COVID-Todesfälle sinken, die Übersterblichkeit fällt nun auf das Niveau vor der Pandemie

Bis Ende 2020 war die Übersterblichkeit während der Pandemie um 17 % bei den Todesfällen insgesamt gestiegen. Das bedeutet, dass dies nicht nur auf COVID zurückzuführen war, obwohl COVID sicherlich dazu beigetragen hat. Jetzt, im Mai 2021, sind diese Todesfälle rückläufig.

In der Tat begann die übermäßige Sterblichkeit tatsächlich“ Anfang Januar zu sinken und ist jetzt wieder auf ein Niveau unter dem 2015-2019 Durchschnitt,“ Mises Wire berichtet. Die Daten wurden von Our World in data und der Human Mortality Database zusammen gestellt, und sie zeigen, dass bis zum 14. März 2021 die Übersterblichkeit bei 1% lag – obwohl bis Ende Januar nur 2% der Amerikaner geimpft waren.

Bis Ende März waren nur 15% geimpft worden. Dennoch war die Sterblichkeit nicht weiter gesunken, sondern lag dann unter den Werten von 2015-2019.

„Wenn wir die neueren Fall- und Todeszahlen betrachten, die dem Covid zugeschrieben werden, sehen wir wenig Anzeichen für einen neuen Anstieg“, so im Artikel von Mises Wire.