Covid-Lüge: Dr. Mike Yeadon vor den Mitgliedern des britischen Parlaments am 4. Dezember 2023 und die Rede, die von der AFD zensiert wurde. Video

Von Patricia Harrity

Dr. Michael Yeadon hatte eine Videoaufzeichnung für die gestrige Veranstaltung mit Andrew Bridgen im Parlament vorbereitet, doch angeblich lag ein technischer Fehler vor. Laut Dr. Yeadon muss es sich um zwei Fehler gehandelt haben, da die Aufzeichnung bereits einige Tage zuvor eingegangen war und bestätigt wurde, dass sie funktionierte“, und „Peter McCullough wollte per Videolink, z.B. Zoom“, präsentieren, doch ein technischer Fehler verhinderte, dass sie zu sehen war. „Es ist nicht zu glauben, dass sowohl der Link als auch die lokale Wiedergabe fehlgeschlagen sind. „Warum wollten sie nicht, dass ich spreche?“, fragt er. Warum eigentlich?

„Das ist meine zensierte Rede für die Veranstaltung von Andrew Bridgen.“

Rede von Dr. Mike Yeadon vor den Mitgliedern des britischen Parlaments am 4. Dezember 2023

Hallo. Mein Name ist Dr. Mike Yeadon.

Wahrscheinlich wissen Sie inzwischen, dass ich von Beruf Wissenschaftler und Biologe bin. Ich bin seit über 30 Jahren in der biopharmazeutischen Industrie tätig. Bekanntlich war ich früher Vizepräsident bei Pfizer und verließ das Unternehmen 2011 als Vizepräsident und weltweiter Leiter der Atemwegsforschung.

Ich war für alles von der Idee bis zum klinischen Nachweis des Konzepts verantwortlich. In den zehn Jahren nach meinem Ausscheiden bei Pfizer habe ich als Selbstständiger gearbeitet. Ich war Berater von 30 Biotech-Unternehmen.

Außerdem gründete ich Led und verkaufte mein eigenes Biotech-Unternehmen Ziarco. Und wir wurden 2017 in einem Artikel im Forbes-Magazin erwähnt. Ich glaube, er hieß Converting Pfizer Discards into Gold und wurde von einem ehemaligen Vorstandsmitglied von Pfizer geschrieben. Drei Jahre vor diesem angeblichen Ereignis war ich also in der Branche sehr angesehen.

Ich werde Ihnen sagen, dass die sogenannten Impfstoffe absichtlich so konzipiert wurden, dass sie den Menschen schaden, und ich werde Ihnen mehrere Beispiele dafür geben, die auf meiner umfassenden Erfahrung in der Industrie mit rationalem Arzneimitteldesign basieren. Kein einziges Atom oder Molekül eines synthetischen Arzneimittels ist da drin. Mit viel Glück ist es da drin, weil die Menschen es ausgewählt und weil sie beabsichtigt haben, dass bestimmte Dinge aus ihren Entscheidungen resultieren.

Aber nur ganz kurz, Sie sollten wissen, dass ich hoffe, dass es keine Pandemie gegeben hat.

Denis Rancourts Daten zeigen, dass die Evidenzdaten zur Gesamtsterblichkeit im Vorfeld der Erklärung überhaupt nicht gestiegen sind. In betrügerischer Absicht von wem? Von einer Pandemie. Es gibt keinen öffentlichen Gesundheitsnotstand außer dem, der von unseren Regierungen geschaffen wurde.

Es wurde ein unangemessener, betrügerischer PCR-Test verwendet, um den Menschen den Eindruck zu vermitteln, sie hätten eine bestimmte Krankheit, obwohl dies nicht der Fall war. Es waren ganz normale Krankheiten. Und dann geschah das auf drei verschiedene Arten. Die Menschen wurden durch veränderte medizinische Verfahren, die über das nationale Niveau hinaus auferlegt wurden, schlecht behandelt.

Kurz gesagt, Massenbeatmung von Menschen in Krankenhäusern, die zu vielen Todesfällen führte. In Pflegeheimen wurden vielen Menschen Beruhigungsmittel und atemdepressive Mittel verabreicht, was zu ihrem Tod führte.

Meine Doktorarbeit befasste sich speziell mit dem Thema Opiate und Atemdepression. Und in der Gemeinde wurden den Menschen lebensrettende Antibiotika verweigert und sie starben an bakterieller Lungenentzündung. Das ist Ihre Pandemie. Es gibt keine andere Pandemie. Und auf der Grundlage dieser Lüge wurde uns gesagt, dass Impfstoffe auf uns zukommen und unsere Rettung sein würden.

Zwei Dinge, wie ich schon sagte. Erstens gibt es keine Pandemie, also brauchen Sie sicherlich keine experimentelle, übereilte medizinische Intervention. Aber auch wenn es so wäre, kann ich Ihnen als jemand, der seit über 30 Jahren in der Industrie tätig ist, sagen, dass es absolut unmöglich ist, ein komplexes biomedizinisches Produkt zu erfinden, zu testen, klinisch zu bewerten, herzustellen und dann weltweit einzuführen. Es ist absolut unmöglich. Es ist nicht mal nahe dran, es ist um Jahre falsch.

Der schnellste Rekordpreis hierfür lag bei sechs Jahren. Und Freunde von mir, die ihr ganzes Leben lang in der Herstellung komplexer biologischer Produkte gearbeitet haben, sagen mir, dass allein die Methodenentwicklung für die Entwicklung eines reproduzierbaren Herstellungsprozesses mehrere Jahre dauert.

Was auch immer also Ihrer Meinung nach getan wurde, ich sage Ihnen, es wurde kein richtiges medizinisches Produkt entwickelt. Was meiner Meinung nach geschah, war die Entwicklung von Materialien, die absichtlich giftig sind.

Und dann wurden sie skizzenhaft weiterentwickelt und den Menschen in die Arme gepresst, oft unter Zwang, manchmal sogar auf Anordnung, mit dem wenig überraschenden Ergebnis, dass Millionen von Menschen gestorben sind. Ich habe heute nicht die Zeit, um zu erklären, was sie meiner Meinung nach in Zukunft machen werden, aber es genügt zu sagen, dass weitere Injektionen kommen werden, wenn wir das nicht stoppen.

Wie ich schon sagte, bin ich in der Kunst der rationalen Arzneimittelentdeckung bewandert. Warum sage ich also, dass diese Materialien absichtlich giftig sind? Nun, lassen Sie mich Ihnen das erste Beispiel geben. Was glauben Sie, warum Ihr Körper mit sich selbst nett umgeht, aber wenn er infiziert ist oder einen Krebs entdeckt, zieht er in den Krieg.

Die Antwort lautet: Er unterscheidet zwischen Dingen, die für ihn selbst bestimmt sind, und Dingen, die nicht für ihn selbst bestimmt sind. Und es ist hervorragend darauf trainiert, fremde Dinge, die nicht zu einem selbst gehören, zu erkennen und anzugreifen. Wenn man einer Person ein Gen injiziert, das für ein fremdes Proteinstück kodiert, z. B. ein Spike-Protein aus einem fremden Organismus, wird der Körper das erkennen.

Und jede einzelne Zelle, die dieses Material aufnimmt und ein fremdes Protein exprimiert, wird von Ihrem Immunsystem angegriffen und getötet. Wenn Sie jetzt denken, das sei Immunologie für Fortgeschrittene, möchte ich Sie eines Besseren belehren. Es steht im ersten Kapitel. Die Unterscheidung zwischen selbst und fremd ist eine der wichtigsten Lektionen der Immunologie.

Und jede einzelne Person, die an der Verabreichung dieser Materialien an Ärzte beteiligt war, wusste, was ich Ihnen gerade gesagt habe: Sie werden unweigerlich Schäden verursachen. Hinzu kommt, dass es nicht nur schlimm genug ist, dass man ein fremdes Protein herstellt, sondern dass man ein spezielles Material herstellt, das Spike-Protein genannt wird. Diese Stoffe sind biologisch aktiv. Das heißt, wenn man sie z. B. dem menschlichen Blut hinzufügt, beginnen sie zu gerinnen, es gerinnt.

Diese Stoffe sind biologische Gifte. Jetzt haben Sie also eine Gensequenz, die fremde Proteine bildet. Das bedeutet, dass Ihr Körper jede Zelle angreift und abtötet, die das tut. Und sollten Sie etwas von diesem Protein in Ihr Blut freisetzen, wird es Blutgerinnsel bilden. Wenn es zum Beispiel in der Nähe von Nerven freigesetzt wird, bekommen Sie den einen oder anderen neurologischen Defekt.

Und natürlich geht es nicht nur um Nerven oder Blut. Es gibt noch einen dritten wichtigen Faktor, und es gibt noch viele andere. Aber lassen Sie mich Ihnen den dritten Faktor nennen. Diese Materialien sind so formuliert, wie es bei der Formulierung von Medikamenten üblich ist. Sie werden in Fettkügelchen formuliert, die Lipid-Nanopartikel genannt werden.

Sie verschleiern die fremde genetische Information, sodass der Körper sie zunächst nicht sieht, bis sie in die Zellen gelangt und sich im ganzen Körper verteilt. Sie gleitet durch die Zellwand, als ob sie abwesend wäre. Und das war der ganze Sinn der Sache. Das bedeutet also, dass diese Stoffe nicht nur in Ihre Lymphknoten gelangen.

Und sie bleiben ganz sicher nicht in Ihrem Arm, wo sie injiziert werden. Sie wandern in den ganzen Körper, auch ins Gehirn, ins Blut und in alle Organe des Körpers. Aber die Sache ist die. Vor zehn Jahren wurden Abhandlungen veröffentlicht, und es war in der Branche wohlbekannt, dass Lipid-Nanopartikel, Lipid-Nanocarrier, ihre Ladung vorzugsweise in den Eierstöcken ablagern, und das wurde bei den Pfizer-Produkten in einem Tierversuch für die japanischen Aufsichtsbehörden bestätigt.

Diese Wirkstoffe lösen also von vornherein einen Autoimmunangriff auf jedes Gewebe aus. Sie bringen Ihren Körper dazu, ein gut bekanntes biologisches Toxin zu bilden, das mehrere Organe in Ihrem Körper schädigen kann. Und sie deponieren ihre Ladung vorzugsweise in den Fortpflanzungsorganen von Frauen und Mädchen. Wenn Sie also glauben, das sei Zufall, dann irren Sie sich.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass jemand von meinem Kaliber, und das sind meine Kollegen, die daran gearbeitet haben, absolut verstanden hat, was sie da entworfen und hergestellt haben. Ich denke also, nachdem ich gehört habe, was ich gerade gesagt habe, dass es keine Pandemie gab und die Lüge aufrechterhalten wurde, um Menschen en masse zu injizieren, ich denke, fünfeinhalb Milliarden Menschen mit einer absichtlich gefährlichen Substanz, von denen bis jetzt 17 Millionen gestorben sind.

Was glauben Sie, was hier geschieht, und welche Rolle spielen Sie als Einzelner, um dieses Verbrechen zu stoppen? Ein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. —————