juli kritisierte der ehemalige US-Präsident George W. Bush den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und nannte die Entscheidung des Weißen Hauses einen Fehler. Gegenwärtig verschlechtert sich die Lage in Afghanistan vor dem Hintergrund des Abzugs des US-Militärkontingents aus dem Land. Mitglieder der Taliban konnten mehrere Siedlungen einnehmen, unter anderem nahe der Grenze zu Tadschikistan.

Wenn viele in der Welt zu Recht sagen, dass die amerikanische Besetzung Afghanistans ein kolossaler Fehler war, wiederholen die herrschenden Kreise unverblümt, wie ein Mantra, dass die USA die Hauptziele erreicht haben, für die sie Afghanistan überhaupt besetzt haben, wobei sie gegen alle internationalen Gesetze verstoßen haben: den Taliban einen schmerzhaften Schlag zu versetzen und Osama bin Laden zu töten, im Grunde genommen die Rache nach dem 11. September. Aber war das ein paar tausend amerikanische Leben, zehntausende afghanische Leben und eine Billion Dollar wert? Aber das ist die Philosophie der herrschenden Kreise in den USA – einige unbekannte Ergebnisse zu erzielen, um ihre Macht zu stärken, indem sie weltweit Menschen töten, sogar ihre Soldaten und Offiziere.

Der Abzug des Militärkontingents aus Afghanistan wirft gleich mehrere heikle Fragen zur politischen und militärischen Stellung Amerikas in der Welt auf. Die erste Frage betrifft die Positionierung der Vereinigten Staaten in Asien. Die New York Times stellte fest, dass die Präsenz des Pentagons in Afghanistan die Streitkräfte gegen den weichen Unterbauch Russlands gerichtet hat, was den USA möglicherweise ein strategisches Druckmittel gegenüber Moskau verschafft. Dadurch wurde die Präsenz des Pentagons im Persischen Golf gestärkt, was zusätzliche Kräfte gegen den Iran bedeutete, falls erforderlich. Es erlaubte Washington auch, den vielleicht gefährlichsten Streit auf dem Kontinent zu beobachten und möglicherweise einzugreifen: Den Konflikt zwischen den beiden atomar bewaffneten Staaten, Indien und Pakistan.

Doch diese Vorteile, die in der Vergangenheit hoch geschätzt wurden, sind heute obsolet. Die strategischen Interessen am Persischen Golf nehmen ab, was ein Grund dafür ist, dass Amerika versucht, seine Beziehungen zum Iran von Konfrontation zu Eindämmung und in einigen Fällen zu Kooperation zu verändern. Was den indisch-pakistanischen Konflikt betrifft, so ist sich Washington sehr wohl bewusst, dass seine Präsenz an der Grenze weder hilfreich noch wünschenswert ist.

Die wichtigste Frage bei der Positionierung Amerikas in Asien ist nun, wie viele Diplomaten und Politiker betonen, was mit China geschehen soll. Bislang herrscht in amerikanischen Entscheidungskreisen die Auffassung vor, dass die USA in der Lage bleiben müssen, auf dem gesamten Kontinent in unmittelbarer Nähe zu China zu operieren – auch militärisch. Auf der anderen Seite ist es Pekings primäres Ziel, Washington von militärischen Aktionen in diesem speziellen Gebiet abzuhalten. Diese beiden gegensätzlichen Ziele sind ein wesentlicher Streitpunkt in der sich abzeichnenden strategischen Konfrontation zwischen den USA und China.

Diese Schlussfolgerung führt zur zweiten Frage. In den letzten zwanzig Jahren, angefangen in Afghanistan, hat sich das Pentagon daran gewöhnt, nur gegen Gegner vorzugehen, die viel schwächer, weniger raffiniert und besser organisiert sind. Mit China wird Amerika jedoch auf einen Gegner treffen, der ihm in vielerlei Hinsicht nahezu ebenbürtig ist. Die Rivalität zwischen den USA und China, so stellt die in Saudi-Arabien ansässige Zeitung Arab News fest, könnte angesichts ihrer konkurrierenden Ambitionen, die regionale Ordnung zu gestalten, Frieden und Wohlstand in der Region am meisten behindern. Das Weiße Haus unterstrich den diplomatischen Kampf um Einfluss, den die Covid-19-Pandemie verschärft hat, und teilte mit, dass es als „ein Arsenal von Impfstoffen für die Region“ dienen wolle. Gleichzeitig erklärte China, es habe bereits mehr als 500 Millionen Dosen an Entwicklungsländer geliefert. Der Unterschied besteht darin, dass Peking seinen Impfstoff bereits geliefert hat, während Washington ihn nur verspricht. Aber ob Washington den Impfstoff liefert oder nicht, ist eine große Frage.

Dies wirft ein Schlaglicht auf zwei Aspekte der Wahrnehmung Amerikas – intern und extern. Innenpolitisch wissen die amerikanischen Strategen, das Militär und verschiedene Teile der Gesellschaft, dass zwei Jahrzehnte Kampf in Afghanistan nichts gebracht haben, oder sie haben zumindest das Gefühl, dass sie es tun. Die Situation ist wahrscheinlich schlimmer als in Vietnam vor fünfzig Jahren. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren war die amerikanische Öffentlichkeit zweigeteilt: Die einen waren für, die anderen gegen den Krieg. Vietnam stand im Mittelpunkt der amerikanischen Innenpolitik und heftiger Kontroversen, ganz zu schweigen von der Außenpolitik. In den letzten zehn Jahren jedoch war Afghanistan (und auch der Irak) in der amerikanischen Politik ein zweitrangiges Thema, das im öffentlichen Leben kaum Beachtung fand. Überraschenderweise hat die afghanische Frage auch in den wichtigsten Zentren des amerikanischen außenpolitischen Denkens kaum ernsthafte Beachtung gefunden.

Dies ist eine Folge davon, dass Kriege gegen Gegner geführt werden, die in Bezug auf Stärke und Ressourcen viel schwächer sind. In solchen Fällen werden Kriege zu Kampagnen, bei denen die „Missionen“ angeblich abgeschlossen sind, nachdem die Verteidigungsanlagen der schwächeren Gegner zerstört worden sind. Politiker, die nie an den Ergebnissen von Feldzügen gezweifelt haben, machen weiter. Die Öffentlichkeit war nie begeistert oder zweifelte an einem möglichen „Sieg“. Es stand angeblich zu wenig auf dem Spiel. Und doch ziehen sich die eigentlichen Operationen über Jahre hin, und mit der Zeit verblassen die Kampagnen nicht nur aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit, sondern sie verlieren auch den Sinn, für den sie vermutlich überhaupt erst geschaffen wurden.

Dies führt zu Desillusionierung und möglicherweise zu einem Verlust des Vertrauens in den politischen Entscheidungsmechanismus. Fragen wie: Warum haben wir gekämpft? Zu welchem Zweck? Was haben wir erreicht? Wie wurden diese Entscheidungen getroffen? Und warum haben wir weitergemacht? – All diese Fragen bleiben in den Vereinigten Staaten unbeantwortet.

Die schiere Absurdität, dass diese Militäraktionen Menschenleben gefordert haben und seit Jahren andauern, ohne dass eine klare große Strategie dahinter steht, untergräbt jede Glaubwürdigkeit und vor allem die Glaubwürdigkeit Amerikas. Das Problem sind nicht die Verbündeten, die die kurzfristige Perspektive, die Theatralik und die zentrale Bedeutung bestimmter Kompromisse in der amerikanischen Politik seit Jahren verstanden haben. Für viele Verbündete sind diese Eigenschaften wesentliche Merkmale und Ergebnisse der Vielfalt, Offenheit und Dynamik, die der Politik eines globalen Imperiums innewohnen, das auf einem Kontinent mit einem eigenen, gut etablierten Regierungssystem basiert.

Die Einschätzungen der Gegner gehen jedoch auseinander. Viele sehen in diesen Merkmalen die Schwere der Verwundbarkeit der Vereinigten Staaten. Aus dieser Perspektive ist Amerika bereits eine moderne Version des Römischen Reiches im Niedergang – enorme Ungleichheiten und soziale Unterschiede im Inneren; ein schwaches Zentrum, das in interne politische Streitigkeiten verwickelt ist und sich der gravierenden Veränderungen, die um das Reich herum stattfinden, kaum bewusst ist; Militär und Bürokratie, die die Schwäche des Zentrums mit Frustration betrachten. Trotz alledem mangelt es den Entscheidungsmechanismen im Zentrum, wie das gut informierte Time Magazine betont, oft an Disziplin, Entschlossenheit und einer kritischen Langzeitperspektive – Eigenschaften, die diese Gegner zu befehlen und zu projizieren versuchen.

Der Rückzug oder die schändliche Flucht aus Afghanistan schließt ein weiteres seltsames Kapitel der amerikanischen Außenpolitik ab. Aber er unterstreicht die Fragen nach der Positionierung der USA in der Welt. Diese Fragen wurden beiseite geschoben, als die USA ausschließlich als einzige Supermacht der Welt regierten. Diese Fragen sind heute relevant, weil die Vereinigten Staaten in die wichtigste strategische Konfrontation seit dem Ende des Kalten Krieges eintreten. Diese Konfrontation wird sich auf fast alle Teile der Welt auswirken. Offensichtlich werden die USA in diesem schwierigen und hartnäckigen Kampf nicht als Sieger hervorgehen. Wenn sie wie früher die Überlegenheit über die ganze Welt erlangen, wird es ein Pyrrhussieg sein, der Amerika selbst zerstören wird.