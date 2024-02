COVID-Spritzen und Frühgeburten + Kinder, Lungenentzündung und Antibiotika + Mehr

Von Angelo DePalma, Ph.D.

Der Defender’s Weekly Science Digest enthält eine Zusammenfassung der neuesten Forschungsergebnisse zur Gesundheit von Kindern, einschließlich Studien zu Impfstoffen, Medikamenten, Chemikalien, Pestiziden und Bleiexposition.

Werden Antibiotika bei Lungenentzündung im Kindesalter zu häufig verschrieben?

Interpretation of Antibiotic Trials in Pediatric Pneumonia; JAMA Network Open, Feb. 2, 2024.

Diese Kriterien werden in der Regel durch klinische Beurteilung und nicht durch Röntgenaufnahmen ermittelt.

In diese Studie zur Amoxicillin-Behandlung von pädiatrischer Lungenentzündung wurden Personen aufgenommen, die alle folgenden Kriterien erfüllten: Husten innerhalb der letzten vier Tage, Fieber innerhalb der letzten zwei Tage und entweder erschwerte Atmung, fokale Brustkorbzeichen oder Lobärpneumonie.

Um dies nachzuweisen, nahmen die Forscher 1.252 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren auf, von denen 507 die Einschlusskriterien für die CAP-IT-Studie erfüllten, was bedeutet, dass sie normalerweise Antibiotika erhalten würden.

Könnte die Fütterung von Kleinkindern mit Fisch das Risiko für entzündliche Darmerkrankungen senken?

Frühzeitige Ernährung und Risiko einer entzündlichen Darmerkrankung: eine gepoolte Studie in zwei skandinavischen Geburtskohorten; GUT, 30. Januar 2024.

„Bedauerlicherweise verhinderte das Fehlen von Mikrobiomdaten die Untersuchung der Frage, ob Veränderungen in der mikrobiellen Zusammensetzung das CED-Risiko im Zusammenhang mit der Ernährung in der frühen Kindheit vermittelten“, schreiben die Autoren.

Luftverschmutzung erhöht das Risiko von Atemnot bei Neugeborenen

Pränatale Exposition gegenüber Luftverschmutzung und Atemnot bei Neugeborenen: Results from the MIREC Prospective Pregnancy Cohort; Environmental Health Perspectives, Jan. 25, 2024.

Kanadische und US-amerikanische Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Feinstaub (PM) und Stickstoffdioxid (NO2) in verschmutzter Luft und schweren Atemproblemen bei Neugeborenen aufgedeckt.

Auf der Grundlage von Daten der Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals-Studie rekrutierte das Team 2.001 Frauen im ersten Trimester aus 10 kanadischen Städten.

Die vorgeburtliche Belastung durch Feinstaub und NO2 wurde anhand von Landnutzung, Satellitenbildern und bodennaher Überwachung geschätzt und den Probanden anhand ihres Geburtsortes zugeordnet.

Etwa 7 % der von den Müttern in der Studie geborenen Babys litten unter Atemnot, und 4 % wurden in die Neugeborenen-Intensivstation eingewiesen. Während die NO2-Belastung das Risiko für ein schlechtes Ergebnis – die Verabreichung von systemischen Antibiotika – nur geringfügig erhöhte, stand die PM-Belastung in starkem Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer assistierten Beatmung, mehrerer Behandlungen und systemischer Antibiotika.

Die Studienautoren erklärten dieses Phänomen mit einer möglichen Zunahme von Entzündungen, oxidativem Stress, Störungen der Plazenta oder den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf genetische und epigenetische Faktoren, die die Entwicklung der Lunge und des Immunsystems beeinflussen.