Craig Murray – Jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit

Es ist die politische Klasse international, die Israels brutale Herrschaft über die Palästinenser gefördert hat, die verurteilt werden sollte.

Craig Murray ist ein ehemaliger britischer Diplomat, politischer Aktivist, Menschenrechtsaktivist, Blogger und Whistleblower.

Seit Jahrzehnten gibt es Fotos von toten palästinensischen Frauen und Kindern sowie von Kindern, die von israelischen Soldaten geschlagen, gedemütigt und inhaftiert werden. Die historische Tötungsrate in diesem „Konflikt“ liegt konstant bei etwa 40:1.

All dies hat von der westlichen „liberalen“ Establishment nie mehr als eine hochgezogene Augenbraue und ein mildes Kopfschütteln ausgelöst. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Kamerateams jemals zionistische Politiker auf der Straße verfolgt und von ihnen verlangt haben, das Wort „verurteilen“ im Zusammenhang mit der jüngsten israelischen Gräueltat zu verwenden.

Die plötzliche Welle des Hasses in der politischen und medialen Klasse, ausgelöst durch einen einzigen Tag, an dem das Blatt sich wendete, ist aufschlussreich. Es ist besonders bezeichnend durch ihre nahezu vollständige Einstimmigkeit – welcher Prozentsatz der Diskussionen im Fernsehen oder Radio haben Sie in den vergangenen 48 Stunden von palästinensischen oder pro-palästinensischen Stimmen gehört?

Doch es ist offensichtlich, dass die Öffentlichkeit in den sozialen Medien keineswegs so einstimmig in ihrer Unterstützung Israels ist wie die politische und mediale Klasse.

Denn die Öffentlichkeit ist nicht gekauft und bezahlt.

Asymmetrische Kriegsführung neigt dazu, abscheulich zu sein. Unterdrückte und kolonisierte Völker haben nicht den Luxus, Soldaten in ordentlich gebügelten Uniformen und polierten Stiefeln aufzustellen, um sich der entgegengesetzten Armee in einer Waffengleichheit zu stellen.

Ein kolonisiertes und unterdrücktes Volk neigt dazu, angesichts der Chance, die Gräueltaten, die ihnen von ihrem Unterdrücker angetan wurden, zu spiegeln.

Das spielt natürlich immer in die Propaganda des Imperialisten hinein. Ein Widerstandsaufbäumen der Unterdrückten wird vom Imperialisten stets als Beweis für die Bestialität des kolonisierten Volkes dargestellt und rechtfertigt an sich die „zivilisatorische Mission“ des Kolonisators.

So wurde der „Indische Aufstand“ zu einer viktorianischen Geschichte von Vergewaltigung und Mord an britischen Frauen und dem Schwarzen Loch von Kalkutta. So waren die Mau Mau böse Metzger und die IRA Terroristen, was heute der Begriff für diejenigen ist, die sich gegen böse und fremde Herrschaft wehren.

Der israelische Botschafter bei der UN beschrieb gestern die Hamas-Kämpfer als „tierähnlich“. Das stimmt natürlich nicht. Es sind Menschen, aber Menschen, die durch unerträgliche Ungerechtigkeit und Unterdrückung wahnsinnig geworden sind.

Es tut mir außerordentlich leid um all diejenigen, die sterben, wie in allen Kriegen. Es tut mir leid um den Tod einzelner israelischer Soldaten und umso mehr um all die Unschuldigen, die gestorben sind und jetzt sterben.

Aber ich werde die Hamas nicht verurteilen.

Dafür brauche ich nicht einmal in die Vorgeschichte einzutauchen, wie die Hamas ursprünglich von Israel gesponsert wurde, um die Fatah zu spalten. Sie sind weit darüber hinausgewachsen. Ich verurteile die Hamas nicht, weil der Widerstand des palästinensischen Volkes eine Reflexreaktion auf ihren langsamen Völkermord ist.

Ja, es ist eine unkoordinierte und gewaltsame Reaktion. Natürlich wünschte ich, sie hätte keine unschuldigen Opfer.

Die Menschen, die ich verurteile, sind die politische Klasse international, die mit einer Stimme Erklärungen abgibt, die „das Recht Israels auf Selbstverteidigung“ unterstützen. Ein Recht, das sie dem Unterdrücker gewähren, aber dem Unterdrückten verweigern.

Das sind die Menschen, die verurteilt werden müssen.