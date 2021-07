Wie die Russen mit der Wettermodifikation HAARP, Krieg mit der NATO in der Nordsee geführt haben

Von Paris JM: ER ist Medizinphysiker mit internationaler Ausbildung und reichhaltiger Berufserfahrung in Krankenhäusern in Griechenland. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Notfällen im öffentlichen Gesundheitswesen sowie mit Computersimulationen und Katastrophenmanagement im Gesundheitswesen. Er hat an der Entwicklung von BIMS (Balkan Incident Management System) und einer Reihe von Katastrophenszenarien mitgewirkt, die Themen von Nuklearkatastrophen bis zur Telemedizin und von Cyberkriminalität bis zum Bioterrorismus abdecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich vom Wall Street International Magazine veröffentlicht.

Das berühmte oder berüchtigte HAARP existiert nicht mehr. Niemand ist mehr in seinen Anlagen, die zu ihm führenden Straßen sind blockiert, die Gebäude sind verschlossen und die Generatoren sind außer Betrieb. Die einst nervösen Wachen am Eingangstor des Etablissements sind nicht mehr da. Eine Station, die etwas mehr als 290 Millionen US-Dollar kostete und über zwei Jahrzehnte lang unzählige wissenschaftliche Experimente beherbergte, wurde geschlossen.

Es wird berichtet, dass die Station zur Schließung gezwungen wurde, weil sie sich weigerte, die Ausrüstung der Anlage zu modernisieren. Die Modernisierung, die erforderlich war, um die neuen Umweltauflagen der Vereinigten Staaten zu erfüllen, war kostspielig und niemand war bereit, dafür zu zahlen. War das der wahre Grund für die Schließung?

Die Nachricht, dass Norwegen angeboten hat, seine einzigartige Ausrüstung zu leihen oder zu kaufen, ist beim ersten Lesen seltsam. Die Zukunft der 180 berühmten HAARP-Antennen ist eine ernste Frage. Es ist wichtig zu wissen, dass das Ionosphärenlabor in Tromso in Norwegen zwar wie HAARP funktionierte, aber nicht von Verschwörungstheorien verfolgt wurde.

In letzter Zeit wird jedoch behauptet, die Superwaffe sei nicht geschlossen worden, sondern habe lediglich den Besitzer gewechselt. Sie fordern uns auf, die im Internet verbreiteten Geschichten zu widerlegen. Für sie ist das HAARP sehr nützlich und funktioniert immer noch in einem anderen Rahmen und unter einer anderen Aufsichtsbehörde. Andere wiederum behaupten, dass es weiterhin in Betrieb ist, mit dem einzigen Unterschied, dass es nicht mehr allein der DARPA gehört. Ein allgemeines Konsortium hat die Superwaffe übernommen, höchstwahrscheinlich unter der Aufsicht der NATO, und nicht nur das.

Seltsame Behauptungen, aber werfen wir einen Blick darauf

Die Russen kennen die ionosphärischen Fähigkeiten dieser Labors aufgrund der in ihren Labors gesammelten Erfahrungen tatsächlich sehr gut. Aber Russland war schon immer besorgt über seine eigenen militärischen Nachteile, die durch ausländische Technologien und Waffen entstehen.

In diesem fragenden Umfeld bat ein Admiral der russischen Nordsee-Marine Präsident Wladimir Putin, die Situation im Golf von Aden zu prüfen. Nachdem der Kreml das Schreiben des Admirals erhalten hatte, warf er einen ersten Blick auf das Gebiet und zeigte sich alarmiert über die Anwesenheit riesiger Seestreitkräfte im Golf von Aden. Seine Berater waren fasziniert von diesen gigantischen Operationen, deren Vorwand für die Bekämpfung von Piraten nicht zufriedenstellend war. Sie kamen zu dem Schluss, dass dort im Golf etwas Wichtiges vor sich ging und weitere Überlegungen angestellt werden mussten. Die Präsenz von Militäroperationen wie Ocean Shield (NATO), Atalanta (EU), Combined Task Force 151 (USA) war für sie möglicherweise eine Verschleierung.

Ein spezielles Team wurde eingesetzt, um die Situation zu untersuchen, um Moskau die Antworten zu liefern. Nach einer Untersuchung des Golfs von Aden entdeckte dieses Team einen magnetischen Wirbel in einem Gebiet vor der Küste Somalias, der möglicherweise mit dem HAARP-System in Verbindung steht.

Sie hatten es mit einem Wirbel im Meer zu tun, der alle Gesetze der Physik „herauszufordern“ schien. Die Möglichkeit, dass ein amerikanisches Militärprojekt enorme Energiemengen absorbiert, die vom Antennensystem ausgestrahlt werden und in den Wirbel fallen. Dies würde zu einem Anstieg der Meerwassertemperatur in der Bucht führen. Die Befürchtungen, dass dies dramatische Auswirkungen auf die Nordsee haben könnte, sind nun sehr real.

Die Russen haben erkannt, dass das eigentliche Ziel des Experiments darin besteht, in das kalte oder gefrorene Wasser des Meeres einzugreifen. Dies könnte durch die Emission von Energie von der HAARP-Gegenstelle in Norwegen und deren Ausbreitung in die dortigen Meere erreicht werden.

Sie mussten sofort reagieren.