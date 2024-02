Philippinen streben rasche und massive Aufrüstung des Militärs an

Von Richard Javad Heydarian

Spitzenpolitiker streben ein 36 Milliarden Dollar schweres Verteidigungspaket an, das mehrere U-Boote und andere moderne Ausrüstungen gegen China enthalten soll

MANILA – „Wir geben uns nicht mit einem Minimum [an Abschreckungsfähigkeit] zufrieden … Bewegung ist Leben, Stillstand ist Tod“, sagte Oberst Micheal Logico, ein Spitzenstratege der philippinischen Streitkräfte (AFP), kürzlich zu diesem Reporter, als er nach der sich entwickelnden Verteidigungsstrategie des Landes gefragt wurde. „Wir müssen uns zu Streitkräften von Weltklasse entwickeln“, fügte er hinzu.

Angesichts der Konfrontation mit dem mächtigen China durchlaufen die Philippinen einen einmaligen Verteidigungsaufbau, der sie, wenn alles nach Plan verläuft, zu einer beeindruckenden militärischen „Mittelmacht“ machen könnte. In diesem Jahr haben hochrangige philippinische Verteidigungsbeamte ihre Entscheidung bekannt gegeben, die Anschaffung mehrerer U-Boote als Teil eines massiven Verteidigungsausgabenpakets in Höhe von 36 Milliarden US-Dollar voranzutreiben.

„Wir brauchen nicht nur ein U-Boot, sondern zwei oder drei“, sagte Commodore Roy Vincent Trinidad, Sprecher der philippinischen Marine für den Westen der Philippinen, kürzlich gegenüber den Medien. Im Rahmen von „Horizon Three“, der dritten Phase eines 15 Jahre alten Modernisierungsplans für die Verteidigung, der 2012 begann, sollen die Philippinen auch moderne Kampfjets, Kriegsschiffe und Raketensysteme erwerben.

Nächsten Monat sollen die Philippinen auch das viel gepriesene indische Überschallraketensystem Brahmos erhalten, das als wahrscheinlicher Vorläufer für künftige, noch anspruchsvollere Anschaffungen gilt.

„Es ist ein echter Wendepunkt, denn es bringt die Philippinen in das Überschallzeitalter. Zum ersten Mal in unserer Geschichte werden die Philippinen über drei Batterien von Überschall-Marschflugkörpern verfügen, die eine Geschwindigkeit von (Mach 2,8) oder fast das Dreifache der Schallgeschwindigkeit erreichen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Jonathan Malaya.

Die südostasiatische Nation möchte ihre konventionellen und asymmetrischen militärischen Fähigkeiten ausbauen, um sich auf mehrere Eventualitäten in der Region gegenüber China vorzubereiten, darunter sowohl im heiß umkämpften Südchinesischen Meer als auch im nahe gelegenen Taiwan, das nur durch den schmalen Bashi-Kanal von den nördlichen philippinischen Provinzen getrennt ist.

Mit der am schnellsten wachsenden Wirtschaft Südostasiens verfügen die Philippinen nun endlich über mehr finanzielle Mittel, um in ihre lange vernachlässigten Streitkräfte zu investieren, die vor einem halben Jahrhundert mit hochmodernen amerikanischen Waffen und Kampfjets der Neid der Region waren.

Bis weit in die 1970er Jahre hinein schüchterten die Philippinen ihre kleineren Nachbarn ein und bauten einseitig Militäreinrichtungen auf der Spratly-Inselgruppe.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt befürchtete die Regierung von Richard Nixon, dass sie aufgrund des gegenseitigen Verteidigungsabkommens mit einem selbstherrlichen Verbündeten in einen Konflikt mit anderen Anwärterstaaten hineingezogen werden könnte, weshalb Washington in Bezug auf die Streitigkeiten im Südchinesischen Meer eine langfristige Politik der strategischen Unklarheit verfolgte.

Auf dem Höhepunkt ihrer Hybris zogen die Philippinen sogar die Invasion Malaysias in Erwägung, um die Kontrolle über Sabah zurückzuerobern, eine ölreiche Insel, die einst zum Sultanat Sulu gehörte, das heute Teil der Philippinischen Republik ist. Doch chronische Korruption, politische Instabilität und jahrzehntelange Aufstände auf der unruhigen Insel Mindanao zermürbten die militärischen Fähigkeiten der Philippinen immer mehr.

Ein philippinisches Amphibien-Angriffsfahrzeug (AAV) während einer Landeübung im Subic Freeport in der Stadt Subic, nördlich von Manila, am 21. September 2019. Bild: Asia Times Files / AFP / Ted Aljibe

Ende des 20. Jahrhunderts verfügte die südostasiatische Nation, die zu den größten Inselgruppen der Welt gehört, über eine der kleinsten und veraltetsten Seestreitkräfte in der Region. Die philippinische Armee, die jahrzehntelang gegen muslimische und kommunistische Aufstände kämpfte, verschlang einen Großteil der Ressourcen der AFP. Jahrelang besaßen die Philippinen nicht einmal einen einzigen Überschall-Kampfjet.

Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts dienten die Philippinen als „zweite Front“ im „Globalen Krieg gegen den Terror“ der Regierung von George W. Bush, was die Lücken in den militärischen Fähigkeiten der Philippinen noch vergrößerte. Doch unter Präsident Benigno Aquino III (2010-2016) begann sich das Blatt zu wenden. Er setzte das überarbeitete AFP-Modernisierungsgesetz um, mit dem die philippinische Marine und Luftwaffe rasch modernisiert werden sollten.

Innerhalb weniger Jahre erwarben die Philippinen im Rahmen eines 415,7-Millionen-Dollar-Pakets moderne Kampfflugzeuge aus Südkorea. Die philippinische Marine (PN) erwarb unterdessen immer modernere Kriegsschiffe, insbesondere die BRP Gregorio Del Pilar (PF15) und BRP Ramon Alcaraz (PF16), Kutter der Hamilton- und Hero-Klasse im Wert von bis zu 400 Millionen Dollar.

Die Verteidigungsausgaben sind zwischen 2004 und 2013 um 36 % gestiegen, im Jahr 2015 sogar um fast 30 % gegenüber dem Vorjahr.

Um die Modernisierung der Verteidigung seines Verbündeten voranzutreiben, hat Washington seine ausländische Militärfinanzierung für die Philippinen im Laufe der Jahre erhöht. Andere wichtige Partner wie Japan haben der philippinischen Küstenwache Mehrzweck-Patrouillenschiffe zur Verfügung gestellt, während Südkorea der PN eine Korvette der Pohang-Klasse gespendet hat.

Mehr als minimale Abschreckung

Ursprünglich hofften die Philippinen, lediglich ein „Minimum an glaubwürdiger Verteidigung“ gegenüber Rivalen wie China zu erreichen.

Trotz vieler Hürden und Verzögerungen zielt die militärische Modernisierungskampagne der südostasiatischen Nation nun jedoch auf den Aufbau von Streitkräften des 21. Jahrhunderts ab, um eine vollwertige „Mittelmacht“ zu werden.

Letztes Jahr überholten die Philippinen Vietnam und wurden zur am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft Südostasiens, ein Trend, von dem einige erwarten, dass er auch in Zukunft anhalten wird.

Damit sind die Philippinen auf dem besten Weg, zu einer der größten Volkswirtschaften der Region aufzusteigen, was wiederum mehr wirtschaftliche Ressourcen für den Aufbau von Verteidigungsanlagen generiert.

Dementsprechend haben die Philippinen einen überarbeiteten 10-Jahres-Modernisierungsplan im Wert von 2 Billionen Pesos (35,62 Mrd. $) vorangetrieben, um die Anschaffung modernster Waffen, einschließlich U-Booten, zu finanzieren.

„Wir beginnen mit dem so genannten ‚ReHorizoned 3‘-Fähigkeitsverbesserungs- und Modernisierungsprogramm, für das der Präsident kürzlich eine Reihe von Fähigkeiten genehmigt hat“, sagte Verteidigungsminister Gilberto Teodoro Jr.

Gilberto Teodoro Jr. sieht neue Horizonte für die philippinischen Verteidigungsausgaben. Bild: X Screengrab

„Die Streitkräfte werden zunächst in die Lage versetzt, philippinischen Unternehmen und solchen, die von der philippinischen Umweltbehörde dazu ermächtigt wurden, die ungehinderte und friedliche Erkundung und Ausbeutung aller natürlichen Ressourcen innerhalb unserer ausschließlichen Wirtschaftszone und anderer Gebiete, in denen wir Hoheitsbefugnisse haben, so weit wie möglich zu gewährleisten“, fügte er hinzu.

Mit diesem Signal wetteifern mehrere Länder um milliardenschwere Verteidigungsverträge mit den Philippinen. Die Franzosen, die ebenfalls ein Abkommen mit Manila im Stil eines Gaststreitkräfteabkommens anstreben, scheinen dabei die Nase vorn zu haben.

Frankreichs Naval Group bietet zwei diesel-elektrische U-Boote der Scorpene-Klasse an, die denen des Nachbarlandes Malaysia ähneln.

Navantia, ein mit der spanischen Regierung verbundenes Unternehmen, ist ebenfalls im Rennen und hat zwei U-Boote der S80-Klasse Isaac Peral im Wert von schätzungsweise 1,7 Milliarden Dollar angeboten. Die Spanier haben auch angeboten, einen U-Boot-Stützpunkt und andere notwendige Logistik für die Boote zu bauen.

Südkorea, das bereits ein wichtiger Rüstungslieferant Manilas ist, bemüht sich ebenfalls um den U-Boot-Auftrag. Hanwha Ocean (früher bekannt als DSME) bietet seine Jang Bogo-III-U-Boote an, die über Lenkwaffensysteme, einen fortschrittlichen Antrieb und eine Lithium-Ionen-Batterie-Technologie verfügen, die sie besonders tarnfähig macht.

Südkorea hat die Philippinen bereits mit seinen modernsten Kriegsschiffen und Kampfjets beliefert und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner bei den konkurrierenden Großaufträgen.

„Lange Zeit galt das philippinische Militär auch als das schwächste in unserer Region. Mit dem Erwerb von U-Booten werden wir nicht mehr als die Schwächsten gelten“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Jonathan Malaya, in einer Mischung aus Englisch und Filipino, als er nach den strategischen Auswirkungen der Pläne zum Erwerb von U-Booten gefragt wurde.

„Wir werden nun zu einer Mittelmacht in Bezug auf unsere bewaffneten Fähigkeiten, und das ist ein entscheidender Faktor, denn das wird unsere Verteidigungsposition stärken“, fügte er hinzu.