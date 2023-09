„COVID-Pandemie vs. Grippe: das Verschwinden der saisonalen Grippe und den Absichten hinter den Maßnahmen“

Bevor jemand über COVID, die Effektivität von Impfstoffen und Booster-Impfungen oder eine mögliche Pandemie im Herbst/Winter spricht, erwarte ich eine detaillierte, wissenschaftlich fundierte Erklärung, wie es sein kann, dass die Grippe für zwei Jahre verschwand und durch eine Erkrankung ersetzt wurde, die nun als COVID bezeichnet wird.

Wenn Sie argumentieren, dass Maßnahmen wie Maskentragen, soziale Distanzierung, Händedesinfektion, Lockdowns oder andere vorgeschlagene Schutzmaßnahmen dafür verantwortlich sind, dann bitte ich um eine randomisierte kontrollierte Studie, die belegt, dass diese Maßnahmen ausreichen, um eine der häufigsten Viruserkrankungen über zwei Jahre zu unterdrücken, jedoch keinen Schutz vor COVID bieten.

Solange mir nicht schlüssig nachgewiesen wird, dass diese Maßnahmen die Grippe zum Verschwinden brachten, ohne gegen COVID zu schützen, werde ich davon ausgehen, dass die gesamte COVID-Pandemie auf fehlerhaften PCR-Tests und anderen Unregelmäßigkeiten basiert. Ich werde annehmen, dass alles eine manipulative psychologische Operation war, um Menschen dazu zu bringen, einen möglicherweise gefährlichen Impfstoff zu nehmen, Pharmaunternehmen zu bereichern und vielleicht sogar dunklere Ziele im Zusammenhang mit Fruchtbarkeits- und Entvölkerungsstrategien zu verfolgen.

Wo ist die Grippe hin? Quelle der Grafik, hier zu finden.

Before anyone says another word about COVID, vaccine efficacy and booster shots, or a supposed impending pandemic going into the fall/winter, you need to explain to me in thorough scientifically substantiated detail exactly how the flu vanished for 2 years straight and was… pic.twitter.com/22JxZ6kKNF