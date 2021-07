Covid-Impfweltmeister Israel mit explodierenden Zahlen an neu Infektionen

Zahl der bestätigten Fälle schießt auf über 14.000 hoch

Über 2.200 neue Coronavirus-Fälle an einem Tag diagnostiziert, 153 sind in ernstem Zustand.

Wie das israelische Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen mitteilte, wurden am Dienstag insgesamt 2.260 neue Coronavirus-Fälle diagnostiziert.

In ganz Israel gibt es nun 14.365 bestätigte Coronavirus-Fälle. In den Krankenhäusern des Landes werden 258 Coronavirus-Patienten behandelt, von denen sich 153 in einem ernsten Zustand befinden.

Die Zahl der kritisch kranken Patienten stieg von 34 am Dienstag auf 35 am Mittwoch, während die Zahl der Patienten an Beatmungsgeräten von 26 auf 28 anstieg.

Am Dienstag wurden 105 918 Coronavirus-Tests durchgeführt, und von den am selben Tag zurückgegebenen Testergebnissen waren 2,38 % positiv.

Inzwischen haben in Israel 5.772.362 Menschen die erste Dosis des Coronavirus-Impfstoffs erhalten, und 5.334.736 von ihnen haben auch die zweite Dosis des Impfstoffs erhalten.

Dreiunddreißig Prozent der israelischen Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren haben beide Dosen des Impfstoffs erhalten, wobei der Anteil der israelischen Jugendlichen, die mindestens eine Dosis erhalten haben, auf 41,4 % gestiegen ist.

Gleichzeitig wurden in Israel etwa 2.000 Personen mit einer experimentellen dritten Dosis des Impfstoffs geimpft, die sich als sicher erwiesen hat. Diese Personen gelten als besonders gefährdet, Komplikationen durch das Virus zu entwickeln. Dazu gehören immungeschwächte Personen und Menschen mit bestimmten Erkrankungen.

Das Gesundheitsministerium wird im Laufe des Mittwochs zusammenkommen, um zu entscheiden, ob allen älteren Menschen eine dritte Dosis verabreicht werden soll. Wenn die Maßnahme genehmigt wird, soll sie in der nächsten Woche eingeführt werden.

Anteil der vollständig gegen COVID-19 geimpften Bevölkerung

Als Vergleich die Statistik der Schweiz die sich fast ähnlich entwickelt (kann bei Add County hinzugefügt werden). Mehr Impfungen steigende Covid-Fälle

Täglich neue bestätigte COVID-19-Fälle