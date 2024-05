WHO zeigt Verachtung für internationale Rechtsstaatlichkeit

Diese Woche wird die Arbeitsgruppe zur Revision der Internationalen Gesundheitsvorschriften (WGIHR) ihre achte Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai fortsetzen, nur 10 Tage vor der 77. Weltgesundheitsversammlung (WHA) am 27. Mai, auf der über das gesamte Paket der Änderungsentwürfe abgestimmt werden soll. Wissenschaftler, Parlamentarier und die Zivilgesellschaft auf der ganzen Welt haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die WGIHR ihre eigenen Verfahrensregeln gemäß Artikel 55.2 der IGV (2005) nicht einhalten, der eine viermonatige Überprüfungsfrist vor einer Abstimmung vorschreibt.

Artikel 55 Änderungen

1 Änderungen dieser Ordnung können von jedem Vertragsstaat oder vom Generaldirektor vorgeschlagen werden. Diese Änderungsvorschläge werden der Gesundheitsversammlung zur Prüfung vorgelegt.

2 Der Wortlaut jeder vorgeschlagenen Änderung wird vom Generaldirektor allen Vertragsstaaten mindestens vier Monate vor der Gesundheitsversammlung, auf der sie zur Beratung vorgeschlagen wird, übermittelt.

Diese merkwürdige Situation mag für viele unverständlich sein. Die Verhandlungsdelegationen und Ländervertretungen sind sicherlich mit prominenten Diplomaten und Juristen besetzt. Als das Thema auf der fünften Tagung der WGIHR im Oktober 2023 diskutiert wurde, war es für sie jedoch kein großes Problem. Während der öffentlichen Diskussion erklärte der Rechtsberater der WHO, dass Artikel 55(2) auf die WGIHR als Unterabteilung der WHA nicht anwendbar sei, ohne zu berücksichtigen, dass Artikel 55(2) eine solche Unterscheidung nicht vorsieht und die WGIHR ursprünglich beabsichtigt hatte, ihn zu respektieren, indem sie sich selbst eine Frist bis Januar 2024 gesetzt hatte. Ein Ko-Vorsitzender der WGIHR erklärte, dass die Verhandlungen über das vorhergehende Änderungspaket, das 2005 angenommen wurde, bis zum Morgen der 58. Tagung der WGIHR andauerten und dies ein falscher Präzedenzfall sei. Die 1969 verabschiedete und 1973 und 1981 geänderte Fassung der IHR enthielt keine derartige Verfahrensregel für die Einreichung von Änderungen. Die Viermonatsfrist wurde erst in die 2005 von der WHA verabschiedete Fassung aufgenommen und ist daher erst seit diesem Zeitpunkt gültig. Es ist daher klar, dass das, was 2005 geschah, nicht gegen Artikel 55(2) verstieß, da er nicht existierte.

Bedauerlicherweise stimmte die AGIHR dem Vorschlag zu, die Arbeiten bis Mai 2024 fortzusetzen, wie aus dem Sitzungsbericht hervorgeht.

5. Die Ko-Vorsitzenden stellten fest, dass es unter Bezugnahme auf den Beschluss WHA75(9) (2022) unwahrscheinlich sei, dass das Änderungspaket bis Januar 2024 fertiggestellt werden könne. In diesem Zusammenhang kam die Arbeitsgruppe überein, ihre Arbeit zwischen Januar und Mai 2024 fortzusetzen. Der Generaldirektor wird der 77. Weltgesundheitsversammlung das von der Arbeitsgruppe vereinbarte Änderungspaket vorlegen.

Wir sind Zeugen einer Art Vertuschung – gewollt oder ungewollt – der Verletzung von Artikel 55(2) durch führende Politiker und supranationale Gremien, die Gesetze für den Rest der Welt erlassen. Die Regierungen haben sich auch nicht über die jüngsten unbegründeten Behauptungen der WHO aufgeregt, sie habe die Anforderungen des Artikels 55.2 erfüllt, indem sie im November 2022 eine Sammlung von 308 Änderungsvorschlägen in Umlauf brachte, die in mehreren Verhandlungsrunden weitgehend geändert oder gestrichen wurden. Diese Behauptungen müssen zurückgewiesen werden, da der endgültige Text gemäß Artikel 55(2) vier Monate vor der WHA-Abstimmung vorliegen muss, wie oben dargelegt.

Der gesamte IHR-Änderungsprozess ist inzwischen zu einem Theater geworden. Die Verhandlungen über den Entwurf einer Pandemievereinbarung und die IHR-Änderungsentwürfe sind wahrscheinlich die am genauesten beobachteten zwischenstaatlichen Prozesse überhaupt. Aus Angst vor einer Zukunft, in der nicht gewählte Gesundheitsbürokraten private und kommerzielle Aktivitäten ohne Kontrolle und Rechenschaftspflicht einschränken, hat sich die Öffentlichkeit zu Wort gemeldet und ihren gewählten Vertretern ihre Besorgnis mitgeteilt. Zum Beispiel hat dieser offene Brief mehr als 14.000 Online-Unterschriften von besorgten Bürgern aus der ganzen Welt erhalten. Die Abschaffung der Viermonatsfrist wird nicht nur die Regierungen daran hindern, den Text vor der Unterzeichnung angemessen zu prüfen, sondern bedeutet auch, dass die Öffentlichkeit weniger oder gar keine Zeit haben wird, ihre Bedenken und ihren Widerstand zum Ausdruck zu bringen.

Es ist wirklich beschämend, dass die WHO und die WGIHR zugestimmt haben, Artikel 55(2) zu ignorieren, obwohl dies eine Gelegenheit gewesen wäre, ihre Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen. Wahrscheinlich treiben sie interne Egos und externer Druck dazu, sich trotz der katastrophalen Reaktion auf COVID 19 als unermüdliche Kämpfer gegen die Pandemie darzustellen. Unabhängig davon kann die ganze Welt nun sehen, wie zwischenstaatliche Gremien, die ihre eigenen Regeln ignorieren, zur Lachnummer werden. Was ist von der internationalen Rechtsstaatlichkeit übrig geblieben?

Haben die Regierungen begriffen, dass sie von den wiederholten Botschaften der G20, der WHO und der Weltbank, dass noch mehr gefährliche Pandemien kommen würden und die Welt dringend neue Pandemieabkommen benötige, in die Irre geführt wurden? Wenn sie zur Vernunft kommen, haben sie vielleicht noch Zeit, Artikel 56(5) der IHR zu nutzen, um auf der nächsten WHA ihre Unzufriedenheit mit der Interpretation von Artikel 55(2) durch die WHO zum Ausdruck zu bringen und eine Vertagung der Abstimmung zu fordern, bis die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Artikel 56 Beilegung von Streitigkeiten 5. Im Falle einer Streitigkeit zwischen der WHO und einem oder mehreren Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieser Ordnung wird die Angelegenheit der Gesundheitsversammlung vorgelegt.

Sollten sie scheitern, bleibt ihnen nur die Möglichkeit, bei der 78. WHA massiv gegen die beiden Pandemie-Texte zu stimmen.

Gibt es noch Hoffnung für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit in internationalen Foren?

*

Dr. Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) arbeitete im Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und im Büro des Hochkommissars für Menschenrechte im Bereich des Völkerrechts. Anschließend verwaltete sie Partnerschaften mit multilateralen Organisationen für den Intellectual Ventures Global Good Fund und leitete die Entwicklung von Umweltgesundheitstechnologien für ressourcenarme Gebiete.