Was geschah wirklich am 11. September? Warum wurden die beiden 9/11-Entführer von der CIA rekrutiert?

Die Geschichte auf einen Blick

Nach offizieller Darstellung führte al-Qaida am 11. September 2001 vier koordinierte Selbstmordattentate gegen die Vereinigten Staaten durch, bei denen 2.750 Zivilisten in New York City, 184 im Pentagon und 40 Flugpassagiere, deren Flugzeug in Pennsylvania abstürzte, getötet wurden.

Der Bericht der 9/11-Kommission wurde am 22. Juli 2004 veröffentlicht, aber 28 Seiten des Berichts, in denen die Rolle Saudi-Arabiens beschrieben wird, bleiben geheim

Beweise deuten darauf hin, dass die saudische Regierung in die Anschläge vom 11. September 2001 verwickelt war, aber die US-Regierung, das FBI und die CIA vertuschten diese Verbindung

Zwei der Flugzeugentführer vom 11. September – Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mihdhar – waren saudische Staatsangehörige, die laut hochrangigen Quellen für eine gemeinsame Operation von CIA und saudischem Geheimdienst rekrutiert wurden. Die CIA weigerte sich, Informationen über die Rekruten an das FBI weiterzugeben und verhinderte damit, dass das FBI eine strafrechtliche Untersuchung einleitete, die das terroristische Komplott hätte verhindern können

Andere Beweise deuten auf eine noch unheilvollere Möglichkeit hin, nämlich dass die US-Behörden nicht nur von dem möglichen Anschlag wussten, sondern sogar daran beteiligt waren

Zumindest wurde uns das so erzählt. Aber ist das wirklich so passiert?

Das obige Video ist eine fünfminütige Schnellzusammenfassung des Enthüllungsjournalisten James Corbett über das offizielle Narrativ und die Hauptprobleme mit dem Narrativ „Terroranschlag“.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Corbett eine Videoserie „9/11 Suspects“, in der er die angeblichen Anschläge sezierte und mögliche Verdächtige untersuchte. Vier Jahre später hat er die Serie als einstündigen Dokumentarfilm neu veröffentlicht, den Sie unten sehen können. Wie Corbett in der Dokumentation feststellt:

„9/11 war ein Verbrechen. Dies sollte keine kontroverse Aussage sein, aber wenn man bedenkt, wie 9/11 von Anfang an als Terroranschlag oder sogar als „Kriegshandlung“ dargestellt wurde, ist es irgendwie doch so. Würden wir in einer Welt der Wahrheit und der Gerechtigkeit leben, wäre 9/11 als ein Verbrechen betrachtet worden, das aufgeklärt werden muss, und nicht als ein Angriff, auf den reagiert werden muss … Wie ein Staatsanwalt, der versucht, einen Mafiaboss zur Strecke zu bringen, ist es unwahrscheinlich, dass eine solche Untersuchung damit beginnen würde, den mutmaßlichen Drahtzieher des Komplotts vor Gericht zu stellen. Eine so umfangreiche und komplizierte Operation würde von außen auseinandergenommen werden, beginnend mit Personen am Rande des Komplotts, die gezwungen werden könnten, unter Eid auszusagen, und die weiter oben auf der Leiter Hinweise geben könnten. Je mehr sich das Bild vervollständigte, desto stärker wurde die Anklage gegen die innere Clique, die die Operation leitete, und nach und nach konnten immer mehr zentrale Figuren vor Gericht gestellt werden. Wir leben vielleicht nicht in einer Welt, in der eine solche strafrechtliche Untersuchung stattfindet, aber wir verhandeln die Verbrechen von 9/11 vor dem Gericht der öffentlichen Meinung… Im Laufe des Bestehens des Corbett-Reports habe ich mich mit vielen Figuren befasst, die aus operativer Sicht zweifellos eine wichtigere Rolle bei der Verschwörung vom 11. September spielen: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Larry Silverstein, Dov Zakheim, Paul Bremer, Richard Armitage. In der Dokumentation werden wir uns einige der anderen Verdächtigen dieses Verbrechens ansehen; keine Rädelsführer oder Drahtzieher, nicht einmal Leute, die wahrscheinlich im Voraus von dem Komplott wussten. Aber diejenigen, die geholfen haben, diese Verbrechen für die wahren Täter zu vertuschen“.

In Corbetts Film kommen unter anderem der ehemalige Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, die ehemalige EPA-Administratorin Christine Todd Whitman, der Exekutivdirektor der 9/11-Kommission, Philip Zelikow, der ehemalige CIA-Beamte Robert Baer und General Ralph Eberhart vor.

War Saudi-Arabien involviert?

Wie Corbett feststellte, brauchte Präsident Bush 441 Tage, um eine Kommission zur Untersuchung der Ereignisse vom 11. September einzusetzen, und selbst dann tat er es nicht freiwillig. Berichten zufolge widersetzte sich Bush der Idee, eine Untersuchung durchzuführen, und bat sogar den Mehrheitsführer im Senat, Tom Daschle, die Untersuchungen des Kongresses einzuschränken.

Der Vorsitzende der Kommission, Thomas Kean, erklärte später, die Kommissionsmitglieder hätten das Gefühl gehabt, dass man sie „zum Scheitern verurteilt“ habe, da die Untersuchung unterfinanziert und übereilt war. Seltsamerweise hatte Zelikow, der Exekutivdirektor der Kommission, auch die nationale Sicherheitsstrategie der Bush-Regierung aus dem Jahr 2002 verfasst, die den Einsatz einer „Präventivkriegs“-Strategie gegen den Irak vorsah, was ein ziemlich schwerer Interessenkonflikt zu sein scheint.

Der Bericht der 9/11-Kommission wurde am 22. Juli 2004 veröffentlicht, aber bis heute sind 28 Seiten des Berichts, die die Rolle Saudi-Arabiens beschreiben, geheim. Im April 2016 forderte die Redaktion der New York Post den damaligen Präsidenten Barack Obama auf, die versiegelten Seiten freizugeben und erklärte: „Amerika verdient die Wahrheit über die Saudis und 9/11.“ Laut der New York Post:

„Bereits 2003 sagte ein US-Beamter, der die Seiten gelesen hatte, der Los Angeles Times, dass sie eine ‚direkte Beteiligung hochrangiger saudischer Regierungsbeamter auf koordinierte und methodische Weise‘ mit den Terroristen in Verbindung brächten … Paul Sperry schreibt seit über drei Jahren in der Post darüber und berichtet, dass die Beteiligung Riads „auf den höchsten Ebenen unserer Regierung absichtlich vertuscht wurde“. Bundesuntersuchungen wurden eingestellt und Hinweise ignoriert… Riad hat Al-Qaida und andere islamistische Extremisten jahrzehntelang aktiv finanziert – und offiziell erst damit aufgehört, als sie sich gegen das saudische Königreich wandten. Wie viele der perfiden Prinzen haben trotzdem weitergemacht? Nur die 9/11-Kommissare haben es gewagt, dieser Frage nachzugehen. Der Rest des offiziellen Washingtons scheute sich, weil man befürchtete, die Offenlegung würde die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien gefährden.“

In einem anderen Artikel der New York Post von 2016 schrieb Sperry:

„… die Beteiligung des Königreichs wurde auf den höchsten Ebenen unserer Regierung absichtlich vertuscht. Und die Vertuschung geht über das Einsperren von 28 Seiten des saudischen Berichts in einem Tresor im Keller des US-Kapitols hinaus. Die Ermittlungen wurden abgewürgt. Mitverschwörer wurden vom Haken gelassen. Von mir befragte Beamte der Joint Terrorism Task Forces in Washington und San Diego, der vorgeschobenen Operationsbasis für einige der saudischen Flugzeugentführer, sowie Beamte des Fairfax County (Va.) Police Department, die ebenfalls mehrere Spuren des 11. Septembers untersuchten, sagen, dass praktisch jeder Weg zurück zur saudischen Botschaft in Washington und zum saudischen Konsulat in Los Angeles führte. Doch immer wieder wurden sie von der Verfolgung der Spuren abgehalten. Eine gängige Ausrede war „diplomatische Immunität“. Diese Quellen sagen, dass die Seiten, die im Untersuchungsbericht des Kongresses zum 11. September fehlen, „unwiderlegbare Beweise“ aus den Akten der CIA und des FBI für die offizielle saudische Unterstützung von mindestens zwei der saudischen Flugzeugentführer, die sich in San Diego niedergelassen hatten, enthalten… Der saudische Botschafter finanzierte zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 über eine dritte Partei“, sagte [der ehemalige FBI-Agent John] Guandolo. Er sollte wie ein Terrorverdächtiger behandelt werden, ebenso wie andere Mitglieder der saudischen Elite, von denen die US-Regierung weiß, dass sie derzeit den globalen Dschihad finanzieren.“

Mindestens zwei 9/11-Entführer waren CIA-Rekruten

Noch beunruhigender ist die Erklärung von Donald Canestraro, einem Ermittler des Office of Military Commissions, der juristischen Instanz, die die Fälle der 9/11-Angeklagten beaufsichtigt, der im Juli 2016 eine Untersuchung über die mögliche Verwicklung sowohl der saudi-arabischen Regierung als auch der CIA in die Ereignisse vor dem 11. September eingeleitet hat.

Laut Canestraro waren mindestens zwei der Flugzeugentführer vom 11. September – Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mihdhar – saudische Staatsangehörige, die für eine gemeinsame Operation von CIA und saudischem Geheimdienst rekrutiert worden waren. Hazmi und Mihdhar lebten auch mit einem FBI-Informanten zusammen.

Canestraros Erklärung bestätigt frühere Vermutungen, dass die CIA weit mehr über die Flugzeugentführer wusste, als diese zugaben, und zum Zeitpunkt der Anschläge möglicherweise sogar mit ihnen zusammenarbeitete. Wie von The Grayzone berichtet:

„Bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2021 auf der öffentlichen Gerichtskartei des Amtes wurde jeder Teil des Dokuments geschwärzt, mit Ausnahme der Kennzeichnung ’nicht klassifiziert‘. Angesichts des brisanten Inhalts ist es nicht schwer zu verstehen, warum: Wie Canestraros Untersuchung ergab, waren mindestens zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 entweder wissentlich oder unwissentlich für eine gemeinsame Operation der CIA und des saudischen Geheimdienstes rekrutiert worden, die möglicherweise schief gelaufen war. 1996 wurde die Alec Station [eine spezielle CIA-Einheit, die die Aktivitäten von Osama bin Laden verfolgen sollte] gegründet … Die Initiative sollte eine gemeinsame Ermittlungsarbeit mit dem FBI umfassen. Die der Einheit zugewiesenen FBI-Agenten mussten jedoch bald feststellen, dass sie ohne die Genehmigung der CIA keine Informationen an die Zentrale des FBI weitergeben durften… Ende 1999, als das System wegen eines bevorstehenden groß angelegten Al-Qaida-Terroranschlags in den USA „rot blinkte“, überwachten die CIA und die NSA einen „operativen Kader“ innerhalb einer Al-Qaida-Zelle, zu der auch die saudischen Staatsbürger Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mihdhar gehörten. Die beiden sollen später den American Airlines Flug 77 entführt haben, der am 11. September in das Pentagon stürzte. Am 15. Januar reisten Hazmi und Mihdhar über den internationalen Flughafen von Los Angeles in die USA ein … Omar al-Bayoumi, ein „Geistermitarbeiter“ der saudischen Regierung, traf sie sofort in einem Flughafenrestaurant. Nach einem kurzen Gespräch half Bayoumi ihnen, eine Wohnung in der Nähe seiner eigenen in San Diego zu finden, unterschrieb ihren Mietvertrag mit, richtete Bankkonten für sie ein und schenkte ihnen 1.500 Dollar für die Miete… Bayoumi behauptete, sein Zusammentreffen mit den beiden Möchtegern-Entführern sei rein zufällig gewesen… Das FBI war anderer Meinung und kam zu dem Schluss, dass Bayoumi ein saudischer Spion war, der mit einer Reihe von Al-Qaida-Agenten in den USA zu tun hatte. Außerdem bestand eine ’50/50-Chance‘, dass er – und damit auch Riad – detailliertes Vorwissen über die Anschläge vom 11. September hatte… Ein Spezialagent des FBI, der in dem Dokument als „CS-3“ bezeichnet wird, erklärte, dass Bayoumis Kontakt zu den Flugzeugentführern und seine anschließende Unterstützung „auf Geheiß der CIA über den saudischen Geheimdienst erfolgte“. Der ausdrückliche Zweck von Alec Station war es, ‚Al-Hazmi und Al-Mihdhar über eine Verbindungsbeziehung zu rekrutieren‘, und zwar mit Hilfe des General Intelligence Directorate von Riad.“

FBI-CIA-Vertuschung

Laut hochrangigen Quellen, die mit Canestraro sprachen, war es für Alec Station höchst ungewöhnlich, Mitarbeiter zu rekrutieren. Die Einheit bestand aus CIA-Analysten, deren Aufgabe es war, Informationen über Osama bin Laden zu sammeln und die politischen Entscheidungsträger vor seinen Aktivitäten zu warnen. Die Alec Station war nicht für verdeckte Operationen ausgerüstet.

Sollte die CIA Hazmi und Mihdhar in den USA rekrutiert oder auch nur überwacht haben, so verstießen sie wahrscheinlich gegen die CIA-Charta, da sie auf amerikanischem Boden keine Operationen durchführen dürfen.

CIA-Beamte, die für die Alec Station zuständig sind, haben auch andere Verstöße zugegeben, wie z. B. die Anweisung an Beamte vor Ort – über die sie keine rechtlichen Befugnisse hatten -, Aufgaben für die Einheit auszuführen. Nach dem 11. September 2001 unterdrückten sowohl die Alec Station als auch das FBI Untersuchungen über die Operation der Einheit zur Anwerbung von Hazmi und Mihdhar.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem ausführlichen Bericht von Grayzone über diese Affäre ist, dass das FBI Hazmi und Mihdhar hätte stoppen können, wenn die CIA-Einheit tatsächlich Informationen mit dem FBI geteilt hätte, wie es eigentlich vorgesehen war, da das FBI die beiden bereits mit Walid bin Attash, einem anderen Al-Qaida-Terrorverdächtigen, in Verbindung gebracht hatte. Wie von Grayzone angemerkt:

„Die unermüdlichen Bemühungen der Alec Station, ihre Al-Qaida-Aktiva zu schützen, werfen die offensichtliche Frage auf, ob Hazmi und Mihdhar und möglicherweise auch andere Flugzeugentführer am Tag des 11. September tatsächlich für die CIA arbeiteten. Die wirklichen Motive für das Verschweigen der CIA werden vielleicht nie bekannt werden. Aber es scheint völlig klar zu sein, dass Alec Station nicht wollte, dass das FBI von seiner geheimen Geheimdienstoperation erfährt oder sich in sie einmischt. Wenn die Rekrutierung von Hazmi und Mihdhar lediglich der Informationsbeschaffung und nicht der operativen Leitung diente, ist es unverständlich, dass das FBI nicht darüber informiert wurde und stattdessen aktiv in die Irre geführt wurde.“

Dann stellt sich eine Frage. War die Alec Station abtrünnig geworden? Das ist unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass kein Mitglied der Alec Station jemals für die nachrichtendienstlichen Versäumnisse, die den 11. September 2001 ermöglichten, bestraft wurde.

War es ein Insider-Job?

So schlimm das alles auch erscheinen mag, andere Beweise deuten auf eine noch unheimlichere Möglichkeit hin, nämlich dass die US-Behörden nicht nur vorher von der Möglichkeit eines Anschlags wussten, sondern dass sie sogar daran beteiligt waren.

Mit anderen Worten: Es könnte sich um ein Ereignis unter falscher Flagge gehandelt haben, das inszeniert wurde, um die Einführung des Patriot Acts, der eine massive Verschärfung der Überwachung und eine Einschränkung der Freiheit mit sich brachte, und den Beginn des Kriegs in Afghanistan zu rechtfertigen.

Wie und warum ist das Gebäude 7 des World Trade Centers eingestürzt? Es wurde nicht von Flugzeugen getroffen, und es hat nicht gebrannt. Apropos Feuer: Mehr als 3.000 Architekten und Ingenieure haben zu Protokoll gegeben, dass Feuer, selbst wenn es durch Flugzeugtreibstoff angefacht wurde, unmöglich einen Wolkenkratzer zum Einsturz bringen kann, geschweige denn einen unbeschädigten Wolkenkratzer.

Laut Architects & Engineers for 9/11 Truth deuten die Beweise eindeutig darauf hin, dass die drei Gebäude durch Sprengstoffe zerstört wurden, die an strategischen Stellen in den Gebäuden platziert waren, was bedeutet, dass sie lange vorher platziert worden sein müssen.

War es reiner Zufall, dass am selben Tag Kriegsspiele und Terrorübungen stattfanden, so dass die Luftabwehr umgangen werden konnte? War es auch reiner Zufall, dass das, was das Pentagon getroffen hat, das Büro der Haushaltsanalysten und seinen Inhalt zerstörte, das versuchte, herauszufinden, wohin 2,3 Billionen Dollar des Pentagon-Budgets verschwunden waren?

Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in den Straßen von New York City einen unbeschädigten Reisepass zu finden, der einen der Entführer identifiziert, wenn das Flugzeug und das gesamte Gebäude in Asche verwandelt worden sind?

Diese und viele andere Fragen wurden von 911truth.org gestellt, das heute, 22 Jahre später, immer noch daran arbeitet, Antworten zu finden. Sie können diese Fragen auf der Seite 911 Truth’s Case for Complicity vertiefen. Das Journal of 9/11 Studies ist eine weitere Quelle. Dabei handelt es sich um eine von Fachleuten begutachtete elektronische Zeitschrift, die sich mit allen Forschungen zu den Ereignissen des 11. Septembers befasst.

