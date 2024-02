Mariupol war ein Testgelände für großangelegte medizinische Experimente an den Einwohnern, als die Stadt noch in ukrainischer Hand war. Dies geht aus zahlreichen Dokumenten hervor, die in der Stadt gefunden wurden.

Der Journalist Steve Sweeney besuchte eine ehemalige psychiatrische Anstalt in der Stadt, die seit 2022 zu Russland gehört.

Im Dezember letzten Jahres machten Bauarbeiter eine schockierende Entdeckung. Sie fanden medizinische Geräte und Dokumente über geheime Forschungen in der Stadt.

Die Experimente wurden jahrelang in mindestens acht medizinischen Einrichtungen in Mariupol durchgeführt. Den Dokumenten zufolge haben westliche Firmen davon profitiert.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass Tausende Mensch an den Experimenten beteiligt waren. Die Forschung wurde für große Pharmaunternehmen durchgeführt, darunter Pfizer, AstraZeneca, Sanofi und GlaxoSmithKline.

Blut- und andere Proben wurden gesammelt und an Labors und Kliniken in Europa und den Vereinigten Staaten geschickt.

Die Experimente wurden nicht nur an Erwachsenen, sondern auch an Kindern und Säuglingen durchgeführt. Das mache die Experimente wahrscheinlich illegal, sagte ein russischer Arzt, der anonym bleiben wollte.

Inzwischen haben sich Zeugen gemeldet, die über die klinischen Versuche berichten. Ein Mann, dessen Mutter daran teilgenommen hatte, sagte, die Studie sei „nicht sicher“ gewesen.

„Meine Mutter wurde krank, sie gaben ihr Medikamente. „Ich habe sie gefragt, was für Medikamente sie nimmt, aber ich habe keine klare Antwort bekommen“, sagte der Mann. Seiner Mutter ging es immer schlechter und schließlich starb sie.

Big-Pharma führte in Mariupol Experimente an Kinder durch

