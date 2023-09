„Interessantes“ Dokument über die WEF-Gruppe „Global Action Group“ ausgegraben

Der niederländische Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD) ist auf ein „interessantes“ Dokument des Weltwirtschaftsforums gestoßen. Es handelt sich um die sogenannte Global Action Group des WEF.

In dem Dokument heißt es unter anderem, dass die Corona-Pandemie ein „Katalysator für Veränderungen“ sein sollte.

„Die Pandemie traf eine Welt, in der geopolitische Konfrontation Vorrang vor Kooperation hatte“. Die aktuellen Herausforderungen sollten eine Chance für einen „geopolitischen Neuanfang“ bieten, so die Global Action Group.

Interessant document van het WEF over hun Global Action Group. Corona is een “catalyst for changing course”, een “opportunity for a geopolitical reset” en een “new global social contract” is nodig. Co-chair van deze groep was trouwens minister Kaag: https://t.co/6aVgj5snbc pic.twitter.com/hQf09u0BCn — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) September 20, 2023

Die Gruppe argumentiert außerdem, dass ein „neuer globaler Gesellschaftsvertrag“ notwendig sei, um die digitale Kluft zu überbrücken, eine solide Bildung zu fördern, Ungleichheiten zu verringern und die Schuldenlast in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen anzugehen.

Ferner ist die Global Action Group der Ansicht, dass Anstrengungen für „kohlenstoffneutrale Produkte“ unternommen werden sollten.

Und wer war Co-Vorsitzende dieses Clubs? Keine Geringere als Sigrid Kaag, scheidende niederländische Finanzministerin. Sie arbeitete unter anderem für das UNRWA in Jerusalem, die Internationale Organisation für Migration in Genf, UNICEF in Amman und das UNDP in New York.

Auch der Deutsche Thomas Bagger, der Staatssekretär des Deutschen Amtes ist, ist ein Mitglied dieser Gruppe. Weiter finden wir auch Achim Steiner deutsch-brasilianischer Politiker und Untergeneralsekretär bei den Vereinten Nationen. Niels Annen ein weiteres Mitglied der Gruppe der als Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig ist.

Weiter sind auf der Liste Arancha González Laya zu finden ehemalige Ministerin für auswärtige Angelegenheiten, Europäische Union und Zusammenarbeit Spaniens.

Auch der Wirtschaftsberater von Putin, Maxim Oreshkin ist einer der Mitglieder.

Am 1. Juli 2020 lud Borge Brende vom WEF Kaag in einem Brief zum Treffen in Davos ein. Er betonte: „Als Co-Vorsitzende der WEF Global Action Group ist Ihr Beitrag zum Great Reset während des Jahrestreffens von entscheidender Bedeutung.“

„Das Forum wird mit Ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Great Reset spielt“, schrieb Brende.

Einem anderen Brief zufolge traf sich die Gruppe monatlich zu einstündigen virtuellen Sitzungen. Diese seien „streng vertraulich“, heißt es in den Unterlagen.