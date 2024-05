COVID-Impfstoffe und Blutgerinnsel: Krankenpflegerin bezeugt unerwartete Todesursachen

Sie merkt an, dass „es so beunruhigend war“, weil „niemand darauf zu achten schien“.

„Als ich sah, wie die COVID-Impfung eingeführt wurde, fielen die Leute um wie die Fliegen. Ich meine, die Impfstoffe wurden in der Bevölkerung eingeführt und dann gab es plötzlich viele Todesfälle”, sagt Hansen. „Es ging durch die Medien, es ging durch die Nachrichten, das hat mich so erschüttert. Denn niemand schien dem Aufmerksamkeit zu schenken.“

Hansen erzählt, dass sie einen Brief an den Chefarzt der größten Versicherungsgesellschaft in Alabama geschrieben hat, in dem sie von einem Mitarbeiter erzählte, den er kannte und der gleich nach der Einführung der Impfstoffe tot umgefallen war. Aber, so Hansen, sie sagten immer wieder: „Nun, er ist an etwas anderem gestorben…“. Der Whistleblower merkt an, dass sie den Tod auf „ein mysteriöses Blutgerinnsel“ zurückführten.

„Und das war eines der ersten Signale [des Massensterbens], ich meine, diese Blutgerinnsel traten auf, und sie waren nicht genau dort, wo jeder sie vermutete“, sagt Hansen. In Bezug auf die Frage, wann sie damit rechnen kann, dass die Menschen wie die Fliegen umfallen, merkt sie an, dass „es davon abhängt, wann sie [die Injektionen] in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eingeführt werden“.

„Mein älterer Onkel, der am Ende TIAs [transitorische ischämische Attacken] bekam, war eine der ersten Gruppen, die geimpft wurden, und dann starb er innerhalb von sechs bis acht Wochen nach Einführung des Impfstoffs an einem Schlaganfall“, sagt Hansen.

Hansen fügt hinzu, dass sie „eine Cousine hatte, deren Mann im Alter von 50 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist“. Die Whistleblowerin fügt hinzu, dass ihr Cousin „am Ende an einem neu auftretenden Krebs erkrankte“.

„Was ist mit dieser mRNA los?“, fragte sich Hansen, als sie die vielen Todesfälle bemerkte. Sie begann, Dr. Pierre Kory und Dr. Peter McCullough zu folgen, und fand heraus, wie gefährlich die Injektionen wirklich sind.

Ebenso stellt der Krankenpfleger fest, dass „niemand ein Produkt mit Notfallzulassung für jemandem vorschreibt. Es geht immer um die Wahlfreiheit – es ist Ihr Körper, Ihre Wahl. Und all diese Arbeitgeber und Schulen haben es vorgeschrieben“.

Schließlich fügt Hansen in diesem Clip hinzu, dass einer ihrer Mitarbeiter einen Freund hatte, der „ein 16-jähriges Kind mit einer Hirnblutung“ war. Hansen fügt hinzu: „Dieses Kind hat überlebt, aber welches 16-jährige Kind bekommt schon aus heiterem Himmel eine Hirnblutung? Nachdem sie einen experimentellen Impfstoff erhalten haben.“

Komplettes Video: