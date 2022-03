COVID in Russland: Die neue Normalität

Der Virenbetrug ist zu einem festen Bestandteil der „öffentlichen Gesundheit“ in Russland geworden

Von Riley Waggaman, einem in Moskau lebenden Autor und ehemaligen „Senior Editor“ bei RT

Moskau hat seine Maskenvorschriften fallen gelassen; Regionen in ganz Russland haben ihre Pflichtimpfungen und Selbstisolierungsvorschriften aufgehoben. Hat sich Russland nun endgültig von dem Virus-Betrug verabschiedet?

Ganz und gar nicht, nur sind die Berichterstattung rund um die Uhr und die öffentlichen Rituale jetzt für die „Sonderoperation“ in der Ukraine reserviert. Der gefürchtete Virus ist zu einer allgegenwärtigen, aber normalisierten Gefahr geworden, die mit einer schillernden Auswahl an unbewiesenen Medikamenten unterdrückt, aber nie vollständig ausgerottet werden kann. Tatsächlich bringt die russische Regierung alle möglichen neuen Behandlungen auf den Markt, um die Bevölkerung vor positiven PCR-Tests zu schützen.

Verstecken Sie Ihre Kinder

Russland ist gegenüber anderen Ländern im Rückstand, wenn es um die Injektion von Kindern geht. Doch selbst wenn COVID wegen des Konflikts in der Ukraine in den Hintergrund tritt, schreiten die russischen Gesundheitsbehörden mit ihren Plänen zur Verabreichung von Spritzen an Jugendliche voran. Alexander Gintsburg – der mutmaßliche Drahtzieher von Sputnik V – wird bald damit beginnen, die „kinderfreundliche“ Version seiner Gerinnungsspritze an Kindern im Alter von 6 bis 11 Jahren zu testen. In der Zwischenzeit fordert das russische Gesundheitsministerium alle unter 18-Jährigen auf, sich impfen zu lassen, um sich vor „Stealth Omicron“ zu schützen.

Russlands „Sputnik-M“ ist kaum getestet worden; Ärzte, die sich gegen dieses sinnlose Impfprogramm ausgesprochen haben, warnen davor, dass Russlands jüngste Generation einem potenziell katastrophalen medizinischen Experiment ausgesetzt wird.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass in nicht allzu ferner Zukunft Kinder in Russland in regelmäßigen Abständen ihren „COVID-freien“ Status nachweisen müssen. Im Januar gaben russische Wissenschaftler bekannt, dass sie einen „Mantoux-Reaktionstest“ für das Coronavirus entwickelt haben. In Russland werden Mantoux-Tests üblicherweise zum Tuberkulose-Screening von Kindern eingesetzt. Der Tuberkulosetest ist grundsätzlich erforderlich, um Ihr Kind in der Schule anzumelden (es gibt zwar Möglichkeiten, ihn zu umgehen, aber Sie müssen verschiedene Hürden überwinden).

Sind Sie bereit für Ihre halbjährliche intranasale Auffrischungsimpfung?

Das berühmte russische Gamaleya-Zentrum – „die weltweit führende Forschungseinrichtung“ – lässt derzeit seinen nasalen Impfstoff Sputnik V zu. Das Medikament wird als Auffrischungsimpfung vermarktet, die wahrscheinlich alle sechs Monate erforderlich sein wird.

Putin hat sich im November selbstlos bereit erklärt, diese Nasendroge zu testen – seine vierte Sputnik-Dosis in weniger als einem Jahr.

Russlands Bill-Gates-Groupie rettet den Tag

Aber ist das Sputnik-Nasenpulver stark genug, um „Stealth Omicron“ zu stoppen? Vielleicht nicht. Zum Glück hat Veronika Skvortsova, die Leiterin der russischen Föderalen Medizinisch-Biologischen Agentur (FMBA), erfolgreich einen neuen Impfstoff, mit dem Namen „Konvasel“, registriert, der alle Formen von heimlichem Omicron vernichtet.

Skvortsova sitzt in dem von Bill Gates finanzierten Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Zu ihren Vorstandskollegen gehören Dr. Chris Elias, Präsident des Global Development Program von Bill & Melinda Gates, und Amerikas beliebtester Arzt, Anthony Fauci.

Skvortsova ist so etwas wie der Leonardo da Vinci der COVID-Medikamentenentwickler. Am 15. März traf sie sich mit Putin, um eine ihrer neuesten Erfindungen, MIR-19, zu besprechen, was für „Small Interfering RNA“ steht.

Skvortsova informiert Putin über ihr COVID-Dampfgerät. März 15, 2022 (Quelle)

Wie Skvortsova erklärte:

Die Hauptbestandteile des Medikaments sind synthetische Moleküle der kleinen interferierenden RNA (siRNA), die in der infizierten Zelle des Körpers auf das Genom des Erregers abzielen und zu dessen Abbau beitragen.

Das Medikament, das inhaliert wird, kommt derzeit in Krankenhäusern zum Einsatz. Skvortsova zufolge „laufen derzeit ambulante Studien, um dieses Medikament einzusetzen, sobald der erste positive PCR-Test festgestellt wird. Dann ist es am wirksamsten. Die Erfahrung zeigt, dass drei Inhalationen pro Tag über fünf Tage ausreichen, um einen negativen PCR-Test zu erhalten“.

Sie betonte, dass MIR-19 sicher und wirksam sei und das menschliche Genom in keiner Weise verändere. Und es gibt absolut keinen Grund, an ihr zu zweifeln.

Während ihrer Amtszeit als Gesundheitsministerin (2012-2020) leitete Skvortsova einen jahrelangen Schwindel, bei dem gefälschte Daten verwendet wurden, um den Sieg in einem öffentlichen Gesundheitskrieg gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erklären. Außerdem arbeitete sie zusammen mit Gintsburg an der Entwicklung eines genetischen Ebola-Impfstoffs, der später spektakulär scheiterte. Im Grunde ist Skvortsova auf zwei Dinge spezialisiert: unbewiesene genetische Schlämme und Schwindel im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Es bleibt abzuwarten, ob MIR-19 so sicher und wirksam sein wird wie einige der anderen Medikamente, die bereits zur Bekämpfung von COVID in Russland eingesetzt werden – darunter ein Medikament, das „schwere toxische Schäden“ an der Leber verursacht (Quelle: Russlands Gesundheitsminister Michail Muraschko).

Die neue Normalität

Die Globalisten sind auf dem Rückzug. In Russland werden Krankenhauspatienten mit positivem PCR-Test angewiesen, synthetischen RNA-Dampf zu inhalieren.

Unterdessen sterben Rentner auf mysteriöse Weise in Rekordzahlen. Am 16. März meldete RBK, dass die Zahl der registrierten Rentner in Russland in den letzten 12 Monaten um fast 1 Million gesunken ist – der größte Rückgang seit Anfang der 1990er Jahre.

Es ist eine sehr seltsame Zeit in Russland. Bemerkenswerterweise hüllen sich dieselben Beamten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die auf Abriegelungen und Impfungen drängten, jetzt in die Fahne, während sie versprechen, die gefürchteten „fünften Kolumnisten“ aufzuspüren.

Die russische Schauspielerin und Aktivistin Maria Shukshina fasste die aktuelle Situation recht gut zusammen:

Die [COVID-]Propagandisten waren für die Zwangsimpfung, und diejenigen, die dagegen waren, wurden als Volksfeinde bezeichnet, sie riefen zum Schießen, zum Absperren von Vierteln und zum Erstechen auf. Das alles wurde über die staatlichen Sender verbreitet. Jetzt ein Salto in der Luft – und dieselben Vollzeit-Propagandisten, die für die Zwangsimpfung eintraten und sich an der globalistischen Agenda von Schwab und Gates zur Umverteilung der Welt beteiligten, sind jetzt Patrioten, und jetzt sind sie für geistige und moralische Werte, Nationalisierung und Importsubstitution. Erst haben sie bei der Impfstoff-Agenda versagt, und jetzt wird befürchtet, dass sie auch bei der patriotischen Agenda versagen werden… Es gibt kein Vertrauen in diese Leute.