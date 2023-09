Schaffung eines digitalen Gefängnisses: Die WHO drängt auf die rasche Einführung globaler digitaler Gesundheitszertifikate

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet bereits an einem „Global Digital Health Certification Network“ – einem vernetzten, globalen Technologiesystem, mit dem die Gültigkeit von Gesundheitszeugnissen und Impfpässen anerkannt werden soll. Experten erklärten gegenüber The Defender, dass das System darauf abzielt, die Reisefreiheit der Menschen einzuschränken.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) treibt ein globales digitales Gesundheitszertifizierungsnetzwerk (Global Digital Health Certification Network, GDHCN) voran – ein vernetztes, globales technologisches System, mit dem die Gültigkeit von Gesundheitszertifikaten und „Impfpässen“ anerkannt werden soll – so der unabhängige Journalist James Roguski und andere, die mit The Defender sprachen.

„In Wirklichkeit wartet die WHO nicht darauf, dass die Verhandlungen abgeschlossen werden“, sagte Roguski. „Sie ist bereits dabei, ein globales System aufzubauen und zu implementieren, das darauf abzielt, die Reisefreiheit zu beschränken“.

Die „Verhandlungen“ sind eine Anspielung auf die Tagung im nächsten Monat in Genf, Schweiz, wo die Arbeitsgruppe der WHO zur Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (WGIHR) mit den Verhandlungen über die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IHR) beginnen wird.

Die IGV sind ein verbindliches internationales Gesetz, das die öffentliche Gesundheit und globale Gesundheitsnotfälle regelt. Die WGIHR setzt sich aus Vertretern von 196 Nationalstaaten zusammen, die über Änderungsvorschläge zu den IHR verhandeln.

Insgesamt wurden von 16 Organisationen im Namen von 94 Ländern 307 Änderungen der IHR vorgeschlagen, darunter auch solche, die die Schaffung eines weltweit vernetzten Systems von Gesundheitszeugnissen formalisieren, das von allen WHO-Mitgliedstaaten anerkannt würde.

Roguski, der die Arbeitsweise der WHO und die vorgeschlagenen IHR-Änderungsverhandlungen und den „Pandemievertrag“ untersucht hat, sagte, dass der Pandemievertrag zwar mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, die IHR-Änderungen jedoch Vorschläge für solche „Zertifikate“ enthalten.

Der Autor und Podcast-Moderator Frank Gaffney, Gründer und Präsident des Center for Security Policy, schloss sich Roguskis Bedenken bezüglich der IHR-Änderungen und des GDHCN an.

Gaffney sagte dem Defender:

„Was mich und, wie ich glaube, viele andere sehr beunruhigt, ist die Aussicht, dass die internationalen Vereinbarungen, die getroffen werden, als eine Art kritische Infrastruktur, wenn man so will, diese Art von globaler Identifizierung, die Fähigkeit haben werden, und dass sie missbraucht werden, um Kontrolle über Menschen auszuüben, ungeachtet der Rechte, die sie zum Beispiel nach unserer Verfassung genießen. Und ich denke, dass diese Rechte sogar sehr stark beeinträchtigt werden.“

Die zu prüfenden Vorschläge

In der vorläufigen Tagesordnung und dem Programmentwurf für die WGIHR-Tagung vom 2. bis 6. Oktober werden die „Prüfung von Änderungsvorschlägen“ zu den IHR-Artikeln über „Einreiseorte“ und „Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitswesens“ – insbesondere in Bezug auf Reisen und Beförderungen – sowie „Gesundheitsdokumente“ als Hauptthemen der Diskussion genannt.

Roguski sagte, die Vorschläge der AGIHR beschränkten sich nicht auf Impfpässe, sondern umfassten auch Prophylaxebescheinigungen, Testbescheinigungen, Genesungsbescheinigungen, Formulare für die Passagierlokalisierung und Gesundheitserklärungen der Reisenden.

Zu den wichtigsten Befürwortern solcher Vorschläge gehören laut Roguski die 27 EU-Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Marktes des Südens – dessen Vollmitglieder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sind -, die Mitgliedstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (einschließlich Russland) sowie Indien und Indonesien.

„Die EU hat die Führung bei der Schaffung dieser Infrastruktur für die Menschen in der EU übernommen“, sagte Gaffney. Aber auch das Weltwirtschaftsforum, Bill Gates, Big Pharma „und nicht zuletzt die Regierung der Vereinigten Staaten, die WHO und die UNO“ sind Befürworter eines globalen Systems von Gesundheitszeugnissen und Pässen.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois und Biowaffenexperte, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat, sagte gegenüber The Defender, dass die Biden-Administration eine bedeutende Rolle in diesem Prozess spielt.

Boyle verwies auf sein demnächst erscheinendes Buch „Stopping the Globalists: WHO Worldwide Totalitarian Medical Police State“, in dem er schreibt:

„Um diese massive amerikanische COVID-Bürgerwiderstandsbewegung zu umgehen und zu unterdrücken, beschloss die Biden-Administration, zur WHO nach Genf zu gehen, um dort einen Vertrag und ein internationales Abkommen zu erwirken, das sie dann hier in den Vereinigten Staaten verwenden könnte, um den zehnten Zusatz zur Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterlaufen, der die Kontrolle über die öffentliche Gesundheit den demokratisch gewählten Staats- und Kommunalbeamten und dem amerikanischen Volk selbst gibt.“

Interessanterweise“, so Roguski, „haben die 47 Mitglieder der afrikanischen Region der WHO keine Änderungsvorschläge zum GDHCN eingereicht.

Roguski stellte eine Liste aller vorgeschlagenen IHR-Änderungen für globale Gesundheitsbescheinigungen in jeglicher Form zusammen, einschließlich eines Vorschlags aus Indien zu „Artikel 23: Gesundheitsmaßnahmen bei Ankunft und Abreise“, in dem gefordert wird, „Dokumente, die Informationen für einen Labortest in digitalem oder physischem Format enthalten“.

Der russische Vorschlag zu Artikel 23 fordert dagegen:

„Informationen über die Reiseroute des Reisenden, um festzustellen, ob vor der Ankunft Reisen in ein betroffenes Gebiet oder in dessen Nähe oder andere mögliche Kontakte mit einer Infektion oder Kontamination stattgefunden haben, sowie Überprüfung der Gesundheitsdokumente des Reisenden, wenn diese nach diesen Vorschriften erforderlich sind, einschließlich Dokumenten, die Informationen für eine Laboruntersuchung in digitalem oder physischem Format enthalten, einschließlich Dokumenten, die Informationen über eine Laboruntersuchung auf einen Krankheitserreger und/oder Informationen über eine Impfung gegen eine Krankheit enthalten, einschließlich solcher, die auf Ersuchen des Vertragsstaats in digitaler/elektronischer Form bereitgestellt werden.“

Ein indonesischer Vorschlag für „Artikel 31: Gesundheitliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einreise von Reisenden“ schlägt vor, dass die Staaten „medizinische Untersuchungen, Impfungen oder andere Prophylaxen oder den Nachweis von Impfungen oder anderen Prophylaxen in Papierform oder in digitaler Form … verlangen können, wenn dies erforderlich ist, um festzustellen, ob ein Risiko für die öffentliche Gesundheit besteht.“

Und ein Vorschlag der Tschechischen Republik im Namen der EU-Mitgliedstaaten für „Artikel 36: Bescheinigungen über Impfungen oder andere Prophylaxe“ heißt es: „Andere Arten von Nachweisen und Bescheinigungen können verwendet werden“, wie etwa „Testbescheinigungen und Genesungsbescheinigungen“ für Krankheiten, „für die noch kein Impfstoff oder keine Prophylaxe zur Verfügung steht“.

Die Tschechische Republik und die EU-Mitgliedsstaaten schlugen außerdem vor, dass „Personen, die sich einer Impfung oder anderen Prophylaxe im Rahmen dieser Verordnungen unterziehen, eine internationale Bescheinigung über die Impfung oder Prophylaxe … in digitaler oder Papierform erhalten.“

WHO hat es versäumt, den Begriff „Impfstoff“ zu definieren und ignoriert Sicherheitsstandards

Roguski zufolge gibt Artikel 21 der WHO-Verfassung der WHO die Befugnis, Vorschriften zu erlassen – doch diese Befugnis wird missbraucht.

„Sie können versuchen, eine so vage Formulierung anzunehmen, dass ihre ‚Vorschriften‘ sie in die Lage versetzen, beliebige ‚Zertifikate‘ zu ‚genehmigen'“, sagte Roguski.

„Meiner Meinung nach bedeutet das Wort ‚Verordnung‘, dass man Vorschriften macht, Standards setzt und Begriffe definiert. Man definiert die Nomenklatur und wie man eine Krankheit diagnostiziert oder wie man etwas tut.“

Roguski sagte jedoch: „Sie sind dabei, bei der Ausarbeitung von Vorschriften zur Festlegung von Standards kläglich zu versagen. Sie sollen unter anderem die Sicherheit von Behandlungen gewährleisten, und das haben sie völlig ignoriert.“

Roguski wies darauf hin, dass der Begriff „Impfstoff“ von der WHO nicht definiert wird. Stattdessen heißt es in Artikel 6 der bestehenden IHR lediglich: „Impfstoffe … müssen von geeigneter Qualität sein“ und bedürfen der Zulassung durch die WHO und „Bescheinigungen nach diesem Anhang sind nur gültig, wenn der verwendete Impfstoff oder die Prophylaxe von der WHO zugelassen wurde.“

Während Artikel 1 der bestehenden IHR „die in den IHR verwendeten Begriffe definiert“, sagte Roguski, dass der Begriff „Impfstoff“ dort nicht definiert ist.

„Dies war ein sehr schwerwiegender Fehler, der in die IHR (2005) aufgenommen wurde“, sagte Roguski. „Das ist inakzeptabel. Wenn man einen Impfstoff nicht definiert, was ist dann ein Impfausweis?“

Ähnlich äußerte sich Dr. Meryl Nass, Internistin, Epidemiologin für biologische Kriegsführung und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense, gegenüber The Defender: „Wenn man keine wirksamen Impfstoffe hat, die eine gelegentliche Übertragung von Mensch zu Mensch verhindern, wie kann man sie dann rechtfertigen?“

Die WHO arbeitet jedoch zügig an der Fertigstellung des GDHCN und definiert es als „eine Open-Source-Plattform, die auf robusten und transparenten Standards aufbaut und den ersten Baustein einer digitalen Infrastruktur für die öffentliche Gesundheit zur Entwicklung eines breiten Spektrums digitaler Produkte für die Stärkung der Pandemievorsorge und für eine bessere Gesundheit für alle darstellt.“

„Das GDHCN umfasst nicht nur ‚Impfpässe‘, sondern geht weit darüber hinaus“, sagte Roguski. Er wies darauf hin, dass die derzeitigen IHR nur papierbasierte Impfpässe für Gelbfieber anerkennen, und sagte: „Das GDHCN würde die IHR drastisch erweitern“, um andere Arten von Zertifikaten einzubeziehen, die im Rahmen der vorgeschlagenen IHR-Änderungen in Betracht gezogen werden.

Während des B20-Treffens im November 2022 „ließ der indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin die Katze aus dem Sack und enthüllte den Plan, das Global Digital Health Certification Network zu schaffen“, so Roguski.

Sadikin forderte daraufhin die G20 auf, ein „von der WHO anerkanntes digitales Gesundheitszertifikat“ zu verabschieden, das es der Öffentlichkeit ermöglichen würde, „sich zu bewegen“.

Nach Angaben der WHO gab die COVID-19-Pandemie den Anstoß für die Entwicklung des GDHCN.

„Die WHO hat erkannt, dass es eine Lücke und einen anhaltenden Bedarf an einem globalen Mechanismus gibt, der die bilaterale Überprüfung der Herkunft von Gesundheitsdokumenten für die Pandemievorsorge und die Kontinuität der Versorgung unterstützen kann“, so die WHO.

„Die Ausweitung solcher digitaler Lösungen wird für eine bessere Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung sein“, so die WHO, die darauf hinweist, dass das GDHCN auf „der Infrastruktur und den Erfahrungen mit dem digitalen COVID-Zertifikatssystem der Europäischen Union (EU DCC)“ basiert. Diese Partnerschaft zwischen der WHO und der EU wurde im Juni bekannt gegeben.

Im Gegenzug erklärt die WHO, dass das GDHCN „so konzipiert wurde, dass es mit anderen bestehenden regionalen Netzwerken interoperabel ist“ – d. h. mit anderen Impfpässen, die während der COVID-19-Pandemie entwickelt und regional verwendet wurden, einschließlich der SMART Health Card, einer Initiative der Vaccine Credential Initiative, die von 27 US-Bundesstaaten und -Territorien sowie neun Ländern verwendet wird.

Google, Microsoft, Amazon Web Services, Oracle und die Mayo Clinic gehören zu den Unterstützern der SMART Health Card durch ihre Beteiligung an der Vaccine Credential Initiative.

Roguski sagte, das GDHCN sei ein wirklich kluger Schachzug“ seitens der WHO-Mitgliedsstaaten, weil es dafür sorgt, dass die Nationen ihren eigenen Bürgern keine Impfungen aufzwingen müssen“. Stattdessen „können sie Forderungen stellen, die jede Nation an alle anderen Nationen stellen kann, während sie den freien Willen ihrer eigenen Bürger respektieren“.

Mit anderen Worten: „Man muss keine Impfung, kein Testzertifikat, kein Genesungszertifikat und kein Prophylaxezertifikat haben, solange man sich in seinem Land aufhält“, fügte er hinzu. „Das ist eine sehr raffinierte Art, ein digitales Gefängnis zu schaffen … und die Rechte aller zu missbrauchen“.

Für Gaffney ist „die Impfpass-‚Marke‘, sagen wir, eine Möglichkeit, verschiedene Arten von digitalen Identifikationsmodellen zu charakterisieren“, die „alle für einen ähnlichen Zweck entwickelt wurden, nämlich die Bevölkerung nicht nur zu überwachen, sondern auch zu kontrollieren.“

Roguski zufolge werden die vorgeschlagenen Änderungen auch die „Forschung an biologischen Waffen unter dem Deckmantel der Gesundheit“ legitimieren.

Roguski sagte:

„Sie wollen mehr davon. Sie wollen legitimieren, dass man in die Welt hinausgeht, Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial findet und sie dann ins Labor bringt, anstatt sie einfach in der Natur zu lassen, wo sie vielleicht niemandem schaden. Sie können Impfstoffe für Dinge herstellen, die vielleicht tatsächlich Probleme verursachen, vielleicht aber auch nicht. „Potenziell geraten sie in die Gain-of-Function-Forschung. Sie sollten die Funktionserweiterungsforschung verbieten, statt sie zu erleichtern. Das ist verrückt.“

Globalisten wollen jeden Widerstand gegen „totalitäre medizinische Erlasse“ unterdrücken

Roguski und Gaffney stimmten darin überein, dass die Vorschläge der WHO auch die nationale Souveränität gefährden, indem sie die Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit in die Hände globaler Organisationen wie der WHO legen und die weltweite Freizügigkeit einschränken.

Roguski verwies auf den Text des Präsidiums zum „Pandemievertrag“, der derzeit verhandelt wird, und stellte fest: „In Artikel 38 gibt es eine Regelung, nach der sie Protokollen zustimmen können … Der Senat muss die Protokolle nicht genehmigen. Sie haben einfach eine Carte blanche. Sie können mit Dutzenden von Milliarden Dollar machen, was sie wollen“.

Gaffney sagte: „Der heutige Auftritt von Joe Biden vor der UN-Vollversammlung könnte der letzte Auftritt eines amerikanischen Führers einer souveränen Nation sein, denn ich denke, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das, was diese Leute aushecken, unsere Souveränität deutlich einschränken wird.“

In den USA sind mehrere Gesetzesinitiativen im Gange, die die Autorität der WHO in Frage stellen oder die USA auffordern, die Organisation zu verlassen.

Roguski zufolge haben mehr als 50 Mitglieder des Kongresses das WHO-Austrittsgesetz (H.R.79) mitunterstützt und fügte hinzu, dass er sich dafür einsetzt, dass der Senat eine entsprechende Gesetzgebung in Erwägung zieht.

Laut Gaffney, der am 20. September ein Webinar über Vorschläge zur Ausweitung von Impfpässen und zur Stärkung der WHO veranstaltet, befindet sich ein Vorschlag des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses zur Beendigung der Finanzierung der WHO durch die USA derzeit „in der Gesetzgebung“, aber seine „Zukunft ist bestenfalls unklar“.

Boyle und Nass werden an dem Webinar am 20. September teilnehmen.

Die IHR-Änderungen und der vorgeschlagene „Pandemievertrag“ sollen im Mai 2024 auf der Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf diskutiert und abgestimmt werden. Roguski sagte jedoch, dass das Ziel Mai 2024 nun in Gefahr sein könnte.

„Ich sehe, dass es große Meinungsverschiedenheiten gibt“, sagte Roguski, der darauf hinwies, dass sich die Verhandlungsparteien nicht auf ein gemeinsames Arbeitsdokument einigen konnten und dass „viele Länder, wie Bangladesch und einige afrikanische Länder, sehr, sehr unglücklich darüber sind, dass ihre Vorschläge nicht berücksichtigt wurden“.

Für Boyle stellen diese Verhandlungen jedoch eine Machtübernahme durch globalistische Mächte dar, die, sollten die Vorschläge angenommen werden, verheerende Folgen für die Menschheit haben wird.

Auch hier zitiert Boyle aus seinem demnächst erscheinenden Buch: „Diesmal haben die Globalisten die volle Absicht, jeglichen Widerstand gegen ihre totalitären medizinischen Erlasse hier in den Vereinigten Staaten und anderswo zu unterdrücken“, indem sie ihr gesamtes totalitäres Polizeistaatsprojekt durch die WHO in den Wind schlagen.

Wenn der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen genehmigt werden, werden sie „internationale Vereinbarungen im Sinne des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge darstellen“, sagte Boyle und fügte hinzu, dass dann argumentiert werden wird, dass sie „das oberste Gesetz des Landes“ gemäß Artikel 6 der Verfassung der Vereinigten Staaten … in Verbindung mit dem National Defense Authorization Act von 2023 sind.

Laut Boyle wird dies dann „alle Widerstände von Gouverneuren, Generalstaatsanwälten, Vollversammlungen, allen öffentlich gewählten Beamten … Ihren Gesundheitsbehörden und sogar Ihren Hausärzten außer Kraft setzen.“

Roguski sagte, dass es zwar schwierig sei, sich dem GDHCN direkt zu widersetzen, da es sich im Grunde nur um eine technologische Plattform handele, aber die Inputs für diese Plattform – wie Impfstoffe und PCR-Tests – könnten angefochten werden.

Auf seinem Substack listete Roguski mehrere Fälle auf, in denen Wissenschaftler und Peer-Review-Forschungen PCR-Tests in Frage gestellt haben.

„Ich konzentriere mich auf die Gültigkeit des Zertifikats, nicht auf das Softwaresystem, das den Leuten den Zugriff darauf ermöglicht, ob man ein Zertifikat hat oder nicht“, sagte er. „Der Müll, der in das System gelangt, ist nicht vertrauenswürdig. Die PCR-Tests als Diagnose, die Impfungen als etwas, das Reisen einschränken könnte, obwohl sie die Übertragung oder Infektion nicht verhindern.

„Das stärkste Argument, das wir haben, ist, sie an die Grenzen ihrer Autorität zu halten“, sagte er. „Wollen wir wirklich, dass die WHO darüber entscheidet, ob ein Test oder ein Impfstoff als akzeptables Zertifikat angesehen wird oder nicht? Das ist der Punkt, an dem wir kämpfen müssen.“

„Wir können nicht zulassen, dass fehlerhafte und betrügerische Injektionen und/oder Tests dazu benutzt werden, unsere Freiheiten einzuschränken“, fügte Roguski hinzu.