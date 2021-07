Unwirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus

Am Donnerstag hat US-Präsident Joe Biden die angebliche Wirksamkeit der experimentellen Coronavirus-Impfung angepriesen. In einer CNN-Veranstaltung behauptete er, dass Menschen, die sich impfen lassen, nicht „an Covid erkranken“, „ins Krankenhaus eingeliefert werden“, „auf der Intensivstation liegen“ oder „sterben“. Es stellt sich heraus, dass Bidens Zusicherung falsch ist.

Die experimentellen Coronavirus-Impfstoffe, von denen einige nicht einmal Impfstoffe im üblichen Sinne sind, sind keine Wundermittel. Jüngste Informationen aus Israel, wo die Impfungen in großem Umfang und sehr früh verabreicht wurden, deuten darauf hin, dass die Wirksamkeit der Impfungen gegen das Coronavirus sehr schnell nachlässt.

Nathan Jeffay hat in einem Artikel in der Sunday Times of Israel einige Einzelheiten aus den Erfahrungen in Israel berichtet, wo Pfizer-BioNTech den „Impfstoff“ der Wahl liefert. Jeffay verweist auf einen neuen Bericht des Gesundheitsdienstleisters Leumit, aus dem hervorgeht, dass Menschen, die vor Ende Februar geimpft wurden, doppelt so häufig an dem Coronavirus erkranken wie andere geimpfte Israelis“. Darüber hinaus, so Jeffay, veröffentlichte das israelische Gesundheitsministerium am Donnerstag Daten, die darauf hindeuten, „dass Menschen, die im Januar geimpft wurden, jetzt nur noch zu 16 % vor einer Infektion geschützt sind, während die Wirksamkeit bei den im April Geimpften bei 75 % liegt“.

Was ist also die Lösung für das Problem, dass die experimentellen Coronavirus-Impfstoffe nicht wirksam gegen das Coronavirus sind? Viele Menschen, die sich mit der Situation befassen, würden zu dem Schluss kommen, dass es klug ist, die Impfung ganz zu vergessen und sich nicht den bekannten und unbekannten Risiken auszusetzen, die mit den weniger vorteilhaften als vielmehr beworbenen Impfungen einhergehen. Die Menschen könnten alternative Maßnahmen ergreifen, um sich zu schützen, einschließlich der Einnahme bestimmter Vitamine und lang verfügbarer Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin. Sie brauchten nicht einfach zu warten, bis sie ins Krankenhaus eingeliefert werden, wenn die Symptome schwerwiegend werden, auch wenn dies von staatlichen „Gesundheitsexperten“ empfohlen wird.

Die Erwägung eines solchen alternativen Ansatzes ist sinnvoll. Aber die Politiker und die mit viel Geld ausgestatteten Medien scheinen unermüdlich dafür zu werben, dass sich die Menschen auf jeden Fall mit dem experimentellen Coronavirus-Impfstoff impfen lassen.

Traurigerweise besteht die einzige Lösung, die in dem Artikel der Times of Israel angeboten wird darin, den Menschen immer mehr Dosen des experimentellen Coronavirus-Impfstoffs in die Arme zu pumpen: die Impfungen haben beim ersten Mal nicht gut funktioniert, also verabreichen Sie allen nach ein paar Monaten eine weitere Dosis. Ach ja, und ignorieren Sie weiterhin die sich ständig häufenden Berichte über Todesfälle und schwere Erkrankungen nach den Impfungen.